左營傳承50年的眷村老口味　大骨熬煮紅燒牛肉麵濃醇甘甜

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「阿湯哥牛肉麵」是位於左營已經傳承50年的老麵館，從爺爺開始，現在已經傳到第三代。店裡有牛肉麵、炸醬麵、粄條，也有炒飯、肉燥飯和水餃，品項選擇多樣。這次點了紅燒牛肉湯麵和一份綜合炒飯，牛肉麵的湯頭用大骨、雞骨、蔬菜熬煮，喝起來溫潤不厚重，尾韻帶一點自然的甜，喝起來很順口。敢吃辣可以加一點特製的小魚乾辣椒，是老闆當天現炒的，鹹香明顯、富含辣勁，搭配牛肉麵或炒飯都合適。

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▲現在是由第三代老闆接手經營。

▲每天滷製入味的牛腱肉，色澤超美。

菜單

餐點

牛肉麵（小） 130元

招牌必吃的牛肉麵是使用牛骨、雞骨、蔬菜熬煮高湯料理，紅燒湯頭濃郁甘醇，牛腱肉滷得非常入味，搭配紅蘿蔔、青菜平衡味蕾。

▲牛腱有點肉筋的滑嫩和瘦肉扎實口感，非常好咀嚼。

▲麵條是老闆特別挑過的，Q彈有嚼勁，吃起來有點像刀削麵的口感，吸附湯汁很涮嘴。

▲牛肉麵可以加酸菜和小魚乾辣椒，增添香辣滋味更好吃！

綜合炒飯 110元

▲綜合炒飯能吃到蝦仁、肉絲、火腿，蛋炒飯非常蓬鬆，口感粒粒分明，吃起來不油膩。

小菜 40元／份

▲這裡還有多種老闆特製小菜，口味不錯，很多熟客都會點幾樣搭配享用。

▲炸茄子軟嫩保有脆爽口感，吸附醬汁甘醇帶點蒜香很開胃。

▲小魚乾青龍椒香氣十足，口感清脆，小魚乾扎實鮮香帶有鹹味很好吃。

▲炸板豆腐口感扎實富含豆香，加上特製醬汁甘醇鹹香。

▲青菜搭配肉燥清香爽口。

環境＆外觀

阿湯哥牛肉麵

地址：高雄市左營區海功路33號

營業時間：10：30－20：00（周二公休）

電話：07－5826947

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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