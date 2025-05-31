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高雄最道地傳統羅馬披薩！低溫發酵酥皮＋蜂蜜三起司太誘人

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「Rom’antica Pizza 羅馬披薩」是一間羅馬傳統披薩專門店，在高雄美術館附近的青海路上就能吃得到，逛完展覽或在園道散步後，可以順路來品嚐每天現做現烤的美味披薩。披薩由帥氣的外國主廚親自操刀，嚴選食材、堅持傳統工法，將麵糰長時間低溫發酵，打造出外酥內軟、酥脆中帶嚼勁的羅馬披薩餅皮。口味選擇超過10種，很適合多人聚餐共享！

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每天製作現烤

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲主廚使用長時間發酵的麵糰製作披薩，讓餅皮口感更酥脆有嚼勁。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲提供超過10種口味，選擇很多，非常適合多人聚餐共享。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲羅馬披薩可以單片購買，現點現剪。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲內用裝盤。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲店裡有供應辣椒橄欖油，喜歡吃辣可自行添加。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

品項

瑪格麗特 150元
經典推薦必吃瑪格麗特披薩，外酥內軟的餅皮加上手工製作的番茄醬、起司、羅勒葉，吃起來酸甜鹹香，會讓人一口接一口。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲披薩餅皮酥脆又有嚼勁。

開心果火腿 230元

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲開心果火腿是新推出的口味，火腿的鹹香搭配起司，還吃得到開心果醬的濃郁堅果味。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

明太子鮭魚 210元

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鮭魚加上自製明太子醬炙燒，口感綿密，吃起來鹹香涮嘴。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

美式BBQ雙拼 180元

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲美式BBQ雙拼有香腸和燻雞，口感扎實帶有香料味。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

蜂蜜三種起司 160元
這個蜂蜜三種起司一定要試試！使用純蜂蜜加上三種起司製作，鹹中帶甜，還有堅果的層次香氣，搭配酥酥餅皮很好吃。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

香蕉巧克力披薩 150元
香蕉巧克力披薩，香蕉巧克力是甜食控必吃口味！濃郁的堅果巧克力加上新鮮香蕉，會讓人一吃就停不下來。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

綠色光輝氣泡飲 120元、水蜜桃接骨木氣泡飲 120元
綠色光輝氣泡飲是香蕉、奇異果加汽水特調，喝起來充滿香蕉風味及氣泡感。水蜜桃接骨木氣泡飲酸酸甜甜的帶有果香及接骨木香氣，很爽口。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

法式冰淇淋 鹽烤開心果 130元

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鹽烤開心果口味的法式冰淇淋吃起來綿密，帶有濃郁的開心果香氣。

空間外觀

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲內用空間有冷氣。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲小包廂可預訂，很適合舉辦活動。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲戶外空間。

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

Rom’antica Pizza 羅馬披薩 美術青海店

地址：高雄市鼓山區青海路111號
營業時間：11：30－21：00
電話：07－5523352

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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