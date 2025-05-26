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首爾最熱鬧廣藏市場必吃Top 5！牛肉搭生章魚、糖餅滿滿蜂蜜堅果

▲▼首爾廣藏市場必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

說到首爾必訪的市場，廣藏市場絕對是美食愛好者的聖地之一！這次RG特派員特別整理了5家親自品嚐過的特色美食，從米其林推薦的生牛肉、生章魚到人氣的草莓乾，還有必吃的起司Q餅和傳統小吃麻花捲、糖餅，保證讓你吃得滿足又開心，趕快跟著我一起來看看！

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#1富村生牛肉生章魚
第一次嘗試生牛肉和生章魚這樣的組合，就選擇了連續多年榮獲米其林必比登推薦的「富村生牛肉」。這間位於廣藏市場內的名店，每天都使用新鮮韓牛肉和活章魚，點餐後現切現做，口感鮮甜又無腥味。

生牛肉搭配麻油鹽巴、切絲水梨與蒜片，一口包上海苔吃下去超有層次，章魚還會吸住舌頭，感覺超新奇！此外，隨餐附贈的牛肉蘿蔔湯更是香醇濃郁，完全可以續碗喝個不停。

▲▼首爾廣藏市場必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼首爾廣藏市場必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

富村生牛肉生章魚

地址：首爾特別市鐘路區鐘路200－12（廣藏市場內）
營業時間：周一～周六 09：00－22：00（最後點餐20：30）／周日 09：00－22：00（最後點餐19：30）

#2廣藏市場98號草莓乾
草莓控必訪的「廣藏市場98號草莓乾」絕對不能錯過！這家店以各種口味的凍乾草莓聞名，其中巧克力草莓乾最受歡迎，我個人特別推薦香蕉和藍莓口味，酥脆香甜，每一口都充滿果香，老闆娘更是親切到爆棚，買多了還會貼心送韓國海苔，超級暖心。

▲▼首爾廣藏市場必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

廣藏市場98號草莓乾

地址：首爾鐘路區昌慶宮路88號 廣藏市場地下層98號攤位
營業時間：09：00－19：30

#3起司Q餅
逛市場嘴饞的時候，這家「起司Q餅」絕對是首選！餅皮外酥內Q，輕輕一咬就能拉出長長的起司絲，鹹甜適中，口感極佳，邊逛邊吃超適合！重點是老闆也非常熱情，讓人覺得溫暖又歡樂。

▲▼首爾廣藏市場必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

起司Q餅
地址：廣藏市場入口處
營業時間：隨市場營業時間（一般約10：00－20：00）

#4廣藏糯米麻花捲
市場入口處的「糯米麻花捲」一直都是人氣排隊美食，外酥內Q的口感，加上微微灑上的糖粉，每口咬下都香甜十足，非常適合邊走邊吃。由於人氣超旺，建議提早前往，以免排隊太久！

▲▼首爾廣藏市場必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

廣藏糯米麻花捲
地址：首爾鐘路區鐘路32街2號105號攤位（廣藏市場入口處）
營業時間：11：00－22：00

#5廣藏糖餅
另一道必吃的小點是「廣藏糖餅」，熱騰騰的糖餅現煎現吃，外皮酥脆，內餡滿滿的蜂蜜與堅果，甜而不膩，再搭配一杯傳統飲料甜米露，清爽解膩，是市場美食之旅的完美收尾！

▲▼首爾廣藏市場必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

廣藏糖餅

地址：首爾鐘路區鐘路204號北2門前（廣藏市場內）
營業時間：周二至周日11：00－20：00（周一公休）

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