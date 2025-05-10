京都自由行攻略！嵐山復古小火車＋壯麗千本鳥居　6大景點一次收錄

首圖／@嵯峨列車官方網站

文／ReadyGo

關西一向是大家在規劃日本自由行時的熱門地區，只要從熱鬧的大阪出發，就可以經過嵐山小火車、奈良公園、伏見稻荷大社千本鳥居、渡月橋、竹林小徑、和服森林等為數眾多的人氣景點，遊客能體驗復古日式列車、與東大寺外的可愛小鹿互動、在朱紅色的壯麗鳥居前拍照留影，還可以租借和服走在渡月橋或竹林小徑中！心動的人趕緊參考以下的景點介紹，安排一趟京都奈良一日遊！

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京都一日遊景點推薦TOP6

嵐山小火車

不論是自由行還是團體旅行，嵐山小火車都是話題性極高的觀光景點，憑藉著古色古香的日式列車、專業嚴謹的服務，以及沿途四季各有特色的美景而擁有超高人氣。實際上，嵐山小火車的正式名稱為「嵯峨野小列車」，除了綠意盎然的嵐山站以外，還會停靠嵯峨站、以楓紅美景著稱的保津峽站，以及人文歷史豐富的龜岡站，甚至還可以下車乘坐觀光馬車遊覽復古市町！

圖／@嵯峨列車官方網站

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圖／@嵯峨列車官方網站

嵐山小火車

地址：（嵐山站）京都市右京區嵯峨小倉山田淵山町4－2

奈良公園

說到奈良公園，大家想必都對於滿街跑的可愛小鹿印象深刻！在這片佔地遼闊的都市公園內，可以見到不怕生的鹿群們結伴走在路上，或是低頭吃草、或是坐在樹下打盹，肚子餓了還會不時向遊客們討食物吃，可說是全世界罕為一見的奇景。這裡不僅有自然景觀與活潑的動物，奈良公園一帶還有東大寺、興福寺、春日大社等壯觀的歷史建築，大殿內靜謐祥和的氣氛令人肅然起敬。

圖／@写真AC

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奈良公園

地址：奈良縣奈良市登大路町30

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伏見稻荷大社千本鳥居

稻荷神社在日本擁有數之不盡的分社，而京都這間伏見稻荷大社，正是歷史超過1,300年的全國總本宮，也被日本人譽為是京都首屈一指的「Power Spot」能量泉源，傳說來到此地就能獲得滿滿的能量並帶來好運！除此之外，這裡最為人所知的就是千本鳥居，殿外綿延不絕的朱紅色鳥居連在日本也相當少見，不但吸引各國觀光客慕名而來，更是日本人在國內旅行時的目的地首選之一。

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伏見稻荷大社千本鳥居

地址：京都市伏見區深草藪之內町68

渡月橋

據悉在數百年之前，日本當時的龜山天皇在行經大堰川上的橋時，曾讚嘆彷彿正在走向皎潔無塵的月亮一樣，因而讓這座橋獲得了渡月橋的美名。渡月橋橫跨了水流氣勢磅礡的大堰川，橋面全長長達155公尺，整體外觀看起來全是文雅古典的木頭材質，走在上頭別有一番風情，還能夠360度環顧嵐山的美景，尤以春天的櫻花、秋天的楓葉最受到旅客們的喜愛。

圖／@写真AC

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渡月橋

地址：京都府京都市右京區嵯峨中島町（嵯峨天龍寺芒馬場町）

竹林小徑

在京都的野宮神社與大河內山莊之間，當穿過天龍寺的北門時，會行經一條被竹林包覆圍繞的小徑，周遭看不見盡頭的綠竹打造出一股祥和沉靜的氣氛，走在其中不知不覺就有了紓壓療癒的感受。這裡據傳在平安時代曾是貴族的避暑山莊，凡是在天氣清朗的時候，陽光就會從竹葉之間灑落而下，更是顯得如同在夢境裡一樣美麗動人，相當適合全家大小來此散步，呼吸森林中宜人的芬多精氣息。

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竹林小徑

地址：京都市右京區嵯峨小倉山田淵山町（嵯峨天龍寺芒馬場町）

和服森林

京都遠近馳名的和服森林其實不是樹林，而是矗立於嵐山車站鐵道旁的一整排柱子，這些可不是普通的柱子，上百根柱體外全部包裹著京都最出名的京友禪織物。這是一種專門在京都地區製作的染色紡織產品，素來以繽紛多變的色彩與傳統素雅的日式圖樣著稱，由於也常常被用於編織高級和服，因此讓這裡被稱作和服森林。同時，因為到了夜晚還會打上微微的燈光，所以也有人稱之為「京友禪光林」。

圖／@写真AC

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和服森林

地址：京都市右京區嵯峨天龍寺造路町20

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