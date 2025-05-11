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台南跨國界早餐小旅行！從傳承25年山東口味吃到西班牙小館

▲▼6家必訪美味台南早餐店（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@veravera7222、＠RG編輯 yun

文／ReadyGo

說到台南，大家第一個想到的一定是美食之都吧？這座熱情的美食之都，不僅以小吃聞名，更以豐富多元的早餐選擇令人驚豔。每一家台南早餐店都訴說著獨特的美食故事。

從仁和路上的老字號燒餅店到安平區的山東口味傳承，再到中西區那些融合日式、西班牙風情的早午餐館，台南的早餐版圖猶如一場味蕾的跨界旅行，等待美食愛好者細細品味。無論是追求傳統台味，還是嚮往異國風情，台南的早餐店都將帶來一場味蕾的饗宴。

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在地人私藏台南美食 Top 6

阿文米粿
曾經獲得過米其林推薦的阿文米粿，是台南知名的傳統早餐店，以純手工製作的米粿聞名於在地美食圈。店家堅持使用最傳統的手工技藝，將在來米磨製成細膩米漿，再與特製肉燥細心拌炒，展現台南在地早餐的經典風味。老闆以傳統豬油慢火煎製米粿，使其外表金黃酥脆，內部卻保持柔軟Q彈的口感，每一口都散發誘人的香氣。招牌米粿搭配店家獨門研發的特製辣椒醬，辣中帶香，為傳統米粿增添層次豐富的味覺饗宴。

▲▼6家必訪美味台南早餐店（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@veravera7222

阿文米粿

營業時間：08：30－20：30
地址：台南市中西區保安路74號
電話：0906－884704

錦記燒餅舖
位於安平文平路，是一家傳承25年的山東口味老店。早餐品項豐富，包括蔥燒餅、花捲、燒餅蛋和豆漿等多樣選擇。蔥燒餅外皮金黃酥脆，內餡軟綿，瀰漫濃郁蔥香；燒餅蛋搭配芝麻白燒餅，口感層次豐富。除了鹹燒餅外，還有焦糖酥餅、奶油酥餅等甜口的選項。除此之外，店家堅持每天凌晨三點就開始研磨豆漿，使用非基因改造的進口優質黃豆，確保豆漿香濃順滑。這裡是品嚐正宗山東口味早餐的絕佳選擇。

▲▼6家必訪美味台南早餐店（圖／ReadyGo提供）

圖／@錦記燒餅官網

錦記燒餅舖

營業時間：05：30－19：30（周日公休）
地址：台南市安平區文平路269號
電話：06－2977142

肚吉貳貳
台南新開幕的日式早午餐店，空間寬敞舒適，以木質色系營造溫暖氛圍。招牌日式厚豬排三明治份量十足，炸豬排外層酥脆、肉質多汁，搭配柔軟吐司，口感豐富且美味。

南洋風打拋豬烤餅口味較重，特別適合喜愛重口味的顧客。飲品方面，黑糖烏龍拿鐵調味得當，不會過於甜膩，順口好喝。多樣化的餐點選擇，讓顧客可以多次造訪，品嚐不同風味。

▲▼6家必訪美味台南早餐店（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@foodie_senka1997

肚吉貳貳

營業時間：09：00－15：30（周二三公休）
地址：台南市東區裕信路10號
電話：06－3313383

船長先生
位於台南體育館巷弄中的船長先生餐酒館，是台南少數兼具道地、美味及親民價位的西班牙料理餐廳，由一對熱愛西班牙文化的夫妻精心經營。餐廳主打早午餐和正宗西班牙家常菜，菜單涵蓋多樣地道美食。招牌菜品包括茄汁手工豬肉丸、西班牙香腸佐鷹嘴豆、墨魚飯等令人驚豔的特色料理，除了美食，餐廳內不定期會出現親人的貓咪，為用餐環境增添溫馨有趣的氛圍，絕對是台南品嚐正宗西班牙美食的首選之地。

▲▼6家必訪美味台南早餐店（圖／ReadyGo提供）

圖／＠RG編輯 yun

船長先生餐酒館（五月整月店休，預計六月中開始營業）

營業時間：周四五 11：00－14：30、假日 10：30－14：30
地址：台南市南區體育路5巷6號
電話：06－2150711

豆弄とろ
位於台南中西區五妃街，提供昭和風洋食早午餐。店內裝潢充滿復古日式風情，巧妙營造出懷舊氛圍。餐點種類豐富，包括南蠻炸蝦餐包、厚切炸豬排咖哩、唐揚炸雞等多元選擇。其中，唐揚炸雞是店內人氣餐點，外酥內嫩且完美保留肉汁，令人回味。除主餐外，店家還提供厚蛋三明治等日式早餐選擇，是體驗道地日式早午餐的理想場所。

▲▼6家必訪美味台南早餐店（圖／ReadyGo提供）

圖／＠RG編輯 yun

豆弄とろ

營業時間：周一至周四 09：30－17：00／假日09：30－18：00
地址：台南市中西區五妃街76號
電話：06－2149025

時區
時區是木溪創業十年推出的新品牌，位於友愛市場旁，以挑高明亮的空間吸引顧客。店內以早午餐、咖啡和茶飲為主，不同時段提供不同餐點，展現靈活多變的菜單設計。招牌北非溫泉蛋燉菜佐黑麥麵包口感獨特，燉菜帶有特別的酸香滋味。各式可頌酥脆可口，其中法式杏仁奶油可頌更是備受推薦。飲品同樣出色，如皇家婚禮冰奶茶口感順滑，茶香特別，是享受悠閒早午餐的絕佳選擇。

▲▼6家必訪美味台南早餐店（圖／ReadyGo提供）

圖／＠RG編輯 yun

時區 a day in shiqu

營業時間：09：00－18：00
地址：台南市中西區友愛街115巷5之3號
電話：06－2213311

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