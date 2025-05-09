計劃一場逃離喧囂小旅行！新北7間包棟住宿　俯瞰山海洗森林浴

首圖／IG＠peiyen_lin、IG＠gg0320123

文／ReadyGo

現代人注重隱私，跟親朋好友出行，更是希望不被打擾的痛快玩樂，因此包棟民宿近年來成為國人出遊的熱門住宿選擇。新北地區有許多幽靜秀麗的景點，可以讓大家暫時忘卻城市的喧囂，像是九份、烏來、三峽等都是不錯的選擇，本篇精選新北包棟住宿推薦TOP7，不論是家族旅遊還是好友聚會，都能擁有一處完全不受打擾的私人空間，盡情享受獨立的休憩時光。

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新北包棟住宿推薦TOP7

烏來旅晨溫泉民宿

位於西羅岸路的制高點上，可以欣賞烏來一望無際的山水景色、俯瞰烏來老街。旅晨溫泉共有6間雙人房、1間四人房，房內也都有溫泉浴池可以泡湯，包棟最大可容納16－23人，平日價格28999元起。

房間清晨可以看到日出美景，戶外躺椅區可以與好友愜意的談天說地欣賞山景，同時也有提供包棟客人美式烤肉爐。戶外無邊際水池，冬天使用的是溫泉水，在大自然美麗的山泉瀑布、蟲鳴鳥叫中，用溫泉洗滌舒緩壓力，讓身心靈達到極致放鬆。

圖／烏來旅晨溫泉民宿

圖／烏來旅晨溫泉民宿

地址：新北市烏來區西羅岸路37號

電話：02－26616658

秀川居

秀川街在百年前是繁華的商店街，三峽舊碼頭位於此處，日治時期雖沒落，但秀川街周邊仍充滿著濃濃的庶民生活感，是台灣具有歷史價值的老街之一。甘樂文創以簡約溫柔的視角，將新舊元素融合，重新演繹一處老屋改造的獨棟民宿秀川居。

裝潢保有舊時代韻味，懷舊的地磚及暖黃色的吊燈，自然散發出一難以言說的溫暖感。一樓是現代化的開放式廚房，二樓的2間房間皆為樓中樓，共可容納8－12人，8人入住定價18,000元，超過8人則增收加床費用700元／人。採用「零打擾．低接觸」服務方式，當您預告即將抵達辦理check in前30分鐘，即會用Line官方帳號發出電子鎖密碼。想和朋友們計劃一場逃離喧囂的旅行嗎？來秀川居留下屬於彼此的美好回憶。

圖／IG＠thecan2010

圖／IG＠thecan2010

圖／IG＠thecan2010

地址：新北市三峽區秀川街68號

電話： 02－26717090 ＃208

神隱之森

神隱之森是九份很有名的森林系秘境民宿，鄰近九份老街，分為本館和木質調館，木造屋頂建築結構，現代典雅的室內空間非常舒服，浴室的落地窗，邊泡澡還能欣賞外頭景色，超絕放鬆讓壓力得到釋放，其中木質調館是絕美的玻璃屋設計，夜晚時在室內就可以欣賞點點星空。

包棟人數本館2－7人、木質調館2－6人，費用5,800元起，每多一人加收1,200元，採自助入住，旅宿主人會在您入住前，發送自行入住辦法至您訂房時提供的電子信箱。如同世外秘境般的神隱之森，無論是家庭聚會還是情侶度假，都能在這裡找到靜逸的私密空間。

圖／IG＠peiyen_lin

圖／IG＠jie_1222

地址：新北市瑞芳區崙頂路48號

電話：0905－788650

神隱國度民宿

神隱國度民宿是一間擁有百年歷史的石牆、原始圓木為屋頂的老宅翻新而成，位於九份高處，視野佳，附近環境清幽，可瞭望基隆嶼和雞籠山，眼前的風景彷如山水畫般，不同時刻有不同樣貌。有4間雙人房和1間四人房，房間布置的現代溫馨，公用大廳不大，但設施齊全，甚至還有烘鞋機可以使用。

最多12人包棟，採自助入住，當天會傳訊息告知公用大廳和房間的密碼，另外可以幫忙預約夜間導覽、手捏陶等體驗很方便。神隱國度有一個絕美景色的私房觀景台，遼闊的視野和令人心曠神怡的好空氣，美的讓時間彷彿都慢慢停下來。

圖／神隱國度 Twilight House

圖／神隱國度 Twilight House

地址：新北市瑞芳區崙頂路90號

電話：0905－788650

山茶雅舍。晴海。雜院

位在九份山城中外圍區塊的老宅民宿，由相鄰的3幢小房子組建而成，分別為山茶雅舍、晴海和雜院。提供獨門獨院的包棟旅宿，小房子入住人數上限為1～5人，房內都配置影音設備及完整廚房設施，周遭人煙稀少，不需要擔心會被其他人打擾，可以靜靜地享受私人空間。三間民宿各有風情，但是都採用了大片窗的設計，讓旅客能眺望遠方美景，欣賞九份山城的風情。

圖／IG＠miweyoyo





圖／IG＠miweyoyo

圖／IG＠hot66600

地址：新北市瑞芳區頌德里石埤巷36號

電話：0905－090111

玫瑰山城Rose Villa

位於瑞芳的水湳洞，名氣或許沒有像九份以及金瓜石那樣廣為人知，但這邊歷史遺跡跟美景一點也不輸給其他地方。玫瑰山城以三棟獨立式建築的老宅組成，優秀的地理位置，可以遠眺美麗的陰陽海與山巒，美景盡收眼底。

提供4～16人的包棟服務，還有下午茶和親子房而且還是寵物友善，適合全家大小一同前往的度假空間，還能規劃水湳洞半日遊。厭倦了城市的快節奏？那就來山城透透氣！

圖／IG＠gg0320123

圖／玫瑰山城Rose Villa

地址：新北市瑞芳區洞頂路105號

電話：02－24961818

山中夢遊 綠光

一間面山看海的房子坐落在九份老街尾，靜謐住宅聚落的老房子，屋內保留百年前老民居的厚石牆，並將往日美好年代的古味傢俱，融入現代設計巧思的住宿空間，綠、白、灰三種色調，組成簡約單純的美好。

綠光共有兩層樓三間房，每房皆附超大浴缸與陽台，房間配置為兩間雙人房和一間四人房，包棟可8人入住，每晚12,800起。大客廳裡有著大餐桌與廚房，夜晚三五好友可以在餐桌上把酒言歡，留下美好的共遊回憶。

圖／IG＠chiung_99



圖／IG＠chiung_99



圖／IG＠keirahow2

地址：新北市瑞芳區輕便路320號

電話：0905－570688

新北景點｜金山周邊一日遊，神秘海岸、舊金山總督溫泉、猿咖啡等六大必遊必吃景點

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