ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

9間台南牛肉湯路跑！在地人愛店地圖大公開　配餐、營業時間一次看

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@yvphotodump、IG@48.foodie

文／ReadyGo

台南作為美食之都，擁有無數讓人垂涎的道地小吃，而「台南牛肉湯」更是其中最具代表性的靈魂料理。以每日現宰溫體牛肉搭配清甜湯頭，簡單卻蘊含深厚職人手藝，不僅是在地人從早餐喝到宵夜的日常，也成為觀光客來台南必吃的經典美味。

ReadyGo挖出9家在地人都不想分享的台南牛肉湯店家，從凌晨開賣、宵夜限定，到午晚餐都能輕鬆品嚐，不同湯頭風味、牛肉口感與貼心配餐比較一次告訴你，讓你不再猶豫該從哪一間下手！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

在地人私藏的台南牛肉湯地圖

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

推薦#1 牛家莊牛肉湯
牛家莊牛肉湯以獨特的「牛蛋牛肉湯」聞名，這碗湯結合了滑順的土雞蛋、蔥花與薑絲，讓湯頭更顯濃郁甘甜，牛肉約七分熟，口感軟嫩卻保有嚼勁，與蛋香交織出極致的層次感。這裡的牛肉湯不僅鮮甜，還帶有蛋香，深受饕客喜愛，店家白飯需額外點購，建議搭配享用提升口感。

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠48.foodie

牛家莊牛肉湯

地址：台南市中西區郡西路86號
營業時間：10：00－13：00、17：00－20：00（周二、三公休）（假日09：00提早營業）

推薦#2 總舖師牛肉湯（果菜市場）
位於果菜市場內的總舖師牛肉湯，是許多在地人的早餐首選。牛肉片新鮮且帶有微微油脂，讓整體口感更加豐富。點一碗牛肉湯，還免費附贈白飯或肉燥飯，銅板價就能吃得飽足，是高CP值無庸置疑的代表。吃完還能順道逛逛果菜市場，看在地人採買叫賣，感受最真實的台南早晨日常。

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠wewe_7878

總舖師牛肉湯

地址：台南市安南區怡安路二段102號
營業時間：05：50－13：00（周一公休）

推薦#3 鴻品牛肉湯
鴻品牛肉湯是許多台南在地人心中的寶藏店家，以高品質的新鮮牛肉聞名。牛肉燙至完美熟度，保持柔嫩且帶有鮮甜肉汁，搭配湯頭更顯濃郁。滑蛋牛肉更是必點品項，濃郁蛋香與軟嫩牛肉相得益彰，口感滑順細膩，市政府店提供刷卡服務，適合不方便攜帶現金的顧客。

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@oliviakuooo、IG@tronhow_food

鴻品牛肉湯

總店地址：台南市永康區大安街288號
營業時間：12：00－22：00
分店地址：台南市中西區中華西路二段50號
營業時間：11：00－14：00、16：00－21：00（周一公休）

推薦#4 體育場樺哥土產牛肉湯
這間店特別適合夜貓族，凌晨2點開門，早上9點關門，是許多夜間工作者和早起族的最愛。店內選用當日新鮮溫體牛，肉片厚實但柔嫩，富有彈性。湯頭清爽不油膩，可以不用搭配薑絲以免蓋過牛肉的原味，能夠完全品味牛肉的鮮美。白飯需額外點購，僅收現金，來訪前請先準備好現金支付。

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@48.foodie、IG@yvphotodump

體育場樺哥土產牛肉湯

地址：台南市南區體育路89號
營業時間：02：10－09：00（周二公休，賣完提前打烊）

推薦#5 旗哥牛肉湯
旗哥牛肉湯是許多台南在地人與觀光客口耳相傳的牛肉湯名店，以乾淨明亮的用餐環境、超快出餐速度著稱，非常適合行程緊湊、想迅速補充能量的旅客。

店內提供多樣牛肉料理選擇，牛肉現點現燙至恰到好處的熟度，肉質厚實卻不乾柴，仍保有鮮嫩多汁的口感。湯頭清甜爽口，油脂含量低，即使喝完整碗也不覺負擔，特別受到喜歡清爽風味的饕客喜愛。點湯即附白飯或肉燥飯，既滿足又實在。

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@eat__520

旗哥牛肉湯

地址：台南市北區中華北路一段126號
營業時間：周一 07：00－14：00／周二 15：00－00：00／周三～周日 07：00－00：00

推薦#6 苏－牛肉湯
苏牛肉湯堅持每日新鮮供應，賣完即關門，因此想吃的朋友建議早點來訪。牛肉切片均勻，燙至五至七分熟，呈現粉嫩色澤，口感鮮嫩多汁。湯頭以大骨與蔬菜熬製，喝起來鮮甜順口，不會過於厚重。店內僅收現金，白飯需另點，湯頭清甜，適合喜歡清淡口味的饕客。

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@48.foodie

苏 – 牛肉湯

地址：台南市東區崇德路686號
營業時間：12：00－22：00（周一公休，賣完提前打烊）

推薦#7 永樂牛肉湯
永樂牛肉湯位於國華街三段，鄰近熱門的海安路商圈，方便旅客順道品嚐。牛肉切得較薄，入口即化，燙至七分熟，仍保有粉嫩色澤。湯頭以大量蔬菜與牛骨慢熬，帶有淡淡的甜味，適合喜歡溫潤口感的饕客。店家從午夜營業至早晨，適合夜貓族或清晨用餐。

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@simonliu1、IG@rnehao

永樂牛肉湯

地址：台南市中西區國華街三段175號
營業時間：00：00－09：00（周一公休）

推薦#8 阿棠牛肉湯
阿棠牛肉湯地理位置優越，成為旅客與在地人都愛光顧的熱門牛肉湯店。從中午一路開到晚間，時間彈性、友善，無論是午餐、晚餐或臨時想來一碗熱騰騰的牛肉湯，幾乎隨時都吃得到，難怪經常大排長龍。

牛肉湯使用大量蔬菜熬煮，湯頭鮮甜溫潤，肉質偏肥但口感細嫩。麻油牛肉更是店內招牌，麻油香氣十足，搭配細切薑絲，入口溫暖滋補。店內僅收現金，點湯附贈白飯，讓人吃得滿足，建議避開用餐尖峰時段前往，以免久候！

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@liaoliaoeat

阿棠牛肉湯

地址：台南市中西區尊王路93號
營業時間：11：30－22：00（周一公休）

推薦#9 阿財牛肉湯
阿財牛肉湯位於安平老街一帶，為當地老字號的牛肉湯店。湯頭清甜，入口帶有淡淡的蔬果香氣，喝起來溫潤順口。牛肉鮮嫩，稍微燙過便能品嚐到最佳口感，肉質細緻不乾柴。點湯即附贈白飯或肉燥飯，CP值極高。且附近有大量停車位，適合開車前往的旅客。

▲▼台南牛肉湯地圖首次公開！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@48.foodie

阿財牛肉湯

總店地址：台南市安平區古堡街5號
分店地址：台南市安平區平豐路277號
營業時間：12：00－21：00（周三公休）

影｜台南美食｜在地人才知道的夜市！5家大益夜市必吃美食攻略，超Q奶蓋糰子、墨西哥捲餅

【你可能也想看】

►貓咪貨櫃屋療癒一下午！南部6座特色農場　高空冒險玩森林大擺盪
►全台6處「必追木棉花道」！漫步火紅花海隧道＋百米長浪漫秘境
►The Chips樂起司進駐中和環球！必吃Q彈手工疙瘩裹滿帕瑪森起司醬汁

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 台南美食 美食雲 牛肉湯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【落漆！】 #澎湖 #花火節 無人機演出不如預期　縣府宣布取消後續場次

推薦閱讀

台東鹿野親子遊推薦！台版小奈良餵梅花鹿、秘境誠實商店吃冰　

台東鹿野親子遊推薦！台版小奈良餵梅花鹿、秘境誠實商店吃冰　

打卡「柯南劇場版」9大靈感景點！黃昏時分漸層天際線必收藏

打卡「柯南劇場版」9大靈感景點！黃昏時分漸層天際線必收藏

富士山長輩踏青一日遊攻略！當地最古老神社參拜祈福、漫遊小村落

富士山長輩踏青一日遊攻略！當地最古老神社參拜祈福、漫遊小村落

特搜台南6間市區包棟推薦！寧靜「樹舍」藏小天地、住別墅式Villa

特搜台南6間市區包棟推薦！寧靜「樹舍」藏小天地、住別墅式Villa

客美多咖啡進軍淡水　暫定8月開幕

客美多咖啡進軍淡水　暫定8月開幕

繼光香香雞「4大夯品下殺半價」　連3周限時優惠

繼光香香雞「4大夯品下殺半價」　連3周限時優惠

壽司郎宣布追加「排球少年透卡」　

壽司郎宣布追加「排球少年透卡」　

台南9間牛肉湯路跑地圖！

台南9間牛肉湯路跑地圖！

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

嘉義梅山2日玩法　最美雲梯飽覽山景

嘉義梅山2日玩法　最美雲梯飽覽山景

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

6家手搖飲母親節優惠

手搖飲今天西谷米奶茶買1送1

村民食堂廚窗港點新莊店試營運

開先例！君品酒店「早餐開放到中午」

中壢隱藏版「65折」統一麵包！

50嵐8冰綠大缺貨！官方：北區還有

宜蘭4飯店住宿優惠

基隆秘境甜品！藏身巷仔內還得爬樓梯

嘉義梅山2日玩法　最美雲梯飽覽山景

熱門行程

最新新聞更多

客美多咖啡進軍淡水　暫定8月開幕

繼光香香雞「4大夯品下殺半價」　連3周限時優惠

壽司郎宣布追加「排球少年透卡」　

台南9間牛肉湯路跑地圖！

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

嘉義梅山2日玩法　最美雲梯飽覽山景

跟團注意5件事！保留好報名收據　行程要確認加購項目

村民食堂廚窗港點新莊店試營運

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366