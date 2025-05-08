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文／ReadyGo

台南作為美食之都，擁有無數讓人垂涎的道地小吃，而「台南牛肉湯」更是其中最具代表性的靈魂料理。以每日現宰溫體牛肉搭配清甜湯頭，簡單卻蘊含深厚職人手藝，不僅是在地人從早餐喝到宵夜的日常，也成為觀光客來台南必吃的經典美味。

ReadyGo挖出9家在地人都不想分享的台南牛肉湯店家，從凌晨開賣、宵夜限定，到午晚餐都能輕鬆品嚐，不同湯頭風味、牛肉口感與貼心配餐比較一次告訴你，讓你不再猶豫該從哪一間下手！

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在地人私藏的台南牛肉湯地圖

圖／ReadyGo

推薦#1 牛家莊牛肉湯

牛家莊牛肉湯以獨特的「牛蛋牛肉湯」聞名，這碗湯結合了滑順的土雞蛋、蔥花與薑絲，讓湯頭更顯濃郁甘甜，牛肉約七分熟，口感軟嫩卻保有嚼勁，與蛋香交織出極致的層次感。這裡的牛肉湯不僅鮮甜，還帶有蛋香，深受饕客喜愛，店家白飯需額外點購，建議搭配享用提升口感。

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牛家莊牛肉湯

地址：台南市中西區郡西路86號

營業時間：10：00－13：00、17：00－20：00（周二、三公休）（假日09：00提早營業）

推薦#2 總舖師牛肉湯（果菜市場）

位於果菜市場內的總舖師牛肉湯，是許多在地人的早餐首選。牛肉片新鮮且帶有微微油脂，讓整體口感更加豐富。點一碗牛肉湯，還免費附贈白飯或肉燥飯，銅板價就能吃得飽足，是高CP值無庸置疑的代表。吃完還能順道逛逛果菜市場，看在地人採買叫賣，感受最真實的台南早晨日常。

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總舖師牛肉湯

地址：台南市安南區怡安路二段102號

營業時間：05：50－13：00（周一公休）

推薦#3 鴻品牛肉湯

鴻品牛肉湯是許多台南在地人心中的寶藏店家，以高品質的新鮮牛肉聞名。牛肉燙至完美熟度，保持柔嫩且帶有鮮甜肉汁，搭配湯頭更顯濃郁。滑蛋牛肉更是必點品項，濃郁蛋香與軟嫩牛肉相得益彰，口感滑順細膩，市政府店提供刷卡服務，適合不方便攜帶現金的顧客。

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鴻品牛肉湯

總店地址：台南市永康區大安街288號

營業時間：12：00－22：00

分店地址：台南市中西區中華西路二段50號

營業時間：11：00－14：00、16：00－21：00（周一公休）

推薦#4 體育場樺哥土產牛肉湯

這間店特別適合夜貓族，凌晨2點開門，早上9點關門，是許多夜間工作者和早起族的最愛。店內選用當日新鮮溫體牛，肉片厚實但柔嫩，富有彈性。湯頭清爽不油膩，可以不用搭配薑絲以免蓋過牛肉的原味，能夠完全品味牛肉的鮮美。白飯需額外點購，僅收現金，來訪前請先準備好現金支付。

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體育場樺哥土產牛肉湯

地址：台南市南區體育路89號

營業時間：02：10－09：00（周二公休，賣完提前打烊）

推薦#5 旗哥牛肉湯

旗哥牛肉湯是許多台南在地人與觀光客口耳相傳的牛肉湯名店，以乾淨明亮的用餐環境、超快出餐速度著稱，非常適合行程緊湊、想迅速補充能量的旅客。

店內提供多樣牛肉料理選擇，牛肉現點現燙至恰到好處的熟度，肉質厚實卻不乾柴，仍保有鮮嫩多汁的口感。湯頭清甜爽口，油脂含量低，即使喝完整碗也不覺負擔，特別受到喜歡清爽風味的饕客喜愛。點湯即附白飯或肉燥飯，既滿足又實在。

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旗哥牛肉湯

地址：台南市北區中華北路一段126號

營業時間：周一 07：00－14：00／周二 15：00－00：00／周三～周日 07：00－00：00

推薦#6 苏－牛肉湯

苏牛肉湯堅持每日新鮮供應，賣完即關門，因此想吃的朋友建議早點來訪。牛肉切片均勻，燙至五至七分熟，呈現粉嫩色澤，口感鮮嫩多汁。湯頭以大骨與蔬菜熬製，喝起來鮮甜順口，不會過於厚重。店內僅收現金，白飯需另點，湯頭清甜，適合喜歡清淡口味的饕客。

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苏 – 牛肉湯

地址：台南市東區崇德路686號

營業時間：12：00－22：00（周一公休，賣完提前打烊）

推薦#7 永樂牛肉湯

永樂牛肉湯位於國華街三段，鄰近熱門的海安路商圈，方便旅客順道品嚐。牛肉切得較薄，入口即化，燙至七分熟，仍保有粉嫩色澤。湯頭以大量蔬菜與牛骨慢熬，帶有淡淡的甜味，適合喜歡溫潤口感的饕客。店家從午夜營業至早晨，適合夜貓族或清晨用餐。

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永樂牛肉湯

地址：台南市中西區國華街三段175號

營業時間：00：00－09：00（周一公休）

推薦#8 阿棠牛肉湯

阿棠牛肉湯地理位置優越，成為旅客與在地人都愛光顧的熱門牛肉湯店。從中午一路開到晚間，時間彈性、友善，無論是午餐、晚餐或臨時想來一碗熱騰騰的牛肉湯，幾乎隨時都吃得到，難怪經常大排長龍。

牛肉湯使用大量蔬菜熬煮，湯頭鮮甜溫潤，肉質偏肥但口感細嫩。麻油牛肉更是店內招牌，麻油香氣十足，搭配細切薑絲，入口溫暖滋補。店內僅收現金，點湯附贈白飯，讓人吃得滿足，建議避開用餐尖峰時段前往，以免久候！

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阿棠牛肉湯

地址：台南市中西區尊王路93號

營業時間：11：30－22：00（周一公休）

推薦#9 阿財牛肉湯

阿財牛肉湯位於安平老街一帶，為當地老字號的牛肉湯店。湯頭清甜，入口帶有淡淡的蔬果香氣，喝起來溫潤順口。牛肉鮮嫩，稍微燙過便能品嚐到最佳口感，肉質細緻不乾柴。點湯即附贈白飯或肉燥飯，CP值極高。且附近有大量停車位，適合開車前往的旅客。

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阿財牛肉湯

總店地址：台南市安平區古堡街5號

分店地址：台南市安平區平豐路277號

營業時間：12：00－21：00（周三公休）

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