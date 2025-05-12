龜山島登島玩法懶人包！夢幻牛奶海體驗SUP、探險軍事歷史遺跡

首圖／IG@elsie229、IG@stessihung

文／ReadyGo

龜山島位於宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處，是孤懸於海中的火山島嶼，因為形似浮龜而得名。傳說龍王宮龜將軍與龍王公主私下相戀，龍王大怒，將龜將軍變成島，公主則化成風光旖旎的蘭陽平原，隔海相望。

龜山島被知名自然網站列為全世界最酷的小島之一，每年3月至11月採總量管制方式開放登島，也是龜山島賞鯨的最佳季節，龜山島牛奶海SUP美照更是在IG掀起追風熱潮，龜山八景也是必賞的美景。這麼特殊的火山島地貌及豐富的海洋生態，隨著潮起潮落、龜山島的風情萬種，等待你來擁抱和體驗。

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2025宜蘭龜山島登島行前必知



登島申請預約

目前龜山島規定要團進團出、一路由解說員陪伴，因此登島申請通常會統一由旅行社或相關承辦人員負責，這裡簡單分享一下。

1.每天登島人數上限是1,800人，周三限定為500人。並且平均分配在四個時段（08：30、10：30、12：30、14：30），一個時段人數上限是450人（國際觀光客不含在名額內），周三以125人為原則。

2.目前入島費用為新台幣100元，包含環境清潔維護費以及設施維護費。有些套裝行程會包含入島費用，有些則不會，請在報名時特別留意。

3.申請時間為每天上午8點到晚上10點，當天登島線上申請截止時間為下午2點30分。

4.東北角暨宜蘭海岸國家風景區龜山島登島申請網站

預約教學

1.進入網站點選「登島申請 我要申請」就可以進入預約頁面

2.填寫龜山島登島申請表格，送出後記下「登島批號」

3.登島十天前確認登島申請，輸入「登島批號」查詢，並確認登島人數

4.申請登島之每一團體人數，應在四十五人以下

5.下載登島名冊，並填寫好資料！上傳當天要給船公司確認

6.登四○一高地者，應先上網預約登記登島，取得申請批號後，於登島十天前，依本處龜山島之四○一高地網頁畫面指示，輸入相關資料；每日名額以一百名為限，限於上午時段登島，並須同時進出。

前往烏石港

烏石港是前往龜山島的主要登島港口，你需要前往烏石港登船才能抵達龜山島。以下是前往烏石港的一般步驟，從台北出發：搭乘國光客運1877班次到達烏石港站／從其他城市出發：搭乘台鐵到宜蘭、羅東或礁溪站，然後轉乘國光客運1766班次到達烏石港。

需備的物品

1.攜帶具照片與身分證明文件之有效證件，供出港查驗身分

2.暈船藥、防曬、雨具、飲用水、透氣的薄長袖

3.穿雙舒適好走最好能防水的鞋

4.有參加海上行程，帶上太陽帽、防曬霜、泳裝和相機

登島常見問題

1.最適合去龜山島季節？

龜山島的冬天受東北季風影響，不太適合旅遊，因此只有在3月～11月期間會開放登島！

2.怎麼預約龜山島登島申請？可以現場申請嗎？

因為龜山島規定團進團出，通常登島申請會由旅行社人員負責。如果事前來不及完成登島申請，則必須看當日申請餘額，視情況開放現場登記入島。

宜蘭龜山島推薦玩法TOP6

龜山島賞鯨

賞鯨豚是龜山島旅遊最經典的行程，因為附近海域較平淺，吸引許多魚群在此聚集，不僅讓龜山島成為台灣3大漁場之一，也是鯨豚大量出沒的地點，是賞鯨絕佳地點，出沒鯨豚多達17種，以飛旋海豚、瓶鼻海豚、小虎鯨及偽虎鯨為主。每年4至9月氣候溫暖是熱門賞鯨季。

如果想要一次欣賞到鯨魚與海豚，中午到下午這個時段則是最容易看見牠們可愛身影的時間，在大家殷切期盼海中精靈的身影時，他們就會陸續躍出海面，有時還調皮地和過往漁船玩捉迷藏，可愛的模樣和優雅的姿態，絕對會讓人驚喜連連！

圖／IG@hotelmerslife

圖／IG@hotelmerslife



圖／@東北角管理

龜山島牛奶海玩水與SUP立槳體驗

龜山島牛奶海在IG掀起一股熱潮，牛奶海是火山地貌造成的海底溫泉湧出使得部分海水顏色改變，原本深藍色海洋像是被白色顏料染上一層新色一樣，超美的漸層海水，深淺交錯層疊，呈現夢幻般的淡藍色。在牛奶海上玩水和SUP立槳的獨特體驗，可是龜山島超熱門的活動。

搭乘遊艇出海後，海上提供網美最愛的大型泳池及造型泳圈，四周是加入牛奶色澤的藍，浪漫夢幻，好玩又好拍！有趣的SUP立式划槳，有專業解說人員導覽，裝備齊全，安全有保障，可以深度探索海洋與龜山島地理環境生態之美，一定要來體驗一下。

圖／IG@stessihung

圖／IG@huanfalin_1006

圖／IG@hsiao.c.h

龜山島401高地

人說不上龜甲401高地，不知龜嶼之美。海拔雖然僅398公尺，加上3公尺的觀景台之後，就成為了「401高地」，是龜山島的制高點。每天限定最多100人登山，而且只能在上午時間登島，一樣要事先上網申請（務必先完成登島申請後，再登記401高地申請！）。

曾經是軍事重地現在成為飽覽島上生態之美的重要步道，不過想要登頂賞景，需先走完總長約1300公尺、1706階的石階步道，大概需要一個多鐘頭。建議可慢慢拾級而上觀察自然生態，沿途生物和林相十分豐富，還有珍貴的低海拔原生林面貌。攀登至山頂制高點，即可站在觀景台欣賞360度環景的海島風光，享受從龜甲俯瞰龜首及龜尾的奇幻景色，搭配周圍藍到不真實的海面，美得令人窒息，若天氣好更可遠眺東北角山海美景。

圖／IG@huanfalin_1006



圖／IG@travis_to

圖／IG@travis_to

龜尾湖

顧名思義它在龜山島的尾巴處，離碼頭不遠。龜尾湖原本是淡水湖，但政府曾為了能讓船隻出入而開了一個口，這個建設後來因為颱風毀損，卻在龜尾湖永遠留下了當時引進的海水，於是現在的龜尾湖是半鹹半淡水的狀態。大家可以沿著環湖步道繞一圈欣賞它各角度的樣貌，龜尾湖上有一個酩嘉亭，左右由木棧道橋樑連接，搭配底下與一旁的山湖水色，自成一詩情畫意的動人美景。

在這還有島民唯一的信仰中心－普陀巖，原稱拱蘭宮，現供奉觀世音菩薩，而龜尾湖另一端還有一尊觀音乘龍像，屹立於湖畔保佑眾生；圍繞龜尾湖畔的環湖步道、沿途有龜山島生命之泉一稱的冷泉，以及全台唯一天然生長的原生蒲葵林相，具有豐富多樣的動植物生態。

圖／IG@sidneytan81

圖／IG@sidneytan81

圖／IG@1217_lala

龜山八景

全台唯一活火山島，早在清代即以龜山八奇景名聞遐邇。龜山島依照地形分為龜首、龜甲與龜尾，不少人會選擇乘船繞龜山島，從不同的角度認識這座島嶼。龜山島在不同位置與時間，隨著潮汐變化，會有截然不同的美景變化，而龜山八景是龜山島最有名的八個角度、八個景觀。

包括龜山朝日、神龜戴帽、神龜擺尾、龜島磺煙、龜岩巉壁、龜卵觀奇、眼鏡洞鐘乳石、海底溫泉湧上流。不過龜山朝日與神龜戴帽是需要天時地利才能看見，雖然其中龜卵觀奇因為風蝕的關係已經絕跡，大家不妨試著找找看其餘六景。

圖／IG@travis_to

圖／IG@elsie229

圖／IG@elsie229

龜山島的人文遺跡

因為經歷了島民居住、軍事駐紮等歷史軌跡，因此在島上可以看到許多過往的遺跡，例如軍營、島孤人不孤的石碑、廢棄的民宅等，而在島的內部也有當初挖掘的軍事隧道可以參觀。「島孤人不孤」字碑後是長約800公尺的軍事坑道。坑內共7個砲陣地和一機槍陣地，至今仍保留3門90高砲。坑內上方佈滿奇特錐形如鐘乳石物的消音錐，如今全部公開，也是一次特殊的體驗。

圖／IG@sidneytan81



圖／IG@sidneytan81



圖／IG@sidneytan81

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