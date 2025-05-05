追賞藍眼淚的最佳時機！金門6個必玩體驗　夜眺遠方廈門雙子星大樓

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文／ReadyGo

夜幕低垂、微風輕拂，海浪拍打礁石的呢喃聲搭配著神秘幽藍星點，點綴了整個黑暗，宛如眼淚般閃耀、像是灑落在海面的星辰，讓人誤以為進入了另個銀河世界，金門因其獨特的海域環境，每年四月至九月都是觀賞金門藍眼淚的最佳時機，白天探索金門景點，走訪翟山坑道、建功嶼，感受這片土地蘊藏的歷史與寧靜。

夜晚乘船出海，讓這片微光隨著浪潮起伏，如流動的詩篇，選擇一趟金門二日遊，帶自己走進夜幕下的奇蹟，讓那片深藍裡跳動的光點，溫柔照亮內心的悸動。

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推薦#1旗袍體驗：上百套古服搭配專業攝影師

隱身於沙美老街的金門花樣年華旗袍漢服出租體驗館，打造金門首家旗袍與漢服體驗館，館內服飾款式齊全，涵蓋精裁旗袍、漢服、男士與孩童服飾，並提供專業妝髮造型與精緻配飾，讓每位來訪者都能化身古典佳人或風雅才子穿梭於金門的懷舊街巷，更與當地民宿與旅行社合作，提供穿搭指導與拍攝建議，讓旅人能在金門民俗文化村、陽翟老街、楓香林等美景中留下風華絕代的身影、綻放屬於自己的古典之美。

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地址：金門縣金沙鎮信義路11號

營業時間：09：00－17：00

推薦#2入住古厝民宿：珠山官邸古厝民宿

走進院落，歲月彷彿放慢了腳步，這裏曾是高官宅邸，如今則化為旅人們尋覓靜謐的理想居所，珠山官邸古厝民宿是一座承載歲月故事的閩南古厝，不僅保留了紅磚、燕尾脊、雕花木門等傳統閩南建築特色，更融入現代舒適設計，讓入住的旅人既能感受古韻風華，也能享受愜意的住宿體驗。

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地址：金門縣金城鎮珠山村22之2號

推薦#3金門秘境導覽：尋找藍眼淚

夜色之中微光乍現，金門的海岸線悄然閃耀著夢幻般的藍色光點，彷彿為夜晚披上一層浪漫的薄紗，那是大海獻給旅人的神秘禮物，這種來自海洋微生物的奇幻光芒，只有在特定條件下才會出現，而金門的成功海灘、后湖海濱公園與新市漁港，正是最佳的觀賞地點，這一刻與摯愛一起在夜色中凝望這片光輝，不僅是自然的禮物，更成為了兩人心靈上的深刻連結。

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金門秘境導覽：海景電影院

海天一線的壯闊美景宛如電影畫面般展現在眼前，隨著光影變幻，晨曦、夕陽、夜幕輪番上映，隱身於湖下海堤的閒置軍事哨所，如今成為旅人們爭相探訪的秘境，這座哨所恰好正對著金門大橋，而其中一扇長寬比例近似電影銀幕的窗戶、彷彿為大自然精心打造的「海景電影院」，讓每位駐足於此的旅人都能沉浸於獨特的視覺饗宴，使這裡不僅成為攝影愛好者的夢幻取景地，也是情侶們共享靜謐時光的浪漫角落。

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金門秘境導覽：夜眺廈門

隨著夜幕的降臨，遠方的廈門雙子星大樓與城市燈光輝映海面，兩岸光點彼此輝映、金黃與藍紫色調宛如一幅美麗畫卷，站在慈湖三角堡的高地俯瞰遠方，在夜色中顯得神秘且遙遠，卻又讓人感受到兩地微妙的牽絆，細數海上的點點燈火，這是一場視覺與心靈的浪漫饗宴，讓愛情在海風與夜景中悄然綻放。

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金門秘境導覽：倒映水頭夜間導覽

水頭聚落緩緩褪去白日的熱鬧，轉而披上一層靜謐光影，這座承載數百年歷史的聚落，在燈光映照下展現出不同於白日的風華，從清乾隆年間的閩南式二落大厝到民初興築的華麗洋樓，各時期獨特建築風格交織出水頭的獨一無二。

也讓這裡擁有「有水頭富，無水頭厝」美譽，最令人驚嘆的是這片靜謐水面映襯著建築燈影，營造出猶如「天空之境」的奇幻景象，讓旅人們能拍下獨一無二的倒影剪影照，將這段穿越時光的美好記憶珍藏。

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推薦#4夜尋水獺君：尋找珍貴稀少的歐亞水獺

黑夜中的微光閃爍、波光粼粼，金門夜晚充滿神秘與浪漫，跟著導遊的腳步一起踏上尋找珍貴歐亞水獺君的冒險，在金門水域中歐亞水獺稀少且珍貴，牠們靈動的身姿與獨特習性成為探索的驚喜，看到水獺優雅出現的瞬間。這不僅是一場親近自然的冒險，也是與心愛的人共同珍藏的回憶。

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推薦#5日落SUP立槳：專業教練教學、初學者也能輕易上手

金門日落景色宛如一幅柔美畫卷，站立於槳板上、隨著波浪起伏，眼前是落日緩緩沉入海平線的壯麗景象，對於情侶而言，這是一次浪漫的海上約會，隨著輕輕撐動槳桿，彼此的心也在這片寧靜中拉得更近，SUP立槳運動不僅能放鬆身心，還能讓你與另一半一起在金門特有的自然美景中流連，享受只有兩人共享的靜謐時光。

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推薦#6金門獨有特產

金門獨有特產：砲彈鋼刀

金門，這座曾經歷烽火歲月的島嶼因戰爭遺留大量砲彈殼，當地工匠巧妙運用這些鋼材，經過高溫鍛造成鋒利堅韌的鋼刀，將過去戰爭遺跡轉化爲和平年代的實用工藝品，刀身通常刻有「金門製」或「砲彈鋼」字樣，每一把刀都是金門精神的象徵，無論作為刀具或紀念品，都能讓人感受到從戰火中重生的堅毅精神。

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金門獨有特產：金門高粱酒

酒體醇厚、香氣四溢，金門高粱酒以當地獨特的花崗岩地質與純淨水源為原料，經過傳統的發酵與蒸餾過程，釀造出既甘冽又柔和的烈酒，無論是標誌性的58度高粱或是經典的38度版本，都擁有細膩綿長的香氣，入口溫潤而帶有層次變化、讓人回味無窮，不僅成為當地居民的驕傲，也是饋贈親友的珍貴佳釀。

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金門獨有特產：一條根

提到金門最具代表性的草本植物，不得不想起被譽為「金門的天然寶藏」的一條根，時常被金門人運用於日常養生，透過熬煮藥湯、浸泡酒液，或製成膏狀、精油、貼布等外敷產品，幫助舒緩筋骨不適、緩解疲勞，由於其溫和的草本特性，使其成為老少皆宜的天然保健品，深受旅人與在地居民喜愛。

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金門獨有特產：貢糖

以花生為主原料、經過多道繁複工序搭配麥芽糖精心熬製，一塊塊層次分明的貢糖為金門最具代表性傳統點心之一，據傳曾作為貢品進貢皇室而得名，口感香脆綿密、甜而不膩，入口時擁有滿溢的濃郁花生香氣，不僅蘊含濃厚的地方文化，也是家人團聚的最佳選擇，每一口都能嚐到金門匠人的用心與時光淬鍊的甜蜜滋味。

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金門旅遊必玩 Top 3：體驗金門高粱、風獅爺製作、鋼刀手作 DIY，原來砲彈鋼刀是真的！

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