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大阪萬博必吃Top 6指南！濃郁炸牛腸烏龍麵　內臟燒烤關西人最愛

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

首圖／＠JANJAN官方網站

文／ReadyGo

隨著大阪萬國博覽會即將在2025年4月13日～10月13日盛大展開，大阪也成為了大家的旅遊目的地首選。而在旅行的途中，自然是要吃遍各種台灣吃不到的日本美食！考量很多人可能都不太熟悉大阪究竟有哪些特色美食，本次就特別統整出連東京人也會專程飛到大阪品嚐的在地料理，從魷魚燒、大阪燒、章魚燒、蔥燒、日式炒麵、土手燒、串炸、炸牛腸、內臟燒烤應有盡有，趕緊繼續看下去！

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大阪必吃美食 TOP 6

阪神名物：魷魚燒
論及大阪的經典庶民美食，所有日本人應該都會異口同聲地說：魷魚燒！實際上，大阪當地的魷魚燒連許多日本人都相當嚮往。大家可能想像是將圓形章魚燒中的食材換成魷魚，但其實大阪人大多採用類似大阪燒的製作方式，會將切塊的魷魚與麵粉、雞蛋一起在鐵板上煎炒，製作出狀似可麗餅般的魷魚燒，香噴噴、熱騰騰的口感令人欲罷不能！而阪神名物就是梅田一帶最為知名的魷魚燒專賣店，有到附近逛街的人千萬別錯過！

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／阪神百貨官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／阪神百貨官方網站

地址：大阪府大阪市北區梅田1－13－13 阪神百貨梅田本店 B1
營業時間：10：00－22：00

味乃家：大阪燒、章魚燒、蔥燒、日式炒麵
大阪人平時最喜愛吃各種鐵板料理，並以獨特的美味調味著稱。而來到味乃家，就能一次大啖大阪燒、章魚燒、摩登燒、蔥燒、明石燒等五花八門的品項！不僅如此，還能自由選擇添加年糕、泡菜、培根、干貝、蝦子等多樣化的材料，並搭配各種口味的道地日式炒麵，甚至還有充滿創意的蛋包炒麵，很推薦給想嚐鮮的人來此一試。

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／味乃家官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／味乃家官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／味乃家官方網站

地址：大阪府大阪市中央區難波1－7－16
營業時間：周二～周日 11：00～22：00（周一公休）

喰人 EAT－MAN：土手燒
土手燒的日文為「どて焼き」，意指以特調的味噌醬燉煮而成的牛筋，味道甜鹹交織，肉質則既軟嫩又帶有Q彈度，可謂是大阪的一大名產。如果想嘗試的話，就能造訪喰人 EAT－MAN，這裡提供吃到飽、喝到飽以及單點等多元的消費方式，店內除了美味的土手燒以外，還有大量新鮮可口的生魚片、牛舌以及數之不盡的居酒屋菜色，連內臟火鍋與豆乳起司火鍋也有，而且營業時段從中午前一直到翌日的凌晨5點，任何時間來都不成問題！

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／喰人 EAT－MAN官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／喰人 EAT－MAN官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／喰人 EAT－MAN官方網站

地址：大阪府大阪市北區小松原町1－19
營業時間：11：00～05：00

JANJAN：串炸
串炸也是到大阪不能不吃的特產之一，且目前在台灣相當罕見。而這家 JANJAN 就是在日本也具有極高人氣的串炸專賣店，無論是蝦子、魚類、肉類還是蔬菜，都能藉由師父巧妙的手法炸得既酥脆又不油膩，配上標榜列為私藏秘傳的醬汁與炸粉，前所未有的口感想必會讓人一口接一口停不下來！

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／JANJAN官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／JANJAN官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／JANJAN官方網站

地址：大阪府大阪市浪速區惠美須東2－6－1
營業時間：11：00～20：00

KASUYA：炸牛腸烏龍麵
如果想尋找較少台灣人知道的大阪特有美食，不妨試試看炸牛腸烏龍麵 かすうどん！與常見的豆皮烏龍或炸麵衣烏龍有所不同，炸牛腸烏龍是先將牛腸炸得酥鬆，內裡保留著內臟獨有的彈牙口感，並在逼出大部分的油脂之後灑在烏龍麵上。而 KASUYA 就是大阪首屈一指的炸牛腸烏龍麵專家，不只是牛腸滋味絕佳，烏龍麵也是Q彈爽口，湯頭則飄散著怡人的香氣，組合起來蔚為一絕！

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／KASUYA官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／KASUYA官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／KASUYA官方網站

地址：大阪府大阪市阿倍野區阿倍野筋1－6－1
營業時間：平日 11：00～15：00，18：00～23：00；假日、國定假日 11：00～23：00（周三公休）

鍵矢：內臟燒烤
愛吃內臟的人有福了！日本遠近馳名的內臟燒烤「ホルモン焼き」在關西地區特別受到歡迎，而大阪更是擁有為數眾多的專賣店。本次介紹的鍵矢是在日本各大美食網站中名列前茅的常勝軍，從肉質的鮮美度、配菜與醬料的口味、親切熱情的服務、到舒適的用餐空間都備受好評，而且可以在官方網站上直接網路訂位，對於外國人來說極為便利。

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／鍵矢官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／鍵矢官方網站

▲▼大阪六家在地人氣必吃美食！（圖／ReadyGo提供）

圖／鍵矢官方網站

地址：大阪府大阪市中央區東心齋橋1－12－14 B1
營業時間：周一～周六 17：00～03：00／周日 17：00～00：00

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