朝聖泰拳發源地！世界上第一座泰拳體育場　沉浸式穹頂投影太震撼

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

這次到泰國旅遊，我們特別安排Rajadamnern體育場泰拳比賽，這裡保留了千年泰拳文化，光是泰拳館本身就有80年歷史！現場觀看泰拳比賽非常刺激又興奮，讓人熱血沸騰嗨到爆！

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Rajadamnern 體育場是世界上第一個泰拳體育場

建於1945年到現在已經80年。它不僅僅是一個體育場地，還是泰拳這項職業運動的發源地，2024年12月慶祝80周年紀念，還特別重新裝潢場地！我特地找了官網的舊照片給大家比對一下。

▲門口售票區有販售當天場次門票，不過建議大家先在網路上訂購再到現場，會比現場購票來得划算。

喜歡泰拳格鬥的朋友必看！

門口這裡就有泰拳雕像，虎虎生風看起來充滿力與美。喜歡泰拳格鬥的朋友，一定要來這裡現場觀看，尤其是泰國最古老的泰拳比賽場地，更是富有意義！

▲旁邊還有官方商品專區，看完泰拳之後可以來這裡逛逛。

▲門票不是一張紙本門票，而是手環，進場時蓋章。我們第一次到泰國曼谷觀看泰拳比賽，每個人都好興奮！

特別提醒

場館內不可攜帶外食和飲料、也禁止攜帶瓶子、鞭炮、雷射或者任何會干擾別人的物品、也不能使用閃光燈拍照。我有拍下牌子給大家看，請大家特別留意。

泰拳比賽場地

▲驗票後走進體育館內，真的是充滿驚喜，整個場地都是爆滿人潮，加上燈光以及現場音響，我整個心跳直接加速！

體育場座位圖

▲座位分好幾區，依區域有不同的售價。

▲我們坐在擂台正前方，左右都是滿滿人潮氣氛超嗨！

▲擂台周圍也擂台邊席座位，這裡的價格最貴，但是可以近距離更清楚看到泰拳格鬥者的精彩瞬間。

泰拳比賽太刺激有夠嗨

▲比賽開始前會有表演，天花板超大的穹頂投影加上燈光以及沉浸式音響，是一場非常精彩的開演秀，好震撼啊！

泰拳比賽開始

有主持人介紹兩位泰拳選手入場，全程有攝影機拍攝現場直播。以前看泰拳都是電視轉播，今天親臨現場感受到的氣氛真的很不一樣！非常推薦大家來現場觀看。

每天晚上泰拳比賽從6點開始入場

7點開始比賽一直到結束，一個晚上可以看到多場比賽。我們當天晚上看了好幾場，有男子泰拳以及女子泰拳，每一場都好刺激、好精彩，讓人血脈賁張！

▲大螢幕同時轉播擂台賽上的精彩畫面，還會回放出拳致勝的關鍵時刻。

中場休息完繼續格鬥，真的很精彩。原本我以為看拳擊比賽會血腥暴力，但現場看完全不會！主持人很會控制場面及帶動氣氛，現場看比賽緊張刺激又歡樂，非常有趣。

▲最後宣布勝利者的關鍵時刻，整個體育場歡呼沸騰，天啊這氣氛真的很熱血，推薦大家一定要來這裡感受一下。

▲接著換女子泰拳比賽上場，格鬥過程完全不輸男子泰拳，都是近身搏鬥，看得我們好緊張啊！

▲看看大螢幕上回放的關鍵一擊，真是太精彩了！

評論

到泰國旅遊要玩跟別人不一樣的，我們這次到擁有80年歷史、泰國第一家拳館看泰拳比賽真的很特別。現場看比賽跟電視看轉播完全不一樣，非常刺激緊張、熱血沸騰有夠嗨！還能從比賽過程了解到泰拳文化真的很值得，推薦大家一定要體驗一下這千載難逢的泰拳沉浸式旅程。

Rajadamnern泰拳體育場

地址：8 Ratchadamnoen Nok Rd, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100, Thailand

營業時間：18：00－22：30

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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