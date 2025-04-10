ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

朝聖泰拳發源地！世界上第一座泰拳體育場　沉浸式穹頂投影太震撼

商妮吃喝遊樂

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

這次到泰國旅遊，我們特別安排Rajadamnern體育場泰拳比賽，這裡保留了千年泰拳文化，光是泰拳館本身就有80年歷史！現場觀看泰拳比賽非常刺激又興奮，讓人熱血沸騰嗨到爆！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

Rajadamnern 體育場是世界上第一個泰拳體育場
建於1945年到現在已經80年。它不僅僅是一個體育場地，還是泰拳這項職業運動的發源地，2024年12月慶祝80周年紀念，還特別重新裝潢場地！我特地找了官網的舊照片給大家比對一下。

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲門口售票區有販售當天場次門票，不過建議大家先在網路上訂購再到現場，會比現場購票來得划算。

喜歡泰拳格鬥的朋友必看！
門口這裡就有泰拳雕像，虎虎生風看起來充滿力與美。喜歡泰拳格鬥的朋友，一定要來這裡現場觀看，尤其是泰國最古老的泰拳比賽場地，更是富有意義！

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲旁邊還有官方商品專區，看完泰拳之後可以來這裡逛逛。

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲門票不是一張紙本門票，而是手環，進場時蓋章。我們第一次到泰國曼谷觀看泰拳比賽，每個人都好興奮！

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

特別提醒
場館內不可攜帶外食和飲料、也禁止攜帶瓶子、鞭炮、雷射或者任何會干擾別人的物品、也不能使用閃光燈拍照。我有拍下牌子給大家看，請大家特別留意。

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

泰拳比賽場地

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲驗票後走進體育館內，真的是充滿驚喜，整個場地都是爆滿人潮，加上燈光以及現場音響，我整個心跳直接加速！

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

體育場座位圖

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲座位分好幾區，依區域有不同的售價。

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲我們坐在擂台正前方，左右都是滿滿人潮氣氛超嗨！

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲擂台周圍也擂台邊席座位，這裡的價格最貴，但是可以近距離更清楚看到泰拳格鬥者的精彩瞬間。

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

泰拳比賽太刺激有夠嗨

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲比賽開始前會有表演，天花板超大的穹頂投影加上燈光以及沉浸式音響，是一場非常精彩的開演秀，好震撼啊！

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

泰拳比賽開始
有主持人介紹兩位泰拳選手入場，全程有攝影機拍攝現場直播。以前看泰拳都是電視轉播，今天親臨現場感受到的氣氛真的很不一樣！非常推薦大家來現場觀看。

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

每天晚上泰拳比賽從6點開始入場
7點開始比賽一直到結束，一個晚上可以看到多場比賽。我們當天晚上看了好幾場，有男子泰拳以及女子泰拳，每一場都好刺激、好精彩，讓人血脈賁張！

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲大螢幕同時轉播擂台賽上的精彩畫面，還會回放出拳致勝的關鍵時刻。

中場休息完繼續格鬥，真的很精彩。原本我以為看拳擊比賽會血腥暴力，但現場看完全不會！主持人很會控制場面及帶動氣氛，現場看比賽緊張刺激又歡樂，非常有趣。

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲最後宣布勝利者的關鍵時刻，整個體育場歡呼沸騰，天啊這氣氛真的很熱血，推薦大家一定要來這裡感受一下。

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲接著換女子泰拳比賽上場，格鬥過程完全不輸男子泰拳，都是近身搏鬥，看得我們好緊張啊！

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼Rajadamnern泰拳體育場。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲看看大螢幕上回放的關鍵一擊，真是太精彩了！

評論
到泰國旅遊要玩跟別人不一樣的，我們這次到擁有80年歷史、泰國第一家拳館看泰拳比賽真的很特別。現場看比賽跟電視看轉播完全不一樣，非常刺激緊張、熱血沸騰有夠嗨！還能從比賽過程了解到泰拳文化真的很值得，推薦大家一定要體驗一下這千載難逢的泰拳沉浸式旅程。

Rajadamnern泰拳體育場

地址：8 Ratchadamnoen Nok Rd, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100, Thailand
營業時間：18：00－22：30

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
部落格《商妮吃喝遊樂》粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

【你可能也想看】

►6米「巨型咖波」現身台中火車站！貓貓蟲咖波10周年特展拍到手軟
►台中最新「蔦屋老佛爺店」開箱！宛如機場貴賓室還有隱密半包廂區
►坐躺「三層樓高彈力網」吹風賞景超放鬆！台中周末限定溜孩秘境

關鍵字： Rajadamnern泰拳體育場 泰國旅遊 曼谷旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 商妮吃喝遊樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

推薦閱讀

台中唯一！秘魯菜結合南洋美食　招牌「辣死你馬」香料飯網友狂推

台中唯一！秘魯菜結合南洋美食　招牌「辣死你馬」香料飯網友狂推

逢甲90元紅燒當歸鴨滿滿一碗全是鴨肉！回甘中藥香超強越晚人越多

逢甲90元紅燒當歸鴨滿滿一碗全是鴨肉！回甘中藥香超強越晚人越多

台北一位難求CP值無菜單鐵板燒進軍台中！1600元14道菜還有活龍蝦

台北一位難求CP值無菜單鐵板燒進軍台中！1600元14道菜還有活龍蝦

逢甲50年老牛肉麵店！半筋半肉入口即化、湯喝不夠還能免費續碗

逢甲50年老牛肉麵店！半筋半肉入口即化、湯喝不夠還能免費續碗

喫茶小舖限時1天送200杯芭樂飲

喫茶小舖限時1天送200杯芭樂飲

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

花29元喝美式就中「台積電股票」

花29元喝美式就中「台積電股票」

朝聖泰拳發源地！世上首座泰拳體育場

朝聖泰拳發源地！世上首座泰拳體育場

南港「敘日」推美牛吃到飽

南港「敘日」推美牛吃到飽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

8顆饅頭只要35元！三和夜市40年攤位

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕

出國人數超過入境2倍！旅行社給建議

人氣壽司美登利台中店轉型吃到飽

中壢隱身小廟旁「15元韭菜盒」發財車

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

北海岸春日限定「抹茶地毯」綠了！

紫色花廊+1！新北2處「苦楝花爆滿」

熱門行程

最新新聞更多

喫茶小舖限時1天送200杯芭樂飲

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

花29元喝美式就中「台積電股票」

朝聖泰拳發源地！世上首座泰拳體育場

南港「敘日」推美牛吃到飽

特搜台南6間「市區包棟」推薦！

新北市美術館4/13前免費逛　順遊三鶯老街、嚐垃圾麵

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366