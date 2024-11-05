逢甲50年老牛肉麵店！半筋半肉入口即化、湯喝不夠還能免費續碗

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者柯珮萱

逢甲好吃牛肉麵推薦！逢甲美食真的很多，天天吃都吃不完。今天分享一家好吃的50年老店，尊品原汁牛肉麵，這家逢甲總店大碗料多還可免費加牛肉原湯，好吃不貴一碗只要百元出頭CP值很高，Google千則好評4.3星蠻厲害的，總店位在西屯區逢甲夜市外圍的文華路5巷巷口，這條巷子有好多在地人才知道的隱藏版美食。

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▲招牌上就寫這50年老店逢甲總店，很多逢甲學生畢業後還是會回來品嚐懷念的美味。

▲店門口就是工作區。

尊品原汁牛肉麵環境

內用空間還蠻大的，兩排方桌之外，最裡頭還有大圓桌。整體來說，環境乾淨衛生又寬敞，夏天有冷氣吹，用餐蠻舒服的，最近一次去，都已經晚上8點了還將近客滿，生意真是不錯。

▲後來又有一次平日晚上8點多來一樣客滿，不論冬天夏天一年四季生意都爆炸好。

▲餐具醬料跟酸菜通通擺放在入口這邊，供客人自助取用。

▲這一個臉盆般的大碗公裝了他們家的招牌酸菜，通通免費吃到飽。

尊品原汁牛肉麵菜單

牛肉麵價位大多是100多元，可選辣或不辣，續牛肉原汁湯免費，加麵需另外加價，免服務費、無低消、沒有用餐時間限制。（備註：菜單內容及價格有可能變動，請依現場公告為準）

▲坐下後可以自助取用飲料，一般餐廳大多是紅茶，他們家是蜂蜜檸檬水，還蠻好喝的。

▲店家自己炒的酸菜，不油膩爽脆好吃，淋上桌上的特製紅油辣椒，可以當一份小菜，酸菜單吃就不錯，加到牛肉麵當中更是好吃。

▲每一桌都有一罐紅油辣椒，味道很香卻不會太嗆辣，加在小菜跟乾麵中都很對味，跟酸菜一起加到牛肉麵中也很不錯。

原汁牛肉麵 140元

▲辣味湯頭相當濃郁，味道很香好好喝！Google評論有人寫說是牛骨熬煮的湯頭，這牛肉湯頭真棒，還沒吃麵我們就狂喝湯，準備等一下免費續湯。

▲這碗牛肉麵份量蠻多的，一碗100多元還能夠免費加牛肉原湯，CP值真的很高。

▲牛肉麵的肉塊是半筋半肉，口感蠻嫩的，尤其是牛筋部位膠質軟嫩接近入口即化非常好咬，味道香甜好好吃。

▲麵條是Q彈好吃的細拉麵，一碗份量蠻多的可以吃飽，如果吃不夠，加麵也只要10元。

▲我們每次去都會加一次牛肉原汁，加完後又等於新的一碗牛肉麵，在尊品光是喝湯喝到飽就覺得開心。

▲牛肉麵加酸菜跟跟辣椒，滋味更棒。

原汁牛肉湯餃 120元



▲湯餃的湯頭也是原汁牛肉湯，不過喝起來跟另外一碗牛肉麵的原汁湯頭有點不同。

▲牛肉湯餃的水餃是鮮豬肉水餃，大顆飽滿口感還不錯。



▲喝完湯覺得不過癮，再去加湯一樣免費，而且加的是原汁湯，不會稀釋味道，一樣好喝。

整體心得

尊品是超過50年在地老店，算是逢甲的老味道，很多逢甲學生畢業後都會懷念。牛肉麵大碗好吃，湯頭還可以免費續湯，以100多元的牛肉麵來說CP值蠻高的，聽說200元、300元限量牛肉麵可以吃到一種整條肉的牛肉麵更棒更厲害，下次再來試試。

尊品原汁牛肉麵逢甲店

地址：台中市西屯區文華路5巷30號

營業時間：11：00－21：30

電話：04－24520528

商妮吃喝遊樂

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部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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