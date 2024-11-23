台北一位難求CP值無菜單鐵板燒進軍台中！1600元14道菜還有活龍蝦

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者張宜樺

台北一位難求無菜單鐵板燒名店明水然樂終於到台中開店了！中台灣首店明水然樂台中大魯閣店就開在台中火車站附近，交通便利又好停車，人氣套餐1600元品嘗14道菜，新鮮活龍蝦、日本A4／A5和牛、生食級干貝通通吃得到，連續兩年榮獲網路溫度計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」冠軍！

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明水然樂台中店在哪裡？

明水然樂台中大魯閣店位在台中火車站附近的大魯閣新時代購物中心10樓，地下室就有停車場，交通非常便利。不論搭火車、公車，還是自行開車、騎車都能輕鬆抵達，連停車都很方便，大大加分。

明水然樂介紹

搭電梯直上10樓，就能看到明水然樂。以白色系及木質裝潢為主，透著濃厚日系風格，整個非常有質感，但價位卻不會高不可攀。明水然樂無菜單鐵板燒採預約制，每天僅有中午11：15、13：40及晚上17：15、19：40一共4個餐期。開放30天內場次預訂（9人以上團體訂位可60天內電話預約），建議一定要提早訂位。

▲門口的巨大燈籠是明水然樂的超人氣打卡點，連路過的人都會在這邊拍照，我們當然也要來一張！

▲用餐空間分為兩區，每一區都是10個座位，全店共20席。

▲每個鐵板區用餐獨立，很適合團體包場，用餐環境非常舒適，不僅能近距離欣賞主廚料理秀，同時能看到外面景色。

台中店價位

明水然樂套餐共14品，分1600元、2400元兩種價位（＋10％服務費）。食材每日依照訂位人數準備，訂位完成三天內需預付餐費。光是1600元套餐就能吃到半隻活龍蝦、豐腴油花的日本A4、A5和牛、北海道生食級干貝，CP值超高。

想要吃到更高檔的食材，只要加價800就能升級，除了原有的頂級食材之外，還有南非鹽蒸活鮑、日本赤海膽、整尾現流魚，牛肉更有頂級A5和牛菲力。我覺得1600元就很超值，想要澎湃一點就點2400元套餐，我們今天兩人用餐，就1600、2400各點一份。

▲另外附上酒水單價目表給大家參考。

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明水然樂好吃嗎？

用餐前就看到檯面上擺滿新鮮食材，都是今天會享用到的。老饕們都知道，要吃到Omakase無菜單鐵板燒價位都不便宜，在明水然樂只要1600元就能品嘗及欣賞主廚精湛的鐵板手藝，以最簡單的調味彰顯頂級食材的新鮮美味，來這裡用餐視覺味覺都滿足。

兩種套餐都含老饕活龍蝦三吃：龍蝦味噌湯、龍蝦膏芝心蛋捲、煎烤龍蝦身。而且每份套餐都可以吃到1／2尾活龍蝦，真的是用料不手軟。

入會禮

我們這次來用餐招待的入會禮是炙燒烏魚子。烤到剛剛好的熟度口感軟綿，搭配蘋果水梨片一起吃，清爽又甘甜。

開胃小菜

醋漬蘿蔔、蘋果洋蔥兩款開胃小菜，吃起來爽口，可以無限續加。我喜歡醋漬蘿蔔的爽脆口感，越吃越涮嘴。蘋果洋蔥有水果甘甜滋味，不論搭配哪種食材都好吃，尤其是最後的鐵板炒飯，加蘋果洋蔥超好吃。

蒜蜆湯

黃金蜆跟大蒜熬煮的蜆湯呈現乳白色，味道非常濃郁醇厚，可惜一小杯有點意猶未盡，上主餐前先喝一杯暖暖胃。

北海道生食級干貝佐金莎醬

日本北海道大干貝雙面煎到微焦，主廚控制在5－7分熟，吃得到軟嫩的口感與鮮甜的美味。底下是用鹹蛋黃及鮮奶油及鮮蛋黃、清酒調製而成的金沙醬，口感非常滑順。金莎醬與上頭的魚子醬上下夾擊，將干貝的美味大大提升。

龍蝦膏芝心蛋捲

龍蝦膏混合蛋液、鮮奶油在鐵盤上香煎，加上現刨的帕瑪森起司捲成蛋捲，近距離欣賞整個製作過程，真的會忍不住一直拍照。龍蝦膏芝心蛋捲味道非常濃郁，口感蓬鬆我喜歡，上頭還有波滋波茲的鮭魚卵增添口感，底下則是芙蓉豆腐，更加突顯蛋捲的美味。

季節時蔬

今天的時蔬是日本山藥、杏鮑菇、蘆筍。日本山藥搭配明太子山藥泥，粉紅色澤相當討喜，清爽好吃。

日本帆立貝佐芥子和風醬

大顆飽滿的日本帆立貝，口感軟嫩帶有Q度，搭配和風醬一入口就讓人喜歡，底下還有健康的紅藜麥，QQ的口感很好吃。

北海道赤海膽

這一道北海道赤海膽底下還有蟹黃豆腐，上頭再搭配鮭魚卵，多重海味堆疊在一起很有層次感。我超愛北海道赤海膽，味道甘甜非常香濃，完全不會有腥味超好吃！

時令季節鮮魚

兩種套餐都能吃到時令鮮魚，2400元套餐更能吃到一整尾現流鮮魚，非常超值。特別一提，現流魚每日產地直送，考驗師傅的食材挑選及烹調廚藝功力，明水然樂這樣每天堅持使用整尾現流鮮魚，值得掌聲鼓勵。今天吃到的是海鱺魚片，新鮮厚切的海鱺魚口感蠻Q的，底下還有醬煮蘿蔔，搭配一起吃味道很甜很好吃。

整尾現流魚

今天吃到的是現流海金龍，肉質非常細緻，口感很嫩。在鐵板上煎到兩面金黃，表皮酥脆吃起來更香更甜，新鮮的現流魚果然好吃。

鹽蒸鮑魚

新鮮的南非白鮑魚上鐵板的時候還是活的，大顆飽滿肉質肥美，食材用料真的很頂級。主廚用鹽蒸的方式處理，上演精彩料理秀，在鮑魚上放上酸豆、檸檬片增添香氣，再覆蓋昆布以及粗鹽慢慢蒸烤入味，這一道料理方式相當費工又充滿儀式感，整個色香味俱全，這一道我最喜歡。

南非活鮑魚經過主廚獨特的鹽蒸料理手法，飽滿的肉質吃起來特別軟嫩，還帶有天然的鹹甜滋味，搭配旁邊的特製醬汁以及配菜一起吃，真是大滿足。

乾煎文甲佐柚子胡椒

文甲就是刻上紋路的花枝。這一道採用生食級花枝，在鐵板上乾煎再加上噴槍炙燒，口感QQ嫩嫩的很不錯，搭配柚子胡椒味噌醬一起吃味道甘甜，連鋪底的玉米筍也是好甜好好吃。

和牛堡波羅包

手工拍打的和牛漢堡排，在鐵板上煎到滋滋作響，坐在桌邊都能聞到和牛肉的油脂香氣，還沒開吃就好期待它的美味。這道和牛堡菠蘿包迷你造型很可愛，和牛漢堡排油脂香氣十足，搭配酸甜的番茄莎莎醬，完全不會覺得油膩，再加上鐵板煎烤過的菠蘿包一起吃，扎實的口感吃完會有飽足感。

活龍蝦佐南瓜醬

活體波士頓龍蝦對半，可以吃到二分之一隻，龍蝦還有先去殼，真是貼心。半隻活體波士頓龍蝦淋上主廚特調的南瓜醬，再加上現刨起司，味道非常濃郁鮮香，一旁的龍蝦螯搭配櫛瓜，吃起來特別好吃。

主廚還把蝦肉挑起來讓我們方便食用，從小細節再次看到服務很用心。活體波士頓龍蝦肉質飽滿又結實，QQ脆脆的口感加上香甜南瓜醬，味道好甜好香超好吃！單單是這一道活體波士頓龍蝦就讓我們讚不絕口，1600元套餐就能吃到包含活龍蝦的14道美味，小資族超愛啊。

芒果冰沙

吃完海鮮，送上芒果冰沙解一下味蕾的海鮮記憶，準備迎接等一下的頂級肉品。

頂級桂丁雞

1600元的肉類主食有日本A4和牛、A5和牛或是頂級桂丁雞三選一，我們選桂丁雞。老饕都知道桂丁雞也叫國宴雞，採用特殊的養殖方式，肉質特別扎實而且味道鮮甜。

主廚將雞腿肉的表皮煎到金黃酥脆，搭配旁邊現煎的蒜頭一起吃真是很讚！桂丁雞腿煎到色澤金黃，外酥內嫩越咬越出汁，滿嘴桂丁雞香甜肉汁！搭配現煎的蒜頭、胡椒、鹽片一起吃，美味更升級。

A5和牛菲力

2400元的肉品有日本A5和牛菲力、頂級桂丁雞、西班牙伊比利豬三選一，我們選日本A5和牛菲力。菲力部位油花比較細緻，主廚先將表面煎熟封住肉汁，再放到一旁靜置熟成，時間及熟度拿捏完全考驗主廚功力。

熟成後回到鐵板香煎，切開來呈現粉嫩色澤，表皮香酥內裡無敵軟嫩！A5和牛香甜的肉汁瞬間在嘴裡噴發，我的天啊，真的很好吃！吃完還讓人意猶未盡。

鐵板炒飯

櫻花蝦及雞蛋都先炒過，蛋汁還炒成蛋酥味道更香。炒飯淋上蛋汁經過鐵板高溫爆炒，最後再加上炒好的櫻花蝦及蛋酥，黃金炒飯粒粒分明還會在鐵板上跳舞，我們超愛看鐵板炒飯的料理秀。

單吃鐵板炒飯就讓人喜歡，粒粒分明又充滿蛋香及櫻花蝦的甘甜滋味，接著加入蘋果洋蔥丁，美味更上一層樓，敢吃辣的朋友可以跟主廚要特製辣椒醬，香辣帶勁非常過癮，一定要試試。

龍蝦味噌湯

味噌湯融合了赤味噌、白味噌、加賀味噌三種風味，湯頭非常濃郁鮮甜。裡頭還有一開始炙燒龍蝦頭的蝦肉，一蝦三吃從最前面的蛋捲、中間的龍蝦肉、到最後這碗味噌湯收尾，真不錯。

甜點 蘋果煎餅

蘋果煎餅外層煎到酥脆，再淋上蜂蜜、現刨檸檬皮，對半切開裡頭滿滿的蘋果內餡，香甜好吃還帶有檸檬清香。

明水然樂 評論

不愧是連續兩年榮獲網路溫度計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！」冠軍，食材新鮮加上主廚獨特的料理手法，不論是新鮮活龍蝦、日本A5和牛菲力、北海道大干貝、南非活鮑魚、現流鮮魚，從頭到尾每一道都讓人喜歡。台北一位難求無菜單鐵板燒名店，中台灣首店在台中登場，以後要找商務聚餐、約會慶生餐廳可以到明水然樂，記得要先預約才能吃到喔！

明水然．樂 台中大魯閣店

地址：台中市東區復興路四段186號10樓 電話：04－2227－8030

營業時間：11：15－15：45、17：15－22：00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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