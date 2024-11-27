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逢甲90元紅燒當歸鴨滿滿一碗全是鴨肉！回甘中藥香超強越晚人越多

商妮吃喝遊樂

商妮吃喝遊樂 商妮

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▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者黃亭詠

逢甲夜市排隊的美食很多，這家超人氣的逢甲紅燒當歸鴨絕對是前幾名！在地人推薦超過20年的老店，每次經過都看到大排長龍，紅燒當歸鴨滿滿一碗都是鴨肉只要90元非常超值，乾麵的肉燥越吃越香，米血口感扎實帶勁，是間開店就排隊，越晚越多人的超人氣小吃店。

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逢甲當歸鴨在哪裡

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

巷弄內的在地美食
這家紅燒當歸鴨沒有招牌，只有攤位上的當歸鴨3個字，也有人叫它「逢甲紅燒當歸鴨」或是「逢甲當歸鴨」，位在逢甲夜市周邊的福上巷靠近文華路口，Google地圖上輸入「當歸鴨麵線」就可以找到。

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲這家的鴨肉有紅燒過，吃起來有點煙燻的風味，相當特別，櫃台前方還有一些內臟類、下水，還有豬腳。

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲可內用可外帶，內用經常客滿，排隊的人幾乎沒有停過。

逢甲當歸鴨麵線菜單價目表

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲餐點種類以當歸鴨搭配麵線／麵／冬粉／米粉為主，還有各種湯類，一碗麵滿滿肉只要90元，CP值蠻高的。

當歸鴨麵線90元

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲紅燒當歸鴨肉有鴨胸、鴨腿、帶骨，部位不一定，紅燒過吃起來有點煙燻風味，口感軟嫩帶有獨特香氣。

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲鴨腿肉最好吃，厚厚一塊口感非常軟嫩，鴨皮味道很香。

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲湯頭味道濃厚，中藥當歸香氣十足入喉還會回甘。

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲麵線口感不會軟爛，而且份量不少，這樣一碗吃完很有飽足感。

當歸米血湯40元

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲米血口感扎實，QQ的帶有咬勁，單吃或是沾特製醬汁都不錯。

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲這碗的湯頭也是當歸風味，甘甜好喝。

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

▲乾麵40元，黃麵有點Q度，攪拌後充滿肉燥香氣，鹹香好吃。

▲▼逢甲當歸鴨麵線，開店就排隊，逢甲夜市必吃小吃 。（圖／商妮提供）

逢甲紅燒當歸鴨 評論
逢甲這家當歸鴨湯頭有中藥香氣越喝越順口，當歸鴨麵線裡頭鴨肉份量很多，雖然有不同部位，但是軟嫩爆汁非常好吃，一碗90元相當超值，乾麵跟米血也不錯，價位不貴份量足，難怪人氣很高，開店就排隊越晚越多人。

當歸鴨麵線（找不到可搜尋「逢甲紅燒當歸鴨」）

地址：台中市西屯區文華路5巷6號
營業時間：18：30－01：00

商妮吃喝遊樂
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部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

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