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6米「巨型咖波」現身台中火車站！貓貓蟲咖波10周年特展拍到手軟

商妮吃喝遊樂

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者蘇相云

超可愛的巨型咖波出現在台中火車站！貓貓蟲咖波10周年特展在台中驛鐵道文化園區展出，除了多個展區超好拍之外，還有六米高巨型咖波以及巨幅背版，簡直要讓人尖叫，台中限定貓蟲世界商品每一樣都可愛極了、非常療癒，咖波迷一定要衝一波！

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展出資訊
地點：台中驛鐵道文化園區鐵鹿大街廣場
展期：2024／12／6～2025／3／2
周邊商品店營業時間：11：00～20：00，戶外背板及巨型咖波則是24小時，可以拍照拍到翻

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

必拍場景

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲首先在廣場正中央就可以看到全部角色，光是這裡就很好拍。

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲咖波的旅行車太可愛了，車頂有行李箱以及萌萌的咖波，真的是萌度爆表！

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲車子裡還有老咪以及好多咖波布偶。

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲往後走來到台中驛鐵道大街廣場，有超大隻的貓貓蟲咖波。

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲6米高巨型咖波，不論左邊拍、右邊拍、正面拍，怎麼拍都好可愛。

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲沿著鐵鹿大街走一圈，商店街裡面跟外面都有好多拍照點。

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲鐵鹿大街穿堂藝廊這邊牆面，一整排大型背板也是必拍場景。

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲走到舊火車站大門那邊還有咖波咖啡廳，門口就有超可愛的咖波站長，千萬別錯過！

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲必拍旁邊這隻長長貓貓蟲座椅，也是可愛到爆。

咖波貓蟲世界快閃店

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲巡迴商店裡面有好多台中限定商品，超好逛，我們第一天就來，人好多。

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲裡面還有拍照區，來到這裡真的會拍不停，大家的手機一定要充飽電。

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲衣服、文具、抱枕、玩偶、還有很多生活用品，每一款都超級可愛，好想通通帶回家。

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

▲▼貓貓蟲咖波10週年特展！超可愛咖波旅行車、巨型咖波出沒，還有咖波紀念展、快閃店好拍又好逛。（圖／部落客商妮提供）

貓貓蟲咖波10周年紀念展

日期：2024／12／6～2025／3／2
時間：11：00～20：00
地點：台中市中區台灣大道一段1號 （台中驛鐵道文化園區）

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
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