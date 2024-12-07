台中唯一！秘魯菜結合南洋美食　招牌「辣死你馬」香料飯網友狂推

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者蘇相云

「莎莎島」是台中唯一結合拉丁美洲秘魯菜與南洋美食的平價異國料理！主廚是泰國華僑，先生是秘魯華僑，在這裡可以吃到拉丁美洲秘魯菜色以及泰國新加坡馬來西亞等地風味料理，餐點份量多又好吃，免服務費平日不限時，200多元就能吃飽喝足，享受多元異國美味不必花大錢，網友大推Google超過千則好評4.8星果然厲害，我們吃過也喜歡。附近景點有一德洋樓、眷村文物館、台灣民俗文化村，用餐前後可以順遊。

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店家位置

靠近熱河路口，巷口就是諾貝爾書店及全家超商，地點很好找，附近有台中捷運文心崇德站以及公車站，路邊有停車格，不論自己開車或是搭大眾交通工具來用餐都很方便。

環境

用餐空間分兩層樓，一樓以二至四人的方桌為主，二樓的空間比較大，還有舒適的沙發座位區，不論是約會聚餐、家庭用餐或是公司聚會都可以。沒有浮誇炫麗的裝潢，但是走進店內就能感受到異國風情，加上親切服務在這裡用餐蠻愉快的。

菜單

主廚是旅居泰國馬來西亞等地華僑，先生是秘魯華僑，所以菜單除了拉丁美洲秘魯菜之外，還有東南亞南洋料理，選擇相當多元，在這裡可以吃到很不一樣的異國特色主餐及輕食開胃菜、點心，免服務費、平日不限時，店員服務非常親切介紹菜色很仔細，也會建議適合的份量，能感受到店家的用心，這一點很加分。

▲我們點了幾道網友推薦的人氣餐點，每一道都很有特色讓人驚艷，餐點擺盤漂亮份量足，大家都吃得很開心，聚餐選這裡很適合。

紅粉龍鳳蕉

▲這一杯果昔色澤漂亮，還沒開喝先加分，看名字就可以猜想有火龍果、鳳梨、香蕉，新鮮現打濃稠的果昔充滿天然水果的香甜滋味，大人小孩都喜歡。

斑蘭珊瑚海拿鐵

▲這一杯漸層色澤也很討喜，攪拌後再喝除了咖啡香之外，還有淡淡的斑蘭葉香氣，是清爽的南洋風味咖啡，沒喝過的朋友可以試試。

秘魯檸檬漬生魚

這一道是網友大推必點非常道地的秘魯開胃菜，是秘魯當地國民料理，真的很有特色！旗魚肉表面浸泡在檸檬汁當中已經熟化成白色，口感很讚，大口咬可以吃到生食級旗魚甘甜滋味以及檸檬天然果酸，再加上鮭魚卵、海葡萄以及特調的秘魯酸甜醬汁，一入口就讓人驚艷，這一道我們好喜歡。

▲大塊生食級旗魚用新鮮檸檬汁醃漬，再加上鮭魚卵、海葡萄及各種配料整個色彩繽紛，視覺上很加分。

秘製手撕豬肉烤餅

▲手撕豬肉加上大量起司以及滿滿的甜椒、洋蔥、橄欖等餡料，單吃味道就很香，尤其是用正宗墨西哥辣醬醃製的手撕豬肉超好吃！

▲薄皮酥脆的餅皮包著快要滿溢出來的內餡，一拿起來就可以感受到扎實的份量，視覺上很加分。

▲香酥餅皮加上滿滿的內餡，大口咬真的很過癮，搭配店家特調的沾醬一起吃美味更上一層樓，建議大家先單吃再沾醬，會有兩種不同的享受。

煙燻辣雞翅

▲不需要沾醬，本身就有香辣滋味，表皮有著煙燻風味更加分，看色澤本以為會比較乾，沒想到咬開來肉質又嫩又Q還帶有香甜肉汁，尾韻充滿辣勁超過癮，搭配啤酒很正點。

▲有供應酒飲，菜單上有異國啤酒、混搭特調、濃烈純飲3種選項，都會依季節更換，不同時間去喝到的酒款會不一樣，搭配開胃菜及好吃的異國料理非常對味。

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太泰的海南雞腿佐香料飯

▲主餐幾乎都有附香料飯及雞湯，香料飯的碗是真的椰子殼做的，好特別，主餐加上香料飯以及附湯，這樣一份真的很飽足。

▲有別於印象中台灣人常吃的海南雞飯，這一道擺盤看起來就蠻吸引人的，雞腿有用香料醬醃製過單吃就好吃，應該有舒肥過口感蠻嫩的，搭配大量的嫩葉生菜一起吃很清爽。

▲附海南雞飯醬、南美特調辣醬、印尼甜醬油等三種沾醬，每一種都各有不同美味；我最喜歡南美特調辣醬，雞腿肉的香甜肉汁與香辣醬融合一起，滋味相當有層次感，超好吃。

▲香料飯鹹香又回甘，味道剛剛好不會過重過鹹，搭配不同沾醬的海南雞腿一起吃很下飯，我個人蠻喜歡這個附湯，喝起來有濃郁的雞汁風味，味道蠻香的。

拉丁香料燉海鮮佐香料飯



▲共有大蝦、淡菜、魷魚圈、鮮魚肉等四種海鮮，隨便撈都有滿滿海味，用料不手軟。

▲每一種海鮮都相當入味，鮮甜海味與獨特醬汁融合，我們第一次吃到這種秘魯菜，真的有驚豔到。

▲這一道是正宗的秘魯漁村料理，主廚用來自家鄉秘魯的特調拉丁香料燉煮，光是醬汁就讓人驚喜，搭配香料飯一起吃超級下飯，好好吃。

辣死你馬咖哩燉牛肉香料飯

這一道是網友大推必點，也是莎莎島人氣第一名的餐點，辣死你馬是來自馬來文Nasi Lemak的音譯，其實不會到辣死的程度，辣度主要來自於主廚特製南洋參巴辣椒醬，如果不太敢吃辣的人記得點餐時請店員註記，可以調整辣度。

▲隨便撈有好多大塊的牛腱肉，燉煮到非常軟嫩接近入口即化，與椰漿咖哩融合充滿香氣與甜味，光是牛腱肉就讓人讚不絕口。

▲我超愛這道特調的椰漿咖哩醬，濃郁的香氣搭配香料飯超好吃，參巴辣椒與椰漿融合一起辣度變得溫和好入口，越吃越下飯，特別的是還加了酥脆的炸堅果，口感變得更多層次。

南美煙燻慢烤肋排佐時蔬沙拉

▲店員介紹這是拉丁美洲常見的家庭料理，主廚特別選用豬腩排油脂較多，煙燻烤過後不會乾柴，口感更棒。

▲全程用龍眼木煙燻，費時8小時慢火烤出來的豬肋排，充滿柴燒風味香氣十足，真的很水嫩，香甜肉汁與BBQ醬搭配的剛剛好，這道好好吃，愛吃肋排的朋友一定要試試。

▲旁邊還有許多烤蔬菜也很正點，主廚特製的阿根廷青醬與新鮮時蔬一起烘烤，這一道無論擺盤還是食材分配都很豐富，我個人好喜歡。

▲上餐時有多附了主廚特製的阿根廷青醬，不論肋排還是烤蔬菜沾著吃很加分。

▲這一道配餐不是香料飯，而是青醬與黑橄欖醬法棍麵包，兩款麵包單吃就好吃，搭配烤蔬菜一起吃也很讚。

吉拿棒佐椰子冰淇淋 炸香蕉佐椰子冰淇淋

吉拿棒炸的非常酥脆，表面上還有脆脆的糖顆粒與肉桂粉超加分，挖點椰子冰淇淋一起吃有不同美味；另一道炸香蕉也很正點，新鮮香蕉包上餅皮酥炸後有著外酥內Q的口感，加上肉桂粉美味度大升級。

▲是椰子冰淇淋，濃郁的奶香搭配堅果及肉桂粉，意外的好吃！

結論

台中唯一秘魯餐廳真的很有特色，不僅秘魯餐點好吃，還吃得到道地的南洋美味，我們今天點的每一道都很好吃充滿記憶點，讓人吃過會想要再回訪，餐點份量足；免服務費平日還不限時，真是約會聚餐的好地方，用餐時段經常客滿，記得先訂位才不會久等，Google評論超過千則好評4.8星真不是蓋的，我們吃過也喜歡，推薦給大家。

莎莎島

地址：台中市北屯區文昌三街10號

電話：04－22330420

營業時間：11：00～15：00、17：00～21：00 周一、周二公休

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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