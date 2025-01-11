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台中最新「蔦屋老佛爺店」開箱！宛如機場貴賓室還有隱密半包廂區

商妮吃喝遊樂

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者柯珮萱

台中最新蔦屋書店台中老佛爺店已經開始試營運了！TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店以「閱讀ｘ藝術ｘ社交」為定位，將「SHARE LOUNGE」首度帶到台中，提供飲品點心麵包冰淇淋等自助吧吃到飽，規劃4個區域共102席座位，不論是個人工作、私人會議、包場活動都很適合。舒適的空間加上絕美建築，真的很好逛！立即成為台中最新打卡地標。

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▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

蔦屋書店台中老佛爺店位置
TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店是台中第3家蔦屋書店，入口處不是很明顯，蔦屋書店台中老佛爺店鄰近科博館及草悟道，交通非常便利可以結合這兩個景點一起安排台中半日遊。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲台灣大道與館前路口這棟建築外觀如同一件訂製款精品，是國際設計巨擘時尚大帝老佛爺Karl Lagerfeld全球唯一的住宅建築作品，台中蔦屋老佛爺店就在這棟老佛爺廣場2樓。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲廣場的巨大飛碟地標明顯，開車的朋友可以停在全國飯店附近的收費停車場，或是科博館停車場在走路過來只要幾分鐘。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲從大飛碟後方走進去，環形空間裡頭播放音樂有立體音效非常不錯，中心有個圓形洞口，看出去藍天綠樹形成一幅畫真好看。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

蔦屋書店台中老佛爺店環境

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲光是大門口就非常漂亮好拍，還沒開始試營運就已經在IG爆紅，儼然是台中景點打卡新地標。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲一樓大廳是模擬書架輪廓的視覺設計牆，營造出精品的高級感，跟台中另外兩家蔦屋書店的設計大不同。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲書店位在二樓，沿著樓梯往上走，可以感受到以黑白對比設計為主軸。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲走上二樓首先看到的是Art Wall主題策展區，目前展出的是田邊竹雲齋的竹藝作品展與三徑就荒的金工陶藝展。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲開幕特別展出「四代田邊竹雲齋」國際版限量大書「CHIKUUNSAI Ⅳ ∞」，據說全球限量30本，這裡就有一本！來到這邊一定要停下腳步欣賞一下。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲總面積達180坪，二樓空間採環形設計。從順時間方向逛過去，首先看到這一區以生活時尚選品為主，光是這一區就很好逛。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲接著是長廊式書架，兩側擺滿各種書籍，中間還規劃了好幾區SHARE LOUNGE 共享空間座位區。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲逛到這一邊，位在洗手間前方有一面花草牆。

SHARE LOUNGE 共享空間

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲最後繞一圈回來入口處左邊，就是TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店最特別的SHARE LOUNGE共享空間。

共享空間介紹
集工作、社交、會議與派對為一體的SHARE LOUNGE共享空間，是台中其他書店沒有的主題，共分4個區域，每個區域都很舒適，並且有免費自助吧吃到飽，真的很特別。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

共享空間收費方式
一般方案第一個小時180元，超過時間每30分鐘90元；也可選擇一整天640元。另外提供2間會議室，如果需要會議室可洽詢店內人員。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲整個共享空間的取餐區很像簡易版的機場貴賓廳，提供飲品、餅乾、麵包、冰淇淋等輕食點心，通通無限自助取用。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲餅乾類有超過10種小點心。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲冰淇淋是杜老爺品牌，共有4種口味。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲點心區有許多爆米花、堅果、小餅乾、糖果種類及口味都很多。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲這裡也有提供麵包，不同於普通烤麵包機，這邊選用的是BALMUDA蒸氣烤麵包機。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲旁邊還有玉米濃湯，三種口味可選擇。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲轉彎處則是飲料、咖啡、茶包，再加上果汁機，整個自助區餐點不少。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲酒精飲料則是需要另外付費，我看了一下大多是150元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

共享空間區域

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲一共分四個區域，A區佔地最大，很像機場貴賓廳的感覺，座位旁邊都有附插座相當貼心。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲這裡的採光非常好，沙發座位相當舒適，可以在書店內帶三本書入內閱讀。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲B區屬於半包廂隔間區，這一區非常雅緻我最喜歡。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲隔成一間一間的半包廂區，都有附插座及電腦螢幕，可以進行線上會議很方便。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲C區是一個獨立大空間，可以包場辦活動。書店免費提供各種備品，以後辦活動要找場地可以考慮這裡很不錯。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲D區則是小型會議室，獨立空間又有提供自助吧餐食，蠻加分的。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

可能需要排隊
蔦屋書店台中老佛爺店樓下就是最近很夯的ONIBUS COFFEE ，一開幕就有很多人來朝聖，據說開店前就已經很多人排隊。不過我們今天來人潮比較少，沒有人排。可惜我們時間不夠，下次有機會再來喝咖啡。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

蔦屋書店台中老佛爺店評論
台中第三家蔦屋書店真的很不一樣，最特別的就是有共享空間，提供舒適的座位區及自助吧餐食點心，一個小時180元價位不貴。對於純粹逛書店的人來說，書籍區沒有座位可以坐下來，也沒有小朋友童書專區，不太適合親子的書店，我覺得有點可惜。整體來說，算是比較適合商務人士以及喜歡文青氣息的朋友，整個建築風格很美，又有舒適的SHARE LOUNGE共享空間，而且價位不貴，值得去。

▲▼台中最新TSUTAYA BOOKSTORE竟然有吃到飽!（圖／部落客商妮提供）

TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店

地址：台中市北區館前路39號2樓
電話：04－23106789
營業時間：周日至周四 11：00－21：30、周五、周六與例假日前一日 11：00－22：00

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
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