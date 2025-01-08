喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者張宜樺

台中中央公園有很多好玩的體驗區！除了最新完工的飛行美樂地之外，隔一條馬路的平衡體驗區有三層高大型攀爬網，走在三層彈力網上面彷彿在雲霧上行走，非常有趣！直接躺著也很舒服，尤其是傍晚時間看夕陽超愜意，推薦大家帶小孩子到這邊野餐，不會人擠人是個放電的好地方。

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台中三層樓彈力網在哪裡？

超大型三層攀爬網就是台中中央公園的平衡體驗區，位在中央公園內敦化路二段白色藝術牆旁邊。開車或騎機車的朋友，導航輸入「台中中央公園－平衡體驗區」就可以到達。敦化路橋下的人行道可以停機車，汽車就要找附近路邊的停車格，停好車爬上斜坡就會看到三層樓高的大型攀爬網。

平衡體驗區開放時間

平衡體驗區共分三層，第一層24小時全時段開放，第二及第三層則是假日才開放，從上午9點－下午5點，其他時段樓梯會上鎖。

一起來體驗

我們之前平日來，沒法上去，後來假日再來一次，終於走上第三層，看出去的景觀真的不一樣。很多家長帶小朋友來這裡放電，大人躺著休息或滑手機，涼風徐徐真的很舒服！



▲小朋友來到彈力網上頭，走路或攀爬，模樣超可愛！

▲旁邊大片草地上有大樹遮蔭，好多人帶著野餐墊來這裡。

中央公園平衡體驗區評論

假日帶小孩來中央公園玩，很推薦到這一區平衡體驗區玩，三層空間攀爬網好玩又可以放電，重點是人不會太多，不必人擠人可以玩得盡興。

台中中央公園

地址：台中市西屯區中科路2966號

電話：04－37062604

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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