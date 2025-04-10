特搜台南6間市區包棟推薦！寧靜「樹舍」藏小天地、住別墅式Villa

首圖／IG＠b.0706、＠qj_1229

文／ReadyGo

素有台灣歷史文化古都之稱的台南，擁有許多歷史建築、人文地景、自然生態、農特產業、美食小吃、購物商圈等得天獨厚的觀光資源。比起其他住宿方式，台南包棟住宿是最自在方便的，因為通常位於市區離景點較近，方便安排旅遊行程。加上房型多樣，有溫馨傳統的老宅、獨特的設計風格空間或是設備齊全現代化的住宅等，能滿足不同旅客的需求，也方便盡情放鬆玩樂。

最近又因為韓國實境節目再掀一波熱度的台南，被稱作是集感性於一身的情感城市，你也想體驗一下這份感性嗎？和親友相約來台南吧！今天推薦6家風格各異的台南包棟民宿，希望能幫助正要規劃行程的你，找到最適合的民宿。

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台南包棟住宿推薦

台南安平海潮 AP7 民宿

台南安平海潮民宿，鄰近安平老街、安平古堡，距離市中心只有5公里，交通非常便利。踏進海潮AP7民宿，映入眼簾的公共空間設計得像是時尚酒吧，美式工業風的大廳與仿清水模的牆面，整體氛圍讓人十分愉悅。

民宿共有5間雙人房及四人房，可提供10－22人包棟，一樓有時尚歡唱空間提供影音娛樂設備，麻將桌與廚房設備一應俱全，戶外可以烤肉享受歡聚美好時光，適合一家老少，好友死黨聚會歡樂的好場所。

圖／＠台南安平海潮 AP7 民宿

圖／＠台南安平海潮 AP7 民宿

圖／＠台南安平海潮 AP7 民宿

台南安平海潮 AP7 民宿

地址：台南市安平區州平二街2－3號

電話：0920－849678

衡定理台南安平包棟民宿－畃雨（尋雨）

豪華電梯包棟民宿 – 畃雨，鄰近漁光島，是多寵友善民宿，樓下就有2個公園，有帶寵物的人散步超方便。1樓車庫搭電梯到3～5樓住宿空間，兩間四人房、兩間雙人房，可提供10－20人包棟，民宿設計採用大片落地窗，所以各個空間採光都很棒！在房間就能沐浴晨光、欣賞夕陽。

房間外有麻將桌，頂樓還有簡易小廚房和專屬影音室包廂，隔音非常棒，大家盡情歡唱，也不用擔心會吵到別人，很適合愛唱歌的朋友。

圖／IG＠wawa.77nowhere

圖／IG＠wawa.77nowhere

畃雨（尋雨）

地址：台南市安平區金城里世平路180號

電話：0908－331857

私所－Privacy

是一家現代簡約的韓系包棟民宿，提供20坪整層寬敞的空間，建議包棟人數為2至6人。整體空間以白色為主調，並加入淺色的木質元素，還有打卡必備的網美小角落，寬敞、明亮又寧靜，打造出極簡韓風，讓整個民宿呈現自然舒適的氛圍，讓旅客感受到家的舒適感。

免費提供100吋超大投影幕、Netflix、藍牙音響，另外也有Switch租借服務，閨蜜小旅行、舉辦小型求婚驚喜、慶生派對都很適合。



圖／IG＠qj_1229

圖／IG＠cindy_cheng0401

私所－Privacy

地址：台南市大智街65號2樓

電話：06－7007868

樹舍包棟民宿－公園館

城市中有樹的家，樹舍公園館是寵物友善的包棟民宿，位於寧靜的小巷中，鄰近小北夜市和花園夜市。追求自然的住宿風格，一樓庭院裡就有一棵小樹，客廳有架高的和式地板，適合三五成群的一起窩在角落曬太陽。大片的落地窗、木質傢俱，讓人感受自在的氛圍，在這可以暫時忘卻城市的喧囂。

一次只接待一組客人，入住人數為4人～8人，兩層樓無電梯，共有一間雙人房、一間四人房，各有獨立衛浴設備，餐廳很大，足夠大夥聚在一起談天說地，這麼舒服溫馨的環境，就連花甲少年趣旅行都前往住宿錄製。

圖／＠樹舍。樹沐/包棟民宿－公園館

圖／IG＠sasawarmhouse

樹舍包棟民宿－公園館

地址：台南市北區公園路487巷20號

電話：0926－616869

明洞－The Cave

鄰近神農街與藍晒圖文創園區，在網路、IG有超高詢問度的明洞－The Cave，以韓國明洞為發想命名，整體以豪華質感純白系作為主軸，處處都充滿韓式風格，空間感寬敞不擁擠，獨特的空間設計，超大的網美同款浴缸，還有超美的白色拱門可以盡情擺拍，簡約自然，是一個舒適、放鬆的住宿選擇。30坪大空間，包棟人數為3～6人，提供120吋投影及豪華音響，可收看Netflix片源，也有免費的桌遊，就連逛街、購物、吃美食都超方便，很適合姊妹們的聚會。

圖／IG@thecave_tainan

圖／IG@thecave_tainan

明洞－The Cave

地址：台南南區永華路一段233巷1號3樓

電話：06－5122333

H Villa Inn 清水漾

有特色的清水模建築，以日式的建築手法呈現極致工藝，搭配峇里島風格的Villa與私人露天泳池，H Villa Inn 清水漾屬於別墅式民宿，2人即可包棟，依房型最高可住到8人，如果需要入住的人數更多，可以選擇下訂多間房間。

房間設計低調奢華，設備部分應有盡有，吧檯、餐廳、按摩浴缸、乾濕分離淋浴間，住宿也都附有免費的早餐，這裡遠離市中心的繁華熱鬧，可以享有私人的空間與度假時光，讓旅客可以在喧囂的城市中找到一片寧靜。

圖／IG@b.0706

圖／IG@wen1013__

圖／＠台南．H Villa 清水漾

H Villa Inn 清水漾

地址：台南市南區萬年二街61號

電話：06－2965888

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