燒烤泡腳看夜景一站搞定！全台泡腳景觀餐廳6選　Villa帳俯瞰山林

首圖／IG＠shihtien_lin、IG＠yi.y.beibi

文／ReadyGo

全台美食多，餐廳類型更是五花八門，如果晚上想聊天、想放鬆身心又想吃點東西，該去哪裡呢？結合了飲食與足湯的景觀餐廳，在享受味覺體驗的同時，又可以欣賞夜景，相信會是很難忘的一夜！我們為大家網羅了全台泡腳景觀餐廳，無論是想獨自度過紓壓的夜晚，還是與另一半、朋友和家人吃宵夜，這些都很適合收藏下來！

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全台美食：全台泡腳景觀餐廳推薦Top6

Top1－望高莊園

「望高莊園」位於台中市大肚山，能飽覽美麗的台中夜景！而店家提供自助燒烤加現煮熟食吃到飽、莊園雙人燒烤套餐，另外還有酥炸類、燒烤類、養生鍋湯類、各式飲品等等，足浴泡腳區，分成單人泡腳和雙人泡腳加餐點組合，皆以一小時為基準，會附藥草包，建議藥草包泡熱水五分鐘以上效果為佳，在這裡泡腳的視野很好，難怪時常客滿！

圖／IG＠zongenhe

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望高莊園

地址：台中市南屯區中台路398號

電話：0977－314568

營業時間：17：30－00：30（周二公休）

Top2－山中居景觀餐廳

彰化「山中居景觀餐廳」的泡腳區與用餐空間一起，泡腳附藥草包和一次性毛巾，也可以根據自己的喜好，調整冷熱，非常貼心。至於餐點方面，除了正餐和茶點和飲料之外，店家主打養生土雞鍋，提供麻油養生、鳳梨苦瓜、剝皮辣椒、蒜頭養生土雞鍋等豐富選擇，還設有投幣式的卡拉OK設備，讓大家高歌一曲，整體能感受到滿滿的懷舊氛圍。

圖／IG＠yi.y.beibi

山中居景觀餐廳

地址：彰化縣花壇鄉三芬路500號

電話：04－7878828

營業時間：16：00－00：00（周一公休）

Top3－貓頭鷹廣場

彰化台139縣道上的「貓頭鷹廣場」，有著夜景第一排的足湯區！先向店員訂好位之後，會發號碼牌，之後等待店員叫號，錯過的話不會保留位置，還請大家注意一下囉！貓頭鷹廣場提供炸物、甜點和飲品，超級推薦傍晚時在這邊泡腳、賞夕陽，而除了夜景第一排的泡腳區之外，還有方便多人聊天的泡腳區，讓客人可以面對面說話、共度放鬆的時光。

圖／IG＠noona.travelight

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貓頭鷹廣場

地址：彰化縣彰化市大彰路65號

電話：04－7327755

營業時間：17：00－00：00

Top4－好星晴夜景泡腳咖啡廳

雲林秘密約會景點！坐落在古坑的「好星晴夜景泡腳咖啡廳」，有著能夠望見整個嘉南美景的絕佳視野，菜單品項多，包括咖啡、茶飲、現烤鬆餅、炸物、小火鍋和簡餐，養生泡腳則可以選擇任一飲品，附草藥包和毛巾，限時則為一個半小時。入夜後，戶外區會點上燈光，就連泡腳區都有色彩，很有氣氛！值得一提的是，他們家的椅子是選用賽車椅，為得是讓客人在泡腳時能坐得舒適，是不是很吸引人呢？

圖／IG＠shen_catcat

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好星晴夜景泡腳咖啡廳

地址：雲林縣古坑鄉桃源2之6號

電話：05－5901899

營業時間：11：00－03：00

Top5－華山賞景台咖啡、泡腳、燒烤

「華山賞景台咖啡.泡腳.燒烤」同樣也是位在雲林古坑，泡腳體驗一律附藥草包，並且可任選一杯飲料享用。華山賞景台空間寬敞、燈光美、氣氛佳，還是古坑第一家夜景燒烤，燒烤BBQ提供比臉大牛排、牛肋條、帶骨羊小排、帶皮五花豬、原味香腸、原海干貝、去骨雞腿排、櫛瓜等食材，店家人氣餐點還有起司牛奶鍋、風味麻奶鍋，很適合跟家人一起來！

圖／IG＠wan80720

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華山賞景台咖啡、泡腳、燒烤

地址：雲林縣古坑鄉桃源113號646

電話：0970－230067

營業時間：17：00－01：00（周一至周四，周五延長至02：00）、周六 12：00－02：00（周日至01：00）

Top6－清豐濤月景觀餐廳

神隱少女的湯屋在這裡！嘉義「清豐濤月景觀餐廳」園區寬廣，擁有千坪庭院，主要分成清豐與濤月兩館，景觀則是可以俯瞰仁義潭。餐點部分，有各種火鍋、日式田園板燒、家傳飄香煲、咖啡、水果茶等等，餐點選擇可說是相當豐富。而足湯的部分，提供景觀養生足湯和雙人Villa帳泡腳區兩種，特別推薦以木製座椅、泡腳池打造的雙人Villa帳泡腳區，且帳幕設計也不用擔心被他人打擾。

圖／IG＠shihtien_lin

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嘉義美食｜精選阿里山特色餐廳推薦，最難抵達的咖啡館、可眺望無敵美景的景觀餐廳！

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