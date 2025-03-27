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苗栗兩日遊攻略！夜光草莓避開人潮、新手也能體驗歐風懶人露營

▲▼苗栗新手懶人露營推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

苗栗，這片被稱為「山城」的土地，擁有得天獨厚的自然風光和濃厚的人文風情。無論你是熱愛大自然的露營玩家，還是喜歡悠閒採果的小旅行家，苗栗絕對能滿足你的需求！RG特派員要帶大家來一場超Chill的一日遊行程，從早到晚玩到滿足，適合懶人又想擁抱自然的你。

先來到連新手都超適合的懶人露營，不用自己搭帳篷，北歐鐘型帳早已幫你準備好，讓你體驗異國風露營的浪漫氛圍。下午到附近的農場，來一場趣味十足的採果體驗，農場新推出的夜光草莓採摘活動，更是讓人眼睛一亮！一邊看著夜空，一邊感受大自然的浪漫，這樣的體驗真是絕無僅有。

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樹語星晴：新手懶人露營推薦
位於苗栗公館的樹語星晴露營區，是新手和懶人露營的絕佳選擇！入住北歐鐘型帳，彷佛置身於國外般，鄰近市區採買食材或日用品相當方便，讓你即使在山間，也能輕鬆享受愜意的露營生活。

營區分為「樹語館」和「星晴館」兩個區域，環境規劃完善，營區內的兒童遊戲區有溜滑梯和鞦韆，雖然規模不大，但對孩子來說已經足夠有趣！建議帶上桌遊或其他小玩具，一家人共享天倫之樂。此外，寵物友善的設計也讓毛小孩可以安心隨行，非常適合家庭、親子或帶著寵物一同出遊。

▲▼苗栗新手懶人露營推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼苗栗新手懶人露營推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

營區環境與設備
公共設施：乾濕分離浴室（24小時熱水）、吹風機、飲水機、冰箱，甚至有移動式冷氣，讓夏天露營也能舒適自在。
露營裝備：北歐風鐘型帳篷，每頂帳篷外都有交誼帳遮風擋雨，帳內備有涼爽的電風扇，貼心又實用。
餐飲選擇：可以自備晚餐食材，或訂製營區提供的烤肉套餐，還會附贈隔日苗栗知名早餐。
租借烹飪設備 ：報到時領取，支付押金500元 ; 清潔後會返還500元。
設施貼心：營區內有兒童遊樂區，另外還提供防蚊用品、乾淨洗手槽、餐具和床包，都能看出營區的用心。
集中式停車場：一帳篷搭配一車位，如有特殊需求可以聯絡客服。

▲▼苗栗新手懶人露營推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

樹語星晴

地址：苗栗縣公館鄉福星村7鄰227之8號
營業時間：進場15：00～隔日11：00離場（超時收費30分鐘／1000元）
電話：0938－519835

百事福農場：苗栗親子景點推薦
想找一個能親近大自然、又適合親子同樂的地方嗎？位於苗栗公館的百事福農場絕對是你的不二之選！這裡不僅環境乾淨舒適，還能體驗採草莓、品嚐天然冰棒，甚至購買各種有機農產品。百事福農場至今已有超過50年的歷史，是由一群返鄉青年共同經營的友善農場。

他們堅持以自然農法耕種，而且產品都經過嚴格檢驗，安全又有品質保證。草莓園的採果活動是農場的重頭戲！這裡的草莓大顆鮮紅、香甜可口。此外，農場為遊客準備了雨鞋，即使下雨也不怕弄髒衣物，貼心的設計讓人倍感溫暖。

▲▼苗栗新手懶人露營推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

親子與寵物友善體驗
百事福農場是個寵物友善的地方，不僅可以帶著毛小孩一起遊玩，還能讓孩子們體驗採果的樂趣，農場的主人親切熱情，會耐心指導正確的採草莓方式，讓小朋友在學習中收穫滿滿的成就感，鄰近通霄等景點，適合一日遊或周末小旅行。來訪前建議透過電話或粉專預約，方便農場安排採果區域。

▲▼苗栗新手懶人露營推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

水果冰棒與農產品推薦
農場最讓人驚艷的就是使用自家水果製作的天然水果冰棒！每支冰棒都不含防腐劑、人工色素，僅以水果、糖和水製作，口感自然香甜，健康又解渴。除此之外，農場還有多種特色伴手禮：客家醃芥菜、杭菊乾、手炒薑糖、筍乾等，每樣產品都充滿濃濃的在地風情，深受遊客喜愛。

▲▼苗栗新手懶人露營推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

百事福農場

地址：苗栗縣公館鄉石墻村12鄰252－6號
自採草莓開放時間：10：00－17：00
夜光草莓開放時間：17：00－20：00（周末假日限定、務必提前預約）
電話：03－7222819

影｜苗栗一日遊｜來大湖別再只是採草莓！吃草莓特色料理、新開幕農場，全台唯一拉卡羊！

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