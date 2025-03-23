台南大益夜市美食5選！超Q奶蓋糰子入口即化、迷你酥球香料味噴發

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文／ReadyGo

提到台南夜市，很多人會想到花園夜市或武聖夜市，但其實在地人私藏的「大益夜市」才是真正的美食天堂！大益夜市以其親民價格和豐富多樣的小吃聞名，從傳統的台灣美食到異國創意料理，應有盡有。

不論你是愛吃肉、喜歡甜食，還是追求創新口味，這裡都能滿足你的味蕾，今天RG特派員帶大家探索大益夜市的5大必吃美食，包括入口即化的超Q奶蓋糰子、香酥滿溢的墨西哥捲餅，以及炙燒焗烤牛等特色小吃，每一攤都充滿驚喜。準備好了嗎？快來看看在地人推薦的大益夜市美食攻略！

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必吃TOP1炙燒焗烤牛

走進大益夜市，你絕對不能錯過的就是這家炙燒焗烤牛攤位！遠遠就能聞到香氣撲鼻，看著老闆將牛肉片鋪滿鐵板，灑上特製的香料，接著淋上一層濃郁的焗烤起司，再用噴槍將表面炙燒到微焦，讓起司散發出誘人的金黃光澤。

邪惡牽絲炙燒起司

一口咬下牛肉的鮮嫩立即在口中化開，伴隨著濃厚的起司香氣，口感層次相當豐富，焗烤的外層微微焦脆，內裡卻保有肉汁的濕潤感，讓人一口接一口停不下來，搭配附贈的酸黃瓜或辣醬，還能中和焗烤的濃郁，為味蕾帶來全新的平衡。無論是當宵夜或小酌的下酒菜都非常適合。

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必吃TOP2爆打檸檬

免出國也能喝到澳門才有的「爆打鴨屎香檸檬」，這家主打各式創意檸檬飲品，酸甜清新的滋味讓人瞬間消暑。其中的爆打鴨屎香檸檬以獨特的茶香結合檸檬的酸勁，初喝一口有淡淡青草香氣，隨後是檸檬的濃烈清爽，非常適合夏天或運動後補充活力，而爆打檸檬則更加經典，純粹的檸檬酸甜滋味讓你一試成主顧，飲品的甜度與酸度都可以調整，讓每一杯都專屬於你的口味。

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必吃TOP3 HOLA墨西哥捲餅

HOLA墨西哥捲餅是大益夜市的異國風味代表之一，墨西哥雞胸是採用每天現殺的溫體肉雞，搭配老闆私房的墨西哥香料，和一般賣的最大的不同是，採用三種辣椒粉呈現「香而不辣」，對於有在健身減脂的朋友也可以吃，因為他們的雞肉都是採用舒肥，而且不會二次加熱，所以雞肉是每日限量。

低脂清爽墨西哥捲餅

不僅熱量不高，外皮煎得很Q彈、內餡飽滿，裡面還有包入番茄、生菜和超大把的雞肉，最後再淋上一層秘製醬料，讓味道層次更加分明，特別是捲餅外層稍微炙烤過後，散發出迷人的煙燻香氣。

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HOLA墨西哥捲餅

營業時間：17：00－21：30

電話：0921－527773

地點：仁德鍾厝夜市（周二）、歸仁夜市（周三公休）、大益夜市（周四、五、六、日）

必吃TOP4 INDIAN FOOD STALL 帕尼普里

帕尼普里是來自印度的經典小吃，外觀是迷你球狀的酥脆外殼，裡面填滿了香料馬鈴薯泥和清爽的酸甜水，吃法相當有趣，將整顆帕尼普里一口放進嘴裡，酥脆的外皮瞬間破裂，酸甜的內餡與香料的風味在口中爆發，既新奇又美味，這家攤位的帕尼普里特別注重香料的調配，讓台灣的食客也能品味到正宗的印度風情。

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必吃TOP5 奶糰糰

IG爆紅的療癒糰子，奶糰糰是甜品控的福音！這間專賣療癒可愛的奶蓋糰子，共有5種口味，分別為香濃可可、抹茶紅豆、提拉米蘇、莓果派對跟焦糖海鹽。用新鮮牛奶製作的小丸子，外皮Q彈有嚼勁，內餡則是濃郁的奶香，最特別的是，它的內餡會隨著口味變化，不同口味的糰子沾上鹹奶蓋口感很特別，最後再撒粉、淋醬，可口的糰子就誕生！不僅外型好拍又好吃，非常適合用來當作夜市小吃的完美收尾。

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營業時間：周四、六、日18：00－22：30（周一至三、五休）

大益夜市

地址：台南市東區平實路1號

營業時間：17：00－00：00（周一～三公休）

電話：0976－535666

交通資訊



1.可從高鐵台南站轉搭接駁車，搭乘興南客運奇美線（H62）至南紡購物中心站下車

2.在台南火車站前站，搭乘府城客運6號至後甲圓環下車，後站（香格里拉大飯店旁）則搭77號公車至南紡購物中心站下車

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