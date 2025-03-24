鐵軌旁喝咖啡、吃鄒族原木烤肉！阿里山7間特色餐廳療癒一日遊

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文／ReadyGo

前陣子正式營運的「栩悅號」，因其素有全台最美火車的美譽，似乎掀起了一波阿里山旅遊人潮！不過，阿里山一日遊可以怎麼玩？阿里山森林遊樂區、牛埔仔愛情大草原、奮起湖等都是不容錯過的景點，而阿里山當地的餐廳更是每一家都是經典，因此本篇將盤點最難抵達的咖啡館、可眺望壯麗山巒美景的景觀餐廳等嘉義美食，趕緊筆記下來！

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嘉義美食：精選阿里山特色餐廳推薦！

游芭絲鄒宴餐廳

「游芭絲鄒宴餐廳」選用來自山林的食材，推薦點他們的四人合菜，包含鄒族原木烤肉、山地大香腸、馬告醬汁佐時蔬、碳烤斑鳩、野菜煎蛋、小米竹筒飯等，吃得出食物原味，再搭配鄒族的獨特配料更是對味。在這裡用餐，半露天式的座位可以看到美麗山景，建議大家提前預約訂位。

圖／IG＠bagel0909

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游芭絲鄒宴餐廳

地址：嘉義縣阿里山鄉山美村山美1之8號

營業時間：11：00－15：00、17：00－19：30（周一二公休）

飛鼠咖啡Peisu Coffee

隱藏在阿里山特富野部落的「飛鼠咖啡Peisu Coffee」，有著最遙遠的咖啡館、最難抵達的咖啡館之稱，而且店家採全預約制，需要透過FB或IG訊息預約，因此似乎更蒙上了一層神秘的面紗。不過，來到飛鼠咖啡相當值得，因為坐在店內，透過窗戶可以看到外面一片綠意，再加上店家提供來自阿里山的咖啡、茶種、野生愛玉，是間讓人放鬆又感到療癒的小店。

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飛鼠咖啡Peisu Coffee



地址：嘉義縣阿里山鄉社9鄰228號附6

全預約制：FB、IG訊息預約

霧裡村喫茶會所

「霧裡村喫茶會所」位於梅山鄉，很多人都是為了靠窗的位置而前來，一邊用餐，一邊眺望令人沉醉的茶園美景。霧裡村喫茶會所提供多種茶品，例如奶香金萱、焙香烏龍、阿里山小葉種紅茶、職人比賽烏龍等等，亦有苦茶油乾拌烏龍茶麵、古早味高山蔬菜豬肉湯麵、阿珍姐紅燒牛肉湯麵等料理，不過如果想來這裡用餐，建議提前預約，以免久候。

圖／IG＠wow_4_food



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霧裡村喫茶會所

地址：嘉義縣梅山鄉14號附20

電話：05－2661036

營業時間：11：00－17：00（周二～三公休）

Hana廚房

嘉義美食「Hana廚房」的店主夫婦分別為鄒族和南非裔，因此他們家的披薩和手工麵包融合了一股異國風味，而這裡必吃的餐點有烤肉盤和披薩，而烤肉盤包含香腸和山豬肉，搭配生菜和麵包等食材，看起來豪華又份量十足！另外，店家環境乾淨又清幽，且大量的木造家具與植栽，巧妙地與周邊山林融為一體，整體氛圍營造得很棒。

圖／IG＠dr.ap

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Hana廚房

地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰87－3號

電話：0975－117154

營業時間：11：00－17：00（周一二公休）

十字鳴心咖啡

在阿里山十字路車站旁的「十字鳴心咖啡」，義式咖啡、手沖咖啡、無咖啡飲品和甜點，有內用座位也有戶外座位，特別推薦大家試試戶外座位區，因為這是難得可以坐在鐵軌旁，享用咖啡的體驗！店主將自家客廳改造成咖啡廳，所以小巧之餘也格外溫馨，此外還可以喝到來自阿里山各莊園的咖啡，舒服度過一個悠閒的慢活時光。

圖／IG＠rez375

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十字鳴心咖啡

地址：嘉義縣阿里山鄉十字路4號

電話：0933－274774

營業時間：09：00－17：00（周三四公休）

山賓餐廳

好想吃熱呼呼的東西！位在阿里山國家森林遊樂區的「山賓餐廳」，以平價好吃而聞名，且菜單品項豐富，蜂蜜排骨、奶油明蝦、燒酒土雞、五更腸旺、炒山豬肉、酥皮麻糬、蔥爆牛肉等應有盡有。其中，石頭火鍋是店家的人氣餐點，料多且湯頭濃郁美味，能在山上吃到真的是暖心又暖胃。

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山賓餐廳

地址：嘉義縣阿里山鄉19號

電話：05－2679633

營業時間：10：30－20：30

阿將的家23咖啡館

由店主夫妻使用石頭、原木、竹子等親手打造的「阿將的家23咖啡館」，童話般的石頭小屋配上秀麗的茶園風光，彷彿有種走入吉卜力動畫世界的奇妙感受，店家僅提供飲品和米鬆餅，仍吸引了眾多遊客特意前來，每到假日更是一位難求，而座位有戶外區跟室內區，無論是坐在外頭用餐並飽覽景致，還是待在室內空間喝下午茶，都很值得一試。

圖／IG＠kuanyu0417



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阿將的家23咖啡館

地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129－6號

電話：05－2561930

營業時間：09：30－12：00；13：00－16：30（周三、六公休）

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