通化夜市必吃Top 5指南！剪刀式雞蛋糕、深夜上海生煎包脆口汁多

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文／ReadyGo

說到台北的夜市美食，通化夜市絕對是美食控們的心頭好！雖然規模不算最大，但藏在巷弄裡的各式美味，總是讓人忍不住一攤接著一攤吃下去。今天就要帶大家來一趟通化夜市美食之旅，從入口就能聞到的香氣，熱騰騰剛出爐的「上海生煎包」，一口咬下肉汁四溢，皮薄餡多。

還有顏值與口感兼具的「彩虹地瓜球」，外酥內Q，每一口都能吃出不同層次的甜香。除此之外，還有更多讓人驚喜的美食等待發掘，不論你是偏愛鹹食還是甜點，通化夜市都能一次滿足！

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台北通化夜市美食1：紅林鐵板燒

在地人激推美食，一家超過數十年歷史的台式平價鐵板燒店，現點現煎的料理吸引無數饕客，Google評價高達4.2星，是夜市美食必吃名單之一，也是許多老客人從小吃到大的美味。特別推薦點乾煎雞排，師傅煎得酥香滿分，牛排一定要搭配醬煎，醬香濃郁卻不搶食材原味，肉質軟嫩且不油膩。

搭配爽脆的高麗菜與豆芽菜，是外食族補充青菜的好選擇。再加上一碗熱騰騰的白飯，保證讓你食指大動！而且白飯、飲料和湯品無限供應，生意很好建議要提早排隊！

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紅林鐵板燒

地址：台北市大安區臨江街5號

營業時間：17：00－23：45

電話：02－27044166

台北通化夜市美食2：林記上海生煎包

夜市宵夜首選，每次來夜市怎麼能錯過夜市經典小吃！這間位於臨江街夜市入口牌樓下，從基隆路走進來立刻能找到，這家店可以說是通化夜市的地標之一，無論何時經過都大排長龍，熱氣騰騰的景象成為夜市一大亮點。

煎台上白白胖胖的生煎包一字排開，光看就超療癒！外皮金黃酥脆，咬開瞬間肉汁四溢，難怪成為宵夜時段的超人氣選擇！來到通化夜市，這一味絕對不能錯過。

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林記上海生煎包

地址：台北市大安區臨江街與基隆路口

營業時間：14：30－00：00（周一公休）

電話：0936－195718

台北通化夜市美食3：私奔彩虹地瓜球

使用天然食材下去染色，在夜市眾多小吃中，「彩虹地瓜球」絕對是讓人眼睛一亮的存在！顏值與口感兼具的地瓜球，搭配多種創新口味，成為大小朋友都愛的甜點首選。使用天然食材下去染色，彩虹地瓜球採用天然梅子粉、抹茶粉、巧克力粉等製作，不僅色彩繽紛，還能吃出淡淡的自然香氣。

每顆地瓜球炸得金黃酥脆，內部扎實且Q彈，讓你一口接一口停不下來！除了傳統地瓜球的甜香外，還能嚐到梅子、抹茶、巧克力等特調風味，拿上一袋五顏六色的地瓜球，絕對是夜市散步的甜蜜時光。

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私奔彩虹地瓜球

地址：台北市大安區基隆路二段102號（騎樓旁）

營業時間：16：00－23：00（周一公休）

電話：0975－028615

台北通化夜市美食4：剪刀式雞蛋糕

七種造型萌翻天，這款雞蛋糕可是夜市裡的人氣擔當！剪刀式雞蛋糕是由一對老夫妻一起經營，會稱作剪刀式雞蛋糕是因為烤雞蛋糕的器具長得就像剪刀，用剪刀造型烘焙出的七種不同圖案。

雞蛋糕每一個都烤的很酥脆，蛋糕體吃起來很扎實、不會乾乾的，每一口都充滿香濃的雞蛋氣息。無論是造型還是口感都很優秀，邊逛夜市邊拿著它拍照打卡，保證好吃又好玩！大家如果來通化夜市，不妨來嚐看看。

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剪刀式雞蛋糕

地址：台北市大安區臨江街89號（通化夜市內）

營業時間：17：30～售完為止

電話：0918－019577

台北通化夜市美食5：無名涼圓

兒時回憶的美味，幾乎每個夜市都有賣的涼圓，無名涼圓是最樸實的幸福滋味，無論是常溫還是冰涼的口感，都能勾起兒時記憶的甜美。有賣紅豆和綠豆口味，雖然看似簡單卻迷人的味道，是通化夜市的隱藏版美食之一！吃飽後買一盒當點心非常適合。

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無名涼圓

地址：台北市大安區臨江街116號

營業時間：平日 17：00－22：00、假日15：00－22：00

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