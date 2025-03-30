6個金山玩法先收藏！漫步壯麗海岸線　走進小漁村裡大嗑鮮甜海味

首圖／IG＠yun.wander、＠yehchunkai

文／ReadyGo

周末想和心愛的另一半一起到北海岸踏踏青嗎？那麼今天的金山一日遊千萬別錯過！位於新北市北海岸的金山，可以說是北海岸的寶藏地，時常被旅人們遺忘，但其實這裡充滿自然美景與文化魅力，特別適合情侶一起度過浪漫的一天。

無論今天想與心愛的他一同徜徉在充滿驚喜的美術館裡感受文藝氣息，或是在靜謐的沙灘上共享無聲的溫暖時光。還是在冷冬裡一起泡著舒適的溫泉，讓身心靈放鬆，金山都能滿足你！

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金山周邊一日遊景點推薦

金山神秘海岸

拍美照不用人擠人，有著壯麗的海岸線、獨特的地質景觀及燭台雙嶼等聞名地標的神秘海岸，是自然愛好者與攝影師的熱愛之地。情侶們可以一起從獅頭山公園步道輕鬆健行至海岸，沿途經過觀景平台俯瞰漁港外，還能看見佇立在海中央的燭台雙嶼。

繼續往前行便能抵達神秘海岸，這裡清澈的海水和奇特的岩石形成了壯觀的自然景觀，就在這迷人的美景前為彼此留下美麗的倩影。

圖／IG@yun.wander

金山神秘海岸

地址：新北市金山區公園路金山海濱公園

營業時間：全天開放

朱銘美術館

台灣最大的戶外美術館，喜歡感受文藝氣息嗎？那麼你一定要來台灣最大的戶外美術館「朱銘美術館」。這裡有著壯觀的雕塑作品，不同於一般美術館受限於室內空間，這裡有著與自然融合的展覽空間。與另一半一同探索這些充滿力量與創意的藝術品，感受雕塑背後深刻的故事吧。漫步在諾大的戶外草坪，享受藝術與自然的美。逛累了，還可以在館內的咖啡廳小憩，一邊享受甜點一邊細細回味這些生動的藝術雕塑。

圖／IG@yehchunkai

朱銘美術館

地址：新北市金山區西勢湖2號

電話：02－24989940

營業時間：周二至周日10：00－17：00（16：00停止售票）（每周一休館）

野柳地質公園

北海岸最浪漫景點，野柳地質公園以其奇特的地質景觀而聞名，是台灣北海岸最浪漫的自然景點之一。牽著另一半的手，漫步在被海風雕琢出的奇石間，欣賞女王頭、燭台石等獨特岩石，一起發揮想像力為這些奇岩怪石命名，靜靜聆聽海浪聲，感受自然的和諧。觀賞完地質公園的奇景後，一旁還有野柳海洋世界，攜手一起去看可愛的海豚表演，留下一段美好的記憶。

圖／IG@yun.wander

野柳地質公園

地址：新北市萬里區野柳裡港東路167－1號

電話：02－24922016

開放時間：09：00－18：00

舊金山總督溫泉

重回日治時期的露天公共浴場，逛完一整天的行程後，來舊金山總督溫泉好好消除疲勞，為這趟旅程畫下美好句點吧！在金山海水浴場附近的舊金山總督溫泉，曾是日據時期總督專用的溫泉招待所，如今已轉型為公共溫泉浴場。

溫泉周遭的風景優美，在露天湯池中，還能一邊泡湯，一邊欣賞壯麗的海景。除了露天湯池外，如果想要有個人空間，這裡也有適合情侶們一起享受的雙人湯屋或是VIP池可以選擇。

圖／＠舊金山總督溫泉官方網站

舊金山總督溫泉

地址：新北市金山區民生路196號

電話：02－24082628

營業時間：09：00－23：00（周三公休）

金山周邊一日遊美食推薦

小漁村活海鮮

絕不能錯過的海鮮餐廳，來到北海岸絕對不能錯過新鮮美味的海鮮。小漁村活海鮮位在龜吼漁港旁，餐廳內有許多活海鮮，就像小型水族館一般，現點現抓的海產，讓你吃到最新鮮的食材。

其中最著名的就是這裡活跳跳的龍蝦與螃蟹，龍蝦肉的鮮甜口感和螃蟹細膩的肉質讓人大快朵頤。除了海鮮外，小漁村還提供多種美味的家常菜，粒粒分明的炒飯也是來這裡的必點料理。來到金山用小漁村活海鮮滿足你與另一半的胃。

圖／＠ReadyGo 編輯 yun

小漁村活海鮮

地址：新北市萬里區漁澳路63號

電話：02－24926060

營業時間：11：00－20：00

猿咖啡

寵物友善超加分，隱藏在金山社區裡的寵物友善咖啡廳「猿咖啡」，這裡環境幽美，有著大片落地窗，讓你可以一邊享受美食，一邊欣賞窗外美麗的山景。天氣晴朗時，也能選擇直接到戶外座位區，享受自然的新鮮空氣。

猿咖啡販賣的種類不少，無論是想吃鹹食還是甜點，都有選擇。而且不管是蝦仁蒸餃還是鬆餅，味道都非常出色，是一家值得到訪的隱藏咖啡廳。

圖／ IG@rice.grains_、IG@you___zaa

猿咖啡

地址：新北市金山區中信北路45巷10號

電話： 02－24080118

營業時間：周三 13：00－18：00／周四到周日 11：00－18：00（周一二公休）

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