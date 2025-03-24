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台北TOP7「活蝦料理」清單！現撈現烤吃到飽、泰國蝦結合四川菜

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

首圖／@ice0910_、IG@zishwei.tsai

文／ReadyGo

台灣養殖漁業發達，海鮮料理一直是很多人聚餐時喜歡選擇的菜系，尤其是各種新鮮的活蝦料理，更是超多人的心頭好，膏多鮮甜、彈嫩肥美，就算冒著痛風的危險也得吃！現在的活蝦料理各有千秋，有經典風味，也有結合異國料理手法的創新滋味，千變萬化的料理、多種多樣的風味，愛蝦的朋友們有福啦！精選北部7家活蝦料理推薦，快約親友去大快朵頤。

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北部美食活蝦料理推薦

蝦趴活蝦小酒館
東區美食新勢力，愛吃蝦的朋友有福了，蝦趴活蝦小酒館將傳統泰國蝦料理創新升級！每日由屏東潮州直送優質蝦，經過21度恆溫活性碳過濾的無藥物流動水養殖，確保絕對新鮮、高品質，由專業主廚團隊將泰國蝦結合各國料理技巧，創作出中日、歐美、南洋各色菜系，將泰國蝦玩出千變萬化的創新滋味。餐廳環境溫馨舒適，而且歡迎顧客攜帶寵物到店用餐，高水準的料理、親切的服務，真是讓人無可挑剔。

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kaleidoscope168

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kaleidoscope168

蝦趴活蝦小酒館

地址：台北市大安區仁愛路四段105巷3號
電話：02－27319265

一品活蝦
由餐車到活蝦最大連鎖店，東區起家的一品活蝦一直深獲眾多顧客、明星喜愛，每家分店的風格幾乎都不太一樣，有親民的熱炒風格也有走高級質感路線，唯一不變的就是對活蝦品質的追求。泰國蝦料理口味研發超過20種，現抓現煮的泰國蝦，母蝦膏肥、公蝦大隻，加上獨家的料理手法，真是叫人吃的欲罷不能，推薦必點胡椒蝦、檸檬蝦，其他海鮮、牛豬雞料理、以及各式雞湯，也備受食客們好評。

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠一品活蝦

一品活蝦

地址：台北市松山區市民大道四段145號（市民店）
電話：02－25776662

百家班HeyAhh
有別於一般活蝦餐廳的裝潢，百家班HeyAhh使用大量的木質、淺藍色系裝潢，打造出精緻時尚的網美風格。主打屏東新鮮養殖活蝦、10種不同的活蝦料理口味，現撈現做，胡椒烤HeyAhh、泰式酸辣蝦、黃金流沙蝦、蒜香鹹酥蝦等，道道都擺盤精緻，滋味鮮美，其他還有甜醬海鱸魚、招牌脆皮雞等特色料理，風味也都不錯，多人享用可直接點套餐更划算。

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@zishwei.tsai

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@color.fish_eat

百家班HeyAhh

地址：台北市大同區承德路一段1號4樓（台北京站店）
電話：02－25525389

新店活蝦大王
當活蝦愛上川菜這滋味能有多迷人？新店活蝦大王位於新店區建國路上，鄰近捷運大坪林站1號出口，每次用餐時間經過都是人潮滿滿。將泰國蝦跟四川菜相結合，再加上經典台式熱炒，想吃甚麼這裡通通有，每日限量供應的胡椒蝦，彈嫩肥美的鮮蝦，以簡單的胡椒入味，來自海洋的甘甜氣息，肉質緊實、飽滿鮮美，本身是四川人的老闆娘，原汁原味將最道地的家鄉菜引進，麻辣、鮮香，保證滿足所有嗜辣者的味蕾。

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠littlefoodcorners

新店活蝦大王

地址：新北市新店區建國路200號
電話：02－29110986

景安活蝦之家
只要是中和人一定都知道的景安活蝦之家，原本是在橋邊賣蝦的小店，生意好到供不應求，現在搬到店面之後更是火爆，常常賣到提早打烊！新店面距離景安捷運站大概走路10分鐘左右的路程，橘紅色招牌非常顯眼。堅持只用泰國蝦活蝦，蝦子個頭不小，每份都有一斤重，不只價格便宜還分量足，共有9種活蝦口味，另外還有賣胡椒鳳螺也蠻受歡迎，愛蝦的朋友一定要來大快朵頤一番。

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠slowdoo_

景安活蝦之家

地址：新北市中和區安和路51號
電話：0933－377937

泰蝦PA 滑水道泰國蝦吃到飽
泰蝦PA在機捷林口站附近，用餐採自助式吃到飽，滿滿活蝦自己撈、自己烤，自助吧還有各式肉類、海鮮、熟食、甜點和飲料可以取用，加價299就能選擇代客活蝦料理吃到飽，共有胡椒蝦、鹽烤蝦、鹹酥蝦、蒜頭蝦、泰式檸檬蝦五種口味任選。而且這裡的老闆超大方，常有酬賓活動大放送，各種贈獎活動簡直太瘋狂，所以每到假日一位難求，建議一定要先訂位才不會久候。

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠ice0910_

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@shadow90201

泰蝦PA 滑水道泰國蝦吃到飽

地址：新北市林口區三民路58號1樓
電話：02－26089900
營業時間：平日17：30－00：00、假日：11：30－15：00,17：30－22：00

川將蝦（泰國活蝦主題餐廳）
Google評論高達4.9顆星的川將蝦（泰國活蝦主題餐廳），用餐環境乾淨舒適，服務超親切。活蝦除了選擇屏東產地直送泰國蝦，再經過三道活水過濾外，還特別全部選擇母蝦，所以每隻蝦都膏多肥美，清蒸、咖哩、蒜香、川味，多達12種口味任你選。除了必點的泰國蝦料理，其他人氣料理，像是川味剁椒魚、胡椒豬肚雞湯、花椰乾鍋雞、炙燒雪花牛、日式香脆雞等，也都十分值得品嘗。

▲▼精選推薦北部活蝦料理TOP7。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠川將蝦（泰國活蝦主題餐廳）

川將蝦（泰國活蝦主題餐廳）

地址：桃園市龜山區復興一路466號
電話：03－3271280
營業時間：周一～周四16：00－21：30、周五～周日11：30－21：30（周三公休）

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