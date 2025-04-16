ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

賣了快70年的台南深夜豬心冬粉！先做好排隊心理準備　內臟控必推

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

台南小吃推薦這家「阿明豬心冬粉」，破6000則網路評價4.2顆星台南米其林推薦美食，話說小編10年前就有吃過「阿明豬心冬粉」那時候排隊人潮還沒那麼多，自從有了米其林必比登加持，排隊人潮更加誇張，生意好到阿明豬心分店都開了，真的超狂台南小吃無誤啊！

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

在哪裡

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

阿明豬心冬粉在哪裡？
地址就在台南中西區保安路72號，走在保安路上從遠遠就看到燈火通明的燈光下，聚集著許多人群就是阿明豬心非常好找，如果不想排隊的話，可以去阿明豬心二代店，阿明豬心金華店就在台南中西區金華路四段10號。

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間從晚上5點開店賣到晚上12點
大約晚上5點多經過時，那時候看了一下人潮還可以接受，就順道排了一下，沒想到後面越來越多人。來吃「阿明豬心冬粉」的客人不分男女老幼，就連國外觀光客也很多，排我後面的就是日本人，然後走出來還聽到廣東話，可見他們家真的很受歡迎！

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

靈魂人物

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

話說對於老闆的印象非常深刻，忙得不可開交之餘，不僅可以跟排隊人潮聊天開玩笑，還可以熟練記下每個人點的品項不會亂掉，光是排隊看到老闆俐落刀功，就讓人很期待吃到料理。

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單價錢

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲阿明豬心冬粉必點當然就是豬心冬粉，另外蒜頭豬腳也很受歡迎，這裡還有賣腦髓、骨髓、心管等。

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

推薦冬粉 綜合冬粉（心肝腰）

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

在排隊的時候看到老闆先將豬心切成薄片，放入鋁杯加入佐料高湯再隔水加熱，這樣可以將精華都留在杯中不流失，最後再倒入碗中加上冬粉與薑絲等就完成一碗超人氣的豬心冬粉。

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

我點了這碗是綜合冬粉（心肝腰），排隊時間比較長，入座後沒多久餐點就上桌，首先是湯頭喝起來清爽鮮甜，另外新鮮的豬心口感滑嫩香脆，完全就是吃到食材最新鮮的原味。

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

就連腰跟肝也好好吃
重點就是食材很新鮮，好吃是好吃，缺點就是份量不多，然後排隊時間有點久，建議想吃「阿明豬心冬粉」的朋友，一開店就過去吃，不然就是等到凌晨宵夜場人比較少，不然就去阿明豬心二代店吧！

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿明豬心冬粉。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

阿明豬心冬粉

地址：700台南市中西區保安路72號
電話：06－2233741
營業時間：17：00－00：00（周一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►白種元也愛這味！板橋巷仔內古早味珍奶　一入口兒時記憶湧上心頭
►中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！一大包20顆只賣80元、必買爆漿起司
►在地人從小吃到大的爌肉飯！腿庫肉滷到軟Q不死鹹　彰化美食推薦

關鍵字： 阿明豬心冬粉 台南美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

推薦閱讀

門票100元！桃園生態農場體驗釣青蛙、餵小動物們　只開放周末

門票100元！桃園生態農場體驗釣青蛙、餵小動物們　只開放周末

天母人也愛吃！現削刀削麵Q彈有嚼勁、牛肉捲餅煎到微焦皮超酥

天母人也愛吃！現削刀削麵Q彈有嚼勁、牛肉捲餅煎到微焦皮超酥

被白雪覆蓋的參天巨木林道！千年戶隱神社一日遊玩法＆時間安排

被白雪覆蓋的參天巨木林道！千年戶隱神社一日遊玩法＆時間安排

越來越少見！古早「歐兜麥小攤」賣紅豆泥　手工慢火熬煮有夠綿密

越來越少見！古早「歐兜麥小攤」賣紅豆泥　手工慢火熬煮有夠綿密

漢堡王超浮誇「犇牛堡」重磅回歸

漢堡王超浮誇「犇牛堡」重磅回歸

花蓮賞鯨成功率超過95%！

花蓮賞鯨成功率超過95%！

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

延世大學新推「草莓生乳包」來台

延世大學新推「草莓生乳包」來台

台北東區一個人壽喜燒新開幕

台北東區一個人壽喜燒新開幕

麥吉「水果椰奶系列」新上市！

麥吉「水果椰奶系列」新上市！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

肯德基鬆餅雞腿堡開賣3天缺貨　業者加開預購「明天截止」

住太魯閣晶英送花蓮星級飯店2晚6千起

高雄8000坪免費戲水樂園明年開

只賣110！台南30年虱目魚肚粥老店

「全球8家夢幻旅宿」此生必訪

脆友激推！台中隱藏版餛飩辣醬麵

北市秘境！南港茶山賞螢4／19登場

隨意鳥地方內湖店推早午餐吃到飽

高雄晶英加入萬豪集團　更名然一酒店

5間話題吃到飽餐廳一次看

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

漢堡王超浮誇「犇牛堡」重磅回歸

花蓮賞鯨成功率超過95%！

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

延世大學新推「草莓生乳包」來台

台北東區一個人壽喜燒新開幕

麥吉「水果椰奶系列」新上市！

全家飯糰新品「鮭魚肚、麻辣鯖魚」登場

賣了快70年的台南深夜豬心冬粉！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366