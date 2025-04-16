賣了快70年的台南深夜豬心冬粉！先做好排隊心理準備　內臟控必推

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

台南小吃推薦這家「阿明豬心冬粉」，破6000則網路評價4.2顆星台南米其林推薦美食，話說小編10年前就有吃過「阿明豬心冬粉」那時候排隊人潮還沒那麼多，自從有了米其林必比登加持，排隊人潮更加誇張，生意好到阿明豬心分店都開了，真的超狂台南小吃無誤啊！

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在哪裡

阿明豬心冬粉在哪裡？

地址就在台南中西區保安路72號，走在保安路上從遠遠就看到燈火通明的燈光下，聚集著許多人群就是阿明豬心非常好找，如果不想排隊的話，可以去阿明豬心二代店，阿明豬心金華店就在台南中西區金華路四段10號。

營業時間

營業時間從晚上5點開店賣到晚上12點

大約晚上5點多經過時，那時候看了一下人潮還可以接受，就順道排了一下，沒想到後面越來越多人。來吃「阿明豬心冬粉」的客人不分男女老幼，就連國外觀光客也很多，排我後面的就是日本人，然後走出來還聽到廣東話，可見他們家真的很受歡迎！

靈魂人物

話說對於老闆的印象非常深刻，忙得不可開交之餘，不僅可以跟排隊人潮聊天開玩笑，還可以熟練記下每個人點的品項不會亂掉，光是排隊看到老闆俐落刀功，就讓人很期待吃到料理。

菜單價錢

▲阿明豬心冬粉必點當然就是豬心冬粉，另外蒜頭豬腳也很受歡迎，這裡還有賣腦髓、骨髓、心管等。

推薦冬粉 綜合冬粉（心肝腰）

在排隊的時候看到老闆先將豬心切成薄片，放入鋁杯加入佐料高湯再隔水加熱，這樣可以將精華都留在杯中不流失，最後再倒入碗中加上冬粉與薑絲等就完成一碗超人氣的豬心冬粉。

我點了這碗是綜合冬粉（心肝腰），排隊時間比較長，入座後沒多久餐點就上桌，首先是湯頭喝起來清爽鮮甜，另外新鮮的豬心口感滑嫩香脆，完全就是吃到食材最新鮮的原味。

就連腰跟肝也好好吃

重點就是食材很新鮮，好吃是好吃，缺點就是份量不多，然後排隊時間有點久，建議想吃「阿明豬心冬粉」的朋友，一開店就過去吃，不然就是等到凌晨宵夜場人比較少，不然就去阿明豬心二代店吧！

阿明豬心冬粉

地址：700台南市中西區保安路72號

電話：06－2233741

營業時間：17：00－00：00（周一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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