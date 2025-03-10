中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！一大包20顆只賣80元、必買爆漿起司

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

青埔美食推薦吃什麼？人人麵包專業烘焙這家超低調中壢青埔麵包工廠，鄉民號稱是神祕麵包店，許多牛排館的奶油小餐包就來自「人人麵包專業烘焙」，小餐包一大包20顆只要80元，熱銷款爆漿起司餐包太晚去還會買不到，常常開店前外面就有人在排隊等待，不到1小時就只剩下沒幾款麵包可以挑了，這篇來分享人人麵包專業烘焙的菜單、人人麵包專業烘焙在哪裡等資訊。

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在哪裡

人人麵包專業烘焙位置

比較鄰近青埔這一帶，距離桃園青埔棒球場也不遠，不論是位置外觀都很低調，如果不是專程來買，還以為只是一般民宅，但在桃園FB社團的網路聲量很大。

營業時間

人人麵包專業烘焙已經開了30多年，主要供應給牛排館和餐廳爆漿餐包批發，每天還有開放零售購買，營業時間從周一到周六中午12點準時開賣，售完為止。

之前樹小編有來買過一次，來的時間是下午3點到本來以為沒有什麼人很開心，結果看到菜單上面通通寫著已售完，這次也算是再訪就算準12點多，開賣沒有多久就來買，如果怕太晚買不到，可以打電話先詢問是否還有餐包，不然很有可能會白跑一趟。

菜單價錢

菜單

有奶油小餐包80元（20入）、墨西哥餐包170元（20入）、爆漿起司餐包150元（20入）、全麥堅果餐包170元（20入）、義式香草餐包130元（20入），以上價格為店家FB漲價價錢，菜單價錢還是要依現場為主。

購買方式

現場購買一個人限買5包

奶油餐包限購2包，爆漿起司餐包限購2包，其他餐包限購1包，如果需要大量購買可以私訊FB粉絲團或LINE。

▲人人麵包有別於一般麵包店，比較像是批發工廠，打開門就可以看到滿滿餐包出爐的畫面，還能聞到麵包香氣。

一個個剛出爐的小餐包看起來超誘人，人人麵包熱銷款就是奶油小餐包，很多人就是為了要來買奶油小餐包，另外一個款式會爆漿的餐包也很受歡迎！

保存加熱方式

餐包復熱方式可以用烤箱、氣炸鍋、微波爐、電鍋等，我都是用氣炸鍋150度3分鐘，餐包買回家放冷藏保存7天，放冷凍可以保存30天。

這天我買了3包奶油小餐包以及1包爆漿起司餐包，一大包總共有20顆奶油小餐包，這樣只要80元是不是很便宜，完全就是小資族好物，我看到不少人都是一次買到限購的5包才甘願。

小餐包買回家可以冷凍一個月

吃的時候用氣炸鍋加熱就好，奶油小餐包的SIZE不會小小一個，我早餐通常吃兩個就差不多，家裡有小朋友也會很喜歡這樣的小餐包，會不知不覺就吃完一大包。

奶油小餐包

剛用氣炸鍋加熱在小餐包的外層看起來飽滿，剝開小餐包裡頭有黃色奶油內餡，吃起來有股濃濃鹹香味，完全不會覺得膩口非常涮嘴，我不知不覺一口氣嗑了4顆小餐包。

爆漿起司餐包

另外爆漿起司餐包，咬下去真的會爆漿，而且人人麵包專業烘焙的奶油吃起來不會覺得太膩口，想買的朋友提醒大家要早點去，不然有可能會撲空白跑一趟喔！

人人麵包專業烘焙

地址：320桃園市中壢區月眉路三段213號

電話：0908－228681

營業時間：12：00至15：00（周日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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