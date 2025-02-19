被白雪覆蓋的參天巨木林道！千年戶隱神社一日遊玩法＆時間安排

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

長野景點推薦去哪裡玩？長野景點來推薦這裡「戶隱神社」擁有2000多年歷史，位於戶隱山的一座信仰據點，共有奧社、中社、寶光社、九頭龍社、火之御子社等五社所構成，神社內有樹齡800年左右的三本杉，許多參拜者會造訪此地，小編這次跟朋友算是第二次衝，第一次自駕沒有四輪傳動，直接卡在半山腰。

這次做了充足準備自駕來，總算看到隋神門前杉樹林美景，還吃了戶隱蕎麥麵，原本還想要去神社不遠的鏡池，結果因為大雪封閉有點可惜。不過旅行就是如此，或許下次換個季節來看到不同風景又能看到鏡池也說不一定。

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戶隱神社位置

從JR長野站搭乘往戶隱露營場的巴士約1小時，會抵達戶隱寶光社站，或者可以選擇在中社或奧社下車開始行程，冬天時期公車無法抵達奧社，只能搭到中社，前往奧社要步行或者轉搭計程車前往。小編跟朋友選擇自駕前往奧社，在入口處旁就有停車場可以停車，提醒雪季前往戶隱神社一定要雪胎加四輪傳動車，不然有很大機率會爬不上去。

▲戶隱神社一日遊五社案內。

戶隱神社一日遊建議玩法

1.戶隱神社奧社參拜路線行程時間往返預計：2.5小時

2.戶隱神社＋鏡池路線行程時間往返預計：3.5小時（建議玩法，可以延伸善光寺）

3.戶隱神社五社參拜路線行程時間往返預計：6小時

戶隱神社由來

由奧社、中社、寶光社、九頭龍社、火之御子社共五座神社所組成的，戶隱山與日本神話有著密不可分的關係，日本傳說天照大神為了躲避其兄，便藏匿在岩石封閉的山洞中，沒有天照世界陷入黑暗，眾神便想辦法讓天照大神出來，能歌善舞的女神天鈿女命跳舞讓天照大神好奇將岩石開了個小縫，之後天手力男神就趁著縫隙把岩門打開，岩門傳說就掉在長野森林，此地被取名為戶隱。

▲奧社入口旁停車場，停車場有旁邊也有公廁可以使用，步行有一段距離，所以建議先去上個廁所再去。

▲雪季來到一定要穿防滑鞋套、防滑釘鞋、針鞋冰爪等等，不然越爬越後面會更陡峭容易打滑。

戶隠神社奥社大鳥居

▲奧社大鳥居，從這裡開始步行，因為下雪的關係，雪白世界整個超美，但這裡只是開胃小菜，往裡面走更美。

▲再往前走在隋神門前後都會有杉樹林，這片杉樹林樹齡起碼有400年，是長野縣指定天然紀念物。

▲網路上許多絕美照片都是來拍這片高大的杉樹林，現場看到比照片看到更加震撼。

戶隠神社隨神門

紅色木建築是由狛犬守衛的隨神門，位於通往奧社參道中間點，許多人都會在這裡停留，超壯觀的巨大杉樹，加上隨神門，被白雪覆蓋，讓人嘆為觀止。

戶隠神社奥社参道並木

▲這些巨杉樹高聳參天，完全能感受到大自然強盛的生命力，難怪有不少人都會專程來這裡朝聖，看過這裡景色真的會留下難忘的回憶。

▲走過隨神門大約只有前往奧社一半的距離，後面的路就會比較難走，如果單純想要拍隨神門巨杉木景色，或者是爬山行動比較不方便的人，在這裡可以折返。

▲多虧我的神隊友帶來好用的裝備，讓我一路暢行無阻直接走到奧社，路上我還看到不少人因雪地太滑，直接放棄折返回去，也有人滑倒走不穩。

戶隠神社奧社

▲五社最裡面的神社就是奧社，這裡祭祀著天手力雄命，也就是傳說把躲藏天照大神岩門掰開的天手力男神，每年在日本各地都會有參拜者前來祈福。

戶隠神社九頭龍社

▲奧社旁邊就是九頭龍社，祭祀九頭龍是跟水有關的神明，可以祈求風調雨順。

戶隠神社御守

▲這裡也可以購買御守，也有御朱印，下雪天位置有點不太明顯，就在旁邊要稍微找一下。

▲從奧社離開感覺回程比較快，可能都是下山的關係，很快我就走到隨神門，發現越晚人越多，倒是沒有看到團客，都是散客為主。

戶隠神社蕎麥麵

戶隱也是蕎麥產地，所以這裡會有很多蕎麥麵店，原本要去別家蕎麥麵店，像在中社的Uzura家蕎麥麵就很有名，後來走回來有點餓了，就選擇在戶隱神社奧社參道入口處的奥社の茶屋 用餐。

展售一些長野特產

像是信州蘋果周邊商品等等，信州蕎麥麵戶隱就是很有名的產地，所以不少人參拜完神社都會去吃蕎麥麵，我必須說走完整個人有點累，蕎麥麵上桌沒有多久，就被我們吃光光，最後沾麵醬汁別忘了要來碗蕎麥湯，我們還吃了蕎麥冰淇淋，吃不出來特別之處。

戶隱神社

地址：Chūsha－3506 Togakushi, Nagano, 381－4101日本

營業時間：24小時營業

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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