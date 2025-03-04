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在地人從小吃到大的爌肉飯！腿庫肉滷到軟Q不死鹹　彰化美食推薦

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

彰化美食推薦吃什麼？「榕樹下爌肉飯」網路評價4顆星彰化爌肉飯，過溝仔榕樹下爌肉飯巷子內50年老店，不少在地人從小吃到大，可以說是在地人的私藏彰化爌肉飯，通常在榕樹下小吃店都會有兩把刷子，榕樹下爌肉飯也被評為彰化十大爌肉飯之一，假日人潮也是很多，如果你吃過阿泉爌肉飯或魚市爌肉飯，不妨可以試試這家彰化爌肉飯。

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榕樹下爌肉飯位置
榕樹下爌肉飯交通怎麼去？話說「榕樹下爌肉飯」來到這裡就如店名般真的有棵大榕樹，過溝仔則是這裡的地名，像是過溝仔肉圓王，也是用地名來命名，開車來到這裡不太好停車，建議停在外面再走路過來。

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

榕樹下爌肉飯營業時間
老字號「榕樹下爌肉飯」營業時間有分成白天以及晚上兩個時段，中間會有休息時間，晚上營業時間到11點，樹小編早上經過發現不少人，後來選擇晚上時段開賣沒多久就來買，幾乎都是在地人來買居多。

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲選擇內用，店內空間就是老房子的環境，座位並不會很多，在前面攤位也有座位可以坐。

榕樹下爌肉飯菜單

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲最多人推薦的當然是爌肉飯，然後還有肉燥飯、香腸飯以及肉皮飯等等，另外有麵類、湯類等等，價錢也不貴。

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲才開賣沒多久就有不少在地人來外帶便當，餐具以及沾醬調味料就在另外一個桌面上，內用店家會端上桌，然後吃完再去結帳。

榕樹下爌肉飯
使用腿庫肉手工串肉然後下去滷製，下鍋後會用醬油、蔥以及特製醬料來熬煮2小時，不想要吃太肥也可以跟店家說，但其實要帶點肥肉才會比較好吃，爌肉咬下去軟嫩不會太油膩，米飯煮得剛剛好，醬汁不會太過死鹹。

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

榕樹下肉羹湯

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲肉羹也是來到這裡必點，魚漿以及絞肉的肉羹咬下去屬於扎實路線。

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲湯頭因為加入了高麗菜加上勾芡，調味稍微有點微甜。

▲▼彰化榕樹下50年老外帶便當店。（圖／部落客Darren提供）

▲彰化爌肉飯真的有夠多家，這天插旗了「榕樹下爌肉飯」，推薦給喜歡吃爌肉飯的朋友吃吃看。

榕樹下爌肉飯

地址：彰化縣彰化市彰美路一段132巷3號
電話：04－7224070
營業時間：10：00－13：00／15：30－23：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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