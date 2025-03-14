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白種元也愛這味！板橋巷仔內古早味珍奶　一入口兒時記憶湧上心頭

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

府中美食推薦吃什麼？府中美食來推薦這家超人氣「巷弄內波霸珍珠奶茶」，透過白種元主持的韓國美食節目街頭美食鬥士，錄製世界各地的美味小吃，身為忠實觀眾，每次都在想幾時會來台灣拍攝，結果街頭美食鬥士終於來台北，而且還帶起一波跟著白老師吃美味小吃的風潮。

幾乎這次被報導過的店家，現在都變成排隊美食，小編跑了幾家白老師街頭美食鬥士推薦的台北美食，這次來跟大家分享的這家「巷弄內波霸珍珠奶茶」，隱藏在弄巷裡頭，是不少板橋人都知道隱藏版飲料店，有別於現在飲料店的鮮奶茶，這家店使用奶精粉，喝起來就是古早味的台灣珍珠奶茶，有種懷舊道地的台灣味。

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在哪裡

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

巷弄內波霸珍珠奶茶交通怎麼去？
府中美食「巷弄內波霸珍珠奶茶」鄰近府中捷運站步行不到5分鐘的距離，快抵達時要注意一下巷弄口有招牌，通常周末假日都會排隊。

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲白種元「街頭美食鬥士」台北台灣板橋府中站波霸珍珠奶茶（圖片截自tvN）

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

巷弄內波霸珍珠奶茶
 走近就能看到一排人龍往巷弄內延伸的排隊人潮，小編來得算很早，大約排了20分鐘，後面就越來越多人。聽許多在板橋唸書或板橋在地人都知道這家「巷弄內波霸珍珠奶茶」，只不過這次白種元老師讓波霸珍珠奶茶加大曝光度。

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲菜單價錢請依店家現場為主，有奶茶、茶飲、果汁、雪泡和多多等，大家來這裡幾乎都是點波霸珍珠奶茶。

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲居然有汽水類的選項，這個項目現在比較少見了！以前就很常看到。

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

巷弄內波霸珍珠奶茶好喝嗎？

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

我當然也不例外來一杯波霸珍珠奶茶，使用奶精粉、糖漿、紅茶、冰塊，再用果汁機攪拌，混合好倒入杯子，最後放入波霸珍珠！喝第一口立馬想起學生時代喝的珍珠奶茶，就是這一味！個人覺得順嘴好喝，是那種只要順路經過就會想要來一杯的感覺喔！

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼巷弄內波霸珍珠奶茶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

巷弄內波霸珍珠奶茶

地址：新北市板橋區中山路一段50巷1弄4號
電話：02－29545131
營業時間：10：30－22：30（星期四公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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