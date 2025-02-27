撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「陽榮生態農場」是非常受歡迎的觀光農場和親子景點，網路評價4.2顆星，只有假日才有開放入場。門票100元，可以全額折抵消費，提供餵食小動物、釣魚、釣青蛙、撿雞蛋、摸蜆仔等等體驗，還有餐飲以及農家自種蔬果等等，CP值很高！

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停車資訊＆交通指引

▲陽榮生態農場在桃園大園華興路二段2號，開車下大園交流道約5分鐘就能抵達，有免費停車場。

門票費用

▲入園費為每人100元，門票可以全額折抵園區內消費，不論是農產品、體驗或是租釣竿都可以折抵。



▲入園還可以兌換一把牧草。

開放時間

▲營業時間只有星期六、日早上9點到晚上6點，客家美食周一到周五僅接受團體預約，不接受散客。

▲入園須知。

垂釣體驗

釣魚竿每支先收100元，租金50元、押金50元，返還釣竿後會退回押金50元，釣到的魚要放回魚池內不可帶回家。主要是給大家體驗，小朋友來體驗時需要有大人在旁邊。

▲無論小孩或大人都很認真在體驗。

▲在租借釣竿時要先決定要釣青蛙或者是撈魚，釣青蛙好像比釣魚更容易一些，不過這些都是體驗為主，好玩就好！

休息區

▲在釣魚區旁邊還有遮陽座位區，也有吊床可以坐著放鬆，不過吊床一位難求，因為坐在裡面非常舒服！

可愛動物區

▲入園拿的牧草可以來這裡餵食小動物，這裡有山羊、小白兔、天竺鼠等等。

▲手上拿著牧草，山羊很快就都圍過來了。

▲整個可愛動物區雖然不大，但光是餵食山羊就吸引不少小朋友來體驗。

▲還有撿雞蛋體驗，一張門票可以換一籃10顆土雞蛋。

摸蜆區

▲帶小孩來摸蜆兼玩水也不錯，天氣熱很適合玩水。

▲另外一邊還有釣大魚的釣魚池。

▲這裡也有類似福利社的小販賣部，主要是賣飲料為主，另外一邊賣陽榮休閒農場自家的農產品。

▲▼這裡也有賣黃金地瓜、黑豬肉香腸、茶葉蛋、百香果冰沙、百香果汁、百香果凍等等。

菜單

▲很多一家人來都會點合菜，有甘蔗雞、鹹水雞、茶鵝、鹽烤魚等等，鹽烤魚蠻多人點的。

心得

陽榮生態農場雖然園區沒有很大，但是有不少親子生態體驗活動，加上門票可以全額折抵消費，難怪每到假日人潮都那麼多！

陽榮生態農場

地址：337桃園市大園區華興路二段2號

電話：0932－093788

營業時間：周六、日09：00－18：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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