越來越少見！古早「歐兜麥小攤」賣紅豆泥　手工慢火熬煮有夠綿密

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

台南在地美食「阿法紅豆泥」隱藏在台南永樂市場旁邊，雖然位置在國華街旁邊，但大多數的人都是往國華街裡找美食小吃，所以很容易被忽略，其實阿伯已經在這裡賣很多年了，推薦這家好吃的古早味甜食！

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交通位置

阿法紅豆泥在台南中西區民族路三段19之1號，鄰近水仙宮青草茶旁邊，外觀非常不起眼，這裡車流量跟人潮都很多，所以常常會不小心錯過！

店家外觀

▲歐兜麥攤車看起來很有歲月感。

▲玻璃櫥窗架在歐兜麥上面，阿北還非常親切的跟我說很多人來這裡都會拍照，還問我要不要拍一下裡面。

▲攤位小歸小，但其實還是有不少媒體來採訪報導。

價格

▲只有賣紅豆泥，價錢是2顆10元、小盒8顆50元、大盒14顆80元，建議可以買小盒的來吃，只有2顆真的不夠！

保存方式

玻璃櫥窗內放著堆成小山的紅豆泥，老闆都是現挖，現場馬上裝盒。阿北貼心提醒沒吃完記得放冷藏，冷凍可以放10天，另外也可以事前預約或宅配。

▲古早味紅豆泥是以大紅豆為主要原料，加上糖來調味，純手工慢火熬煮成古早味點心，現在已經不常見了。

外觀和口感

紅豆泥每球都是用冰淇淋勺挖，裝成盒可以看到外觀有點類似叭噗，剛好都差不多是一口大小，不說還以為是紅豆冰淇淋，口感綿密不會太過甜膩，非常適合買來配茶或搭配咖啡，真的要好好珍惜古早味小吃，大家有來永樂市場不妨可以買來吃看看！

阿法紅豆泥



地址：700台南市中西區民族路三段19—1號

電話：0921－563875

營業時間：08：30－14：00（周一二公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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