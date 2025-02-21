天母人也愛吃！現削刀削麵Q彈有嚼勁、牛肉捲餅煎到微焦皮超酥

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

天母美食推薦吃什麼？天母美食來推薦吃這家「一品山西刀削麵之家」，網路評論破千則鄰近天母國小的天母麵店，鄉民推薦必點蕃茄牛肉麵、牛肉捲餅、蔥油餅等等，創立於1998年士林美食通常餐期都會有滿滿人潮，不少天母在地人都會全家出動坐在大圓桌用餐，放在小編士林美食口袋名單很久，剛好來到士林天母這一帶，就順道過來清一清口袋名單。

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▲地址就在台北士林區天玉街上，不遠處就是台北士林區天母國小，開車來附近有收費停車場。

▲店面外觀就是簡單招牌不是很顯眼，下午會有休息時間，可別撲空了。

一品山西刀削麵之家用餐環境

用餐環境寬敞，有方桌也有圓桌，牆面上有許多簽名，進到店裡頭內用就是自己找空位入座，桌面上都會有菜單劃單點餐，店內也有洗手間很乾淨。

現場刀削麵

▲看到刀削麵，通常都能看到用刀削，以前大多是手工刀削為主，現在則是用機器來取代。

▲這裡就能看到刀削麵機器人在現場刀削麵條，速度很快確實很有效率。

一品山西刀削麵之家菜單

價錢請依店家現場為主，餐點選擇還不少，除了牛肉麵之外，還有炒麵、炒飯、炒餅、水餃、蔥油餅、抓餅、牛肉捲餅等等，小菜就在櫃台旁邊自取，多點人一起來吃，可以點不同麵食來分享也不錯。

蕃茄牛肉麵

▲可以選擇刀削麵或拉麵，我選擇刀削麵，端上桌份量不小蠻大一碗，用蕃茄熬煮的湯頭喝起來酸甜不膩口，上桌吃麵前我就喝了好幾口。

▲現削刀削麵口感吃起來彈牙有嚼勁，麵量給得也很有誠意。

▲刀削麵嚼起來還帶有香氣，喜歡吃寬麵的朋友，推薦一定要點來試試看。

▲牛肉咬起來鮮美軟嫩帶點韌度，蕃茄湯頭不是那種超級濃郁路線。

▲喝起來爽口非常耐喝，我看來到這裡不少人都是點這碗蕃茄牛肉麵很受歡迎。

牛肉捲餅

▲牛肉捲餅在網路鄉民一面倒推薦必點，牛肉捲餅外皮煎到微焦香。

▲裡面包著牛肉以及蔥段，加上特製調味醬料，入口整個味道很讚非常對味。

▲牛肉捲餅入口瞬間就讓我想到烤鴨捲餅，只不過主角從烤鴨變成牛肉，就連餅皮也表現不錯。

▲口感厚實略帶點嚼勁，推薦來這裡必點。

抓餅

最後這個抓餅也很香，很喜歡表面煎到有點焦香的部分，帶點脆脆香香的口感，「一品山西刀削麵之家」不虧是不少天母在地人會去的餐廳，價錢不貴麵食也有一定水準，以上分享給大家參考，有機會可以來吃看看。

一品山西刀削麵之家

地址：台北市士林區天玉街3號

電話：02－28717818

營業時間：10：30－14：00／17：00－20：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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