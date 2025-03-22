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日本「天草三大壽司」之一！隱身崎津聚落　每份都是超厚切太滿足

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

應該是受了台灣普遍「鮨（すし）」都很貴的影響，大家都以為在日本吃鮨也很貴，尤其是在米其林餐廳。其實在日本除了那些大城市超知名的鮨之外，多數都很平價，特別是比較鄉下的地方，有時一餐吃下來不用一萬日幣，即便是米其林。

當然貴和便宜的鮨使用的魚材可能也有差
但如果不是為了專門吃鮨，美味程度也沒有差很多。比方說，目前為止在我心中第一名的鮨，是熊本米其林一星天草的奴壽司，午餐也才12貫8000多日幣。這篇介紹被稱為天草三大壽司的「海月」，包場客製化的晚餐也只要一萬日幣左右。

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地點
相對奴壽司，海月是在更遠的下天草，也就是日本世界遺產的崎津聚落，唯一的問題就是交通。如果不是自駕，光是搭巴士來回可能就得花上一天的時間。因此建議想去崎津聚落的人可以考慮在聚落民宿住一晚，也可以找附近遠一點的溫泉旅館，或是選擇住在天草市，有相對多一點的商務旅館選擇。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲地圖的藍圈是台灣人到熊本普遍比較會去的熊本市、阿蘇、八代、人吉，但平心而論我最愛的熊本地區就是天草，我喜歡去日本的鄉下。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲早上七點多的環崎津港。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

海月就位於世界遺產崎津教堂的旁邊
但這聚落食堂、餐廳的選擇性很少，晚上幾乎沒有營業。幸好這次透過崎津地區的觀光協會幫我們預訂了大名鼎鼎的海月（平常只有中午營業）。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲海月就位於崎津港旁，世界遺產的山水風景顯得寧靜，特別是映著秋月的夜晚湖面，淡淡的薄霧又多添了一抹浪漫。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

內用環境

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲雖然用餐環境很大，但一個餐期最多只接七、八個人，所以我們15個人是分成兩個時段包場。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲由於海月的名氣太大，加上附近也沒有更多好選擇，所以幾乎來採訪世界遺產崎津的媒體都會順便來這裡用餐。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼據說這些簽名板還只是冰山一角，查了一下海月的Tabelog評分只有3.19，顯然都是在地人和觀光客在用餐（Tabelog的評分和Google不一樣，人少分數通常會偏低）。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼也有我很喜歡的日本旅遊節目「出川哲朗の充電させてもらえませんか」的簽名及照片。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲上面那一排是我們客製化的十貫握壽司套餐（8800日圓），下方那一排則是單點；海月基本上營業時間只有中午，最便宜的壽司套餐為5500日圓，還有6600日圓、8800日圓、11000日圓的套餐可以選擇。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲海月店裡供應的酒，都是天草地區的燒酎。

店主－宮下剛
在天草崎津港出生，高中畢業後在大阪的壽司店修業，2013返鄉開了海月，專門以崎津港四季的魚獲，握出屬於自己的天草壽司。天草壽司有幾個特別之處，其一就是使用天草的魚獲（最少八九成），而這也是為什麼天草的壽司新鮮又便宜的原因。

第二個特色是大且厚，其飽嘴度也是目前我在日本吃過最棒的，嘴小的人可能還要分兩口才能吃完一貫。第三個特色是調味以鹽為主，基本上桌上不會有醬油、芥末等，多數都是師傅調好味，客人直接入口，幾乎每一貫都有不同的調味方式，除了天草鹽。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲宮下師傅比較像是鄉下主廚的靦腆，尤其是在工作時有點不苟言笑，但合照時卻笑得蠻開心的，我們離開後他更是透過Email問吃後的感想。

餐點
天草壽司的特色就是大多使用天草產的魚，而海月更是只用崎津港捕獲的魚材，所以每個季節、每天供應的魚都略有不同。

天草青花枝
第一貫是天草青花枝，這幾乎是天草握壽司標榜的第一貫，照片可以看出這一片花枝切得有多大、多厚，上面用的是柚子和天草鹽調味，芥末則點了一點在飯和魚肉之間。天草青花枝最大的特色是外脆裡軟，厚切可以完整的感受到嘴裡兩個不同層次的花枝口感及味道，醋飯沒有什麼存在感，即使量很大，入口後也會跟著魚片一起化口。另外就是因為天草的魚都又大又厚，所以魚鮮的實在感會相對一般的握壽司來得更鮮明。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

平鱸

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲相對一般的白肉魚，多帶了一點入口的Q脆，但也可能因為是厚切。上面調味的是薑泥，和一點點用紫蘇漬過的微微甘甜。

笛鯛
印象中好像我是第一次吃到所謂的胡麻笛鯛，但第一次吃就被圈粉，幾乎是我吃過最肥美好吃的鯛魚。吃起來完全不像鯛魚，在肥美的層次上絕對驚豔，上面的調味是柑橘、白蘿蔔泥和蔥花。光看成色和紋路，就覺得不是一般鯛魚可以比較的。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

魚湯

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲一開始以為是味噌湯，結果只是很濃厚的魚湯，裡面都是切完生魚片後的魚肉，有一點像漁夫湯。

平政
也就是日本人稱為鰤魚御三家中的ひらまさ（雙帶鰺或紡綞鰤），這一貫刷上比較厚的醬汁，同樣帶著天草誘人的海鹽氣息，邊邊帶點脂肪的魚下皮在醬汁的催化下顯得油甜，魚肉本身則沒有太大的亮點，但因為同樣厚切，口感還是相當不錯。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

炙燒帶皮鰹魚
可能是燒的時間比較久，入口時魚皮的焦香非常明顯，油質則是幾乎爆口而出，肉質帶有兩段截然不同的化、脆，算是當天味道相對重的一貫，讓我連夾了兩次偏酸的薑片。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

黑喉
黑む也就是我們常說的黑喉，在台灣通常是用烤的，但在日本也算是常見的握壽司食材。同樣厚切帶點魚皮，炙燒後涮上一點醬汁，燒出的焦燒多了更誘人的油香，魚肉鮮嫩甜糯，是當天我最愛的第二名。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

寒鰆
這一貫我比較不喜歡，雖然刷上相對較重的醬汁，但較多且厚的魚皮還是帶著一點我無法適應的微腥，幸好那只是一閃而逝的不適。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

真いわし（沙丁魚）
這不是我第一次吃，但像這麼豪邁切法的還真是第一次。本來以為會跟上一貫同樣帶點微腥，沒想到不止完全沒有，反而是沙丁魚皮的油甜完全被炙燒出來，有趣的是他是刷了醬汁再噴，多了一點醬汁的焦香，也讓這貫沙丁魚完全不同於以前吃過的，很妙。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

鯖魚
メ鯖應該是所謂的しめ鯖，是用鹽、糖漬過的鯖魚，比較特別的是上面又加了一片漬過的「菁蕪」，入口是清爽微酸的菁蕪氣息，接踵而來的是鯖魚皮獨特的味道，帶一點糖、鹽的交錯，然後就是漬過鯖的味道，是相當特別的作法。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

虎河豚白子
加點的虎河豚白子，印象中在下關吃過美味的虎河豚白子，不過當時是以天婦羅的作法。像這樣刷上濃厚醬汁的倒是第一次，入口是熟悉的白子口感及風味，相對一般我們比較常吃的鱈魚白子，味道比較重一點，難怪要用偏重的醬汁調味，而且底下還配了飯。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

穴子

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

▲算是切得蠻大片的，烤的時間相對少了一些，軟綿之餘穴子本身的甜讓略厚的醬汁稀釋了不少，還是堪稱美味。

長崎蛋糕
本來以為是玉子燒，但吃了一口發現是長崎蛋糕。不過口感比一般我們常吃的長崎蛋糕乾了一些，這道料理是長崎蛋糕夾著飯，很特別。

▲▼【日本-熊本天草美食】海月.天草三大壽司.世界遺產崎津聚落隱世絕品海之味.胡麻笛鯛.虎豚白子令人驚豔。（圖／部落客小虎授權提供）

海月

地址：熊本県天草市河浦町崎津457
電話：+81 969－79－0051
營業時間：12：00－14：00（晚上完全預約制）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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