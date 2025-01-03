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鳥取爆紅下午茶！獨特天美卵製作「空氣鬆餅」　鬆軟到入口即化

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

鳥取這幾年最火紅的甜點下午茶品牌非「大江ノ郷自然牧場」莫屬！主打鳥取自然放養，每天早上直送的天美卵，其品牌產業橫跨牧場、旅館、料理亭、甜點、商場購物，「大江之鄉自然牧場 COCOGARDEN」招牌是用VIP天美卵做成的空氣鬆餅及獨特的天美卵霜淇淋，不只鳥取人趨之若鶩，更有不少外縣市的日本人，甚至是外國觀光客不遠千里而來。

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▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲來到這幾年爆紅的大江ノ郷自然牧場，這裡有兩棟主要建築，其一是我們行程的重點之一「COCOGARDEN」。▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲旁邊的另外一棟為「大江ノ郷ヴィレッジ」，是一個大型的商場，有各式各樣以「天美蛋」為概念設計的拌手禮、餐廳、美食街等。

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲裡面有一家米其林必比登的鳥龍麵「大江ノ郷製麵所」。

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲「大江之鄉自然牧場 COCOGARDEN」的分店，也有賣鬆餅，但不是招牌的空氣鬆餅，同樣也有一些以天美蛋做成的甜點，這裡的空間更大，而且幾乎是不用排隊。

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲就算是平日也常常得排隊，門口有號碼機，上面會有QR code，掃描後會顯示目前到幾號、還要等多久，所以拿了號碼牌可以去商城逛一下。

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲這裡的用餐空間蠻大的，視野和環境也都很棒，特別是大片落地窗的玻璃，據說秋天可以看到滿山滿窗的紅葉絕景。

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲菜單選項意外的多，光是鬆餅的組合就好多種，一整個選擇障礙發作。

春摘草莓鬆餅　1480日幣（約310台幣）
是這個品牌成立30年的特別款，草莓都是每天現採直送，所以賣完就沒有了。因為鬆餅都是現點現做，所以要等20至30分鐘，這個鬆餅最大的特色就是使用自然養殖、每天現收的天美蛋，以及大山牛乳，日本人稱這種鬆餅為「空氣鬆餅」。

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲吃起來非常鬆軟，同時帶一點像舒芙蕾的空氣感，入口即化，粉香、蛋香、奶油同時在嘴裡發酵，是我吃過最好吃的鬆餅。

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲上面一層是像泡芙的甜點，裡面塞滿大山牛乳做成的鮮奶油，入口爆餅超級滿足，除了鮮奶油還附了一個牛乳冰淇淋。

草莓蒙布朗鬆餅 1280日幣（約268台幣）
鬆餅一樣都是現做的，中間的蒙布朗是草莓口味，但相較一般草莓鮮奶油草莓的風味淡了些，鮮奶油的滋味多了些，搭上空氣鬆餅又是另一層次的幸福，雖然我覺得跟一般的鮮奶油比較搭，另外，這盤也有一球天美蛋霜淇淋，非常好吃。

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

熱賣套餐
這裡很貼心把熱賣的四種甜點，切成小份做成像這樣套餐，分別是布丁、年輪、戚風、草莓奶油蛋糕捲。年輪和戚風是沒吃過的滋潤感，鬆軟滿是蛋香和一般的戚風在風味上有著明顯的差異；布丁算是比較綿細像布蕾，又或很濃厚的優格，同樣蛋香四溢，鮮奶油的甜度適中且討喜。最後個人推爆的草莓鮮奶油蛋糕捲，蛋糕體是滋潤型的，帶有特別的蛋香，鮮奶油充滿乳香，草莓在嘴裡爆汁，超級幸福。

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

草莓蘇打汽水

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲為季節限定飲品，還不錯喝。

咖啡

▲▼鳥取爆紅下午茶推薦！天美蛋空氣鬆餅入口即化　爆漿鮮奶油超滿足。（圖／部落客小虎提供）

▲有不錯的水準，用的咖啡杯是鳥取的中井窯，特色是綠、黑、白三種釉藥大膽分染。

大江之鄉自然牧場

地址：877 Hashimoto, Yazu, Yazu District, Tottori 680-0414日本
營業時間：10：00～18：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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