雪白大地隱世餐館！羊排肉湯滿到像淹水　北海道米其林推薦

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

讓我選一家北海道道東的餐廳，我的腦中會立馬浮出兩家店，其一是早幾年前分享過，位於網走深山林野間的「そばきり 温」；今天要分享位於釧路一片銀白覆蓋田野中的「Farm Restaurant Cuore」讓我徹底愛上「羊排」，兩者都像一種隱世的餐館，說白了就是一般人不太可能知道的餐廳，另外，他們都是北海道米其林推薦的餐廳。

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交通

位於釧路市中心約莫開車需一小時的白糠町山裡，最近的JR白糠站大約是車程10分鐘，如果你不是自駕，恐怕只能在車站叫計程車，回程時再託餐廳試著幫你叫計程車，或是你有日本可以用的「Uber」也可以試試。冬天的白糠（道東）到處都是一片白茫茫，這裡離台灣人比較熟知的另一個道東大城市「帶廣」約是一個半小時的車程。

▲向來是道東有名的起司產地，事實上這個土地面積有773平方公里，人口卻只有8400多人的小町除了酪農業外，還有伐木（白樺／杉）、漁業（鮭魚／柳葉魚／鰤魚／工業／太陽能）



チーズ工房白糠酪恵舎

在安排「Farm Restaurant Cuore」考察時，我們發現這家餐廳用的起司全是產自「チーズ工房白糠酪恵舎」．兩家店的距離也很近，於是順道預約採訪了這家起司，參訪的過程中才發現台灣苗栗飛牛牧場的起司就是跟這家合作的，店裡雖小，但客製化的起司種類非常多，在這也可以買到很多非常棒的起司。

▲我們在「道の駅 しらぬか恋問」買到的布丁，上面是起司絲、中間像乳酪、下面布丁，後來才知也是這家起司工房生產的，而且是道東限定。

茶路めん羊牧場

因為「Farm Restaurant Cuore」的招牌料理是使用白糠綿羊的羊排，所以我們也順道去拜訪了就在對面的「茶路めん羊牧場」。當然這家牧場不是一般的觀光牧場，要參觀需事先預約，說是「Farm Restaurant Cuore」介紹八成沒問題，因為據說這家餐廳的老闆就是牧場的主人。

▲Farm Restaurant Cuore就開在一片銀白世界中，兩側是被掩蓋的麥田和少少用來防風的杉木，其他什麼也沒有，在我們看來是隱世，但在道東人看來，這才是北海道的日常。

▲餐廳純木造，一側是落地窗的採光設計，另一邊則是餐檯，目測約可以坐上二十人左右，裡面還有一間可以坐六人的小包廂。

▲好喜歡這餐廳的窗景，尤其是冬天，但餐廳1、2月不對外營業，有團客（包場）的需求可以預約，所以如果冬天要去，請記得先需預約。

▲暖爐、座位上的毛毯，當然還有服務，都讓人感覺好溫暖。

▲許多大人物、媒體、電視節目都慕名而來，甚至還有國外的電視採訪。

介紹

主廚漆崎雄哉先生本就是白糠出身，在札幌修業時認識了牧場主人，也愛上家鄉生產的羊肉和起司，於是開設了「Farm Restaurant Cuore」，2015年開業後就廣受好評，甚至入選「米其林」推薦名單，而後，由大泉洋主持的北海旅遊節目「おにぎりあたためますか」也有來採訪過，甚至連前日本首相「第99任內閣總理大臣」菅義偉都是座上賓。

▲餐廳裡也有許多和「茶路めん羊牧場」的照片和聯結，對於推廣白糠羊不遺餘力。

▲經過幾年的努力，Farm Restaurant Cuore的白糠羊排也漸漸闖出名號，慕名而來的客人越來越多，當然也包括我們。而先說結論，這家的羊排，也真的是目前為止我吃過最好吃的羊排。

▲餐廳裡還有一個專櫃，賣著這裡使用的餐具，和道東、白糠的手工藝品，包含用自家牧場綿羊做的日常用品，及羊毛衣物。

▲官網上有5道、7道、9道等四種不同價格的套餐，分別是5500日幣（約台幣1157元）/8800日幣（約台幣1852元）/11000日幣（約台幣2315元），皆需預訂。

▲每天黑板上也會有一些可以追加單點的料理。

▲飲料的MENU，也有三杯搭配料理的酒2,750日幣（約台幣578元）

▲餐具是不少米其林等級使用的法國製造Laguiole手工餐具。

前菜

使用白糠野菜和道東鮮魚燉煮的湯品，據說是釧路常見的鄉土料理作法，主廚將之轉換到義歐的料理上，雖然這道料理本身沒有什麼湯，但吃在嘴裡野菜的滋潤度十分飽嘴，菜甜魚肉鮮滿滿，洋蔥的甜度貫穿整道料理，後來經主廚的說明才知用的也是白糠種植的洋蔥，用以呼應同時登場的玉蔥麵包。

▲相對白雪窗景，來上這一口鮮美的湯品，真是暖心又暖胃。

▲玉蔥奶油麵包真是好吃，外酥微脆，皮麵間的油質特別香濃，滿滿洋蔥的甜味，然後帶點討喜的奶油香，沾上同樣用玉蔥熬的湯，美味更升級，奶油使用的也都是「チーズ工房白糠酪恵舎」的。

▲白甘以メロゴールド（北海道柑橘）做的醬汁，醬汁帶著橙汁的豐滿及適度的酸，甚至是一點點帶皮般的微澀，佐上橄欖油和巴西里、迷迭香等香料，非常爽口。

白子拌炒義大利麵

以舞菇炒橄欖油再加上鱈魚，再以柚子調味。首先這麵條的口感像生麵，很是纏口繞味，把白子及舞菇兩種不同的山海鮮味都緊緊的巴在麵條上，柚子的香氣及爽口，像嘴裡的星星閃呀閃，每一口都令人回味再三。

燉飯

主要的肉類自然是自家白糠綿羊，起司當然也是「チーズ工房白糠酪恵舎」，另外加上義大利香腸、ちぢみほうれん草是一種冬天才有的野菜，也是北海道白糠一帶種植的。這燉飯才入口就滿滿的起司香濃，又纏又化口，之後是羊肉高湯的鮮美和恰到好處的燉飯綿粒，有口感又不會乾礙，黏稠又滿是滋潤，特別是ちぢみほうれん草的清爽點味，耐人尋味，好一道味道豐富又充滿在地氣息的燉飯。

羊排

沒有半點歐洲料理的醬汁倒也大大出乎我們意料之外，只有簡單的黑胡椒及孜然鹽，不過拍起來畫面倒也是乾淨的落落大方，特別是迎向窗光的冬季暖陽，這羊排烤到皮呈金黃，真的是金黃到閃閃發光，皮脆到像烤乳豬，油香到不行，羊肉光看這粉嫩的成色都不足以形容，入口肉湯滿到像淹水，羊油的甜、羊肉的鮮，幸福到不吃羊肉的友人都差點起來轉圈圈。

▲當時我只說了:「這絕對是我吃過最好吃的羊排，沒有之一」，這羊排的美味至今我仍無法忘情。

▲同盤的馬玲薯也是白糠產的，同樣非常綿密，沾上鹽吧就好吃到不行，據說好像是現在北海道正流行的熟成馬玲薯。

▲甜點是南瓜布丁佐咖啡慕絲，南瓜布丁本身很綿很綿，口感跟上面的咖啡慕絲其實差不了多少，兩者共食就是一口氣的化在嘴裡，咖啡就像淋在南瓜布丁上的醬汁，好好吃。



▲另一種甜點的選擇是三種不同起司的拼盤，加上一點點蜂蜜，有一種起司是用櫻花葉木煙燻超香超討喜，另一款藍起司我更是愛到不行。



▲上面是當天的MENU和三杯一組的佐餐酒。

▲第一道湯品很特別的是加了羊肉高湯的玉蔥湯，上面灑了一點像是蕃花紅的粉，也許是加了羊肉高湯，也許是外面太冷，喝起來特別的暖，玉蔥的甜滿足，帶點羊肉湯的後韻。

▲起司和蕃茄相拌不是什麼鮮事，但加上草莓就很特別，連醬汁都用了草莓去調味超清爽，主要的起司是涼拌菜常用的馬札瑞拉起司，蕃茄補了滋潤，草莓加了酸甜，這起司就像左擁右抱的王者。

蕃茄肉醬義大利麵變型

用的肉醬是羊碎肉，加上北海道的牛蒡活化味覺，另外當然也要刨上主廚最愛的「チーズ工房白糠酪恵舎」，我們常說最平常的、最基本的，最能嚐出主廚的功力，這肉醬義大利麵真的好涮嘴，才一口就停不下來，特別是那適度的羊肉鮮足，真的超好吃。

這一盤燉飯用的是道東的花咲蟹

還有白糠冬天才有的冬菜菜花，記得當天，螃蟹的鮮、野菜的甜，完完全全煨進飯粒裡，我的第一口也是驚為天人，雖然吃到最後，我覺得有一點點的海味鹹，這時我才明白為什麼要加上野菜的花。

▲這一道爐考時蔬仔羊腿，可不是你想吃就有，必需有一定的人數才能客製化。

▲這羊肉的軟和嫩真不是視覺上的粉嫩可以解釋的，不同的部位有著不同的甜和滋味，特別是像是牛腱肉的部位，超甜超香超級好吃，帶點微微油質、肉凍和淋上的羊油，完全顛覆我以前對羊肉的偏見。

▲附帶一提的是這羊肉同樣沒有任何醬汁，只有附上這像是加了孜然粉的辣椒粉提味，一整個涮嘴到不行。

▲飯後甜點是焙茶的焦糖布丁，雖然沒有上次南瓜布丁佐咖啡慕思的驚豔，但也堪稱美味，尤其是焙茶的香氣。

Farm Restaurant Cuore

地址：Charo, Shiranuka, Shiranuka District, Hokkaido 088-0300日本

營業時間：11：30～18：00（星期一休．需預約）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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