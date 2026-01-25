ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北榮星公園20株梅花開了！美到月底　6處免費賞梅點一次筆記

▲榮星花園公園的梅樹正逢開花期，位於民權東路與建國北路側的荷花池旁。（圖／公園處提供）

▲榮星花園公園的梅樹正逢開花期，位於民權東路與建國北路側的荷花池旁。（圖／公園處提供，榮星花園公園生態守護志工隊林雍善隊長拍攝，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台北榮星花園公園梅花開了！公園處表示，荷花池旁的老梅樹群目前綻放約6成，觀賞期約至1月底，搭公車就能方便抵達，蔚為台北人的小確幸。

▲榮星花園公園的梅樹正逢開花期，位於民權東路與建國北路側的荷花池旁。（圖／公園處提供）

▲民權東路與建國北路側的荷花池畔旁的老梅樹，一共有29株，其中20株綻放出潔白花朵。

民權東路與建國北路側的荷花池畔旁的老梅樹，一共有29株，其中20株綻放出潔白花朵，隨風搖曳，如飄下細雪，浪漫不已，靠近時還能聞到淡雅的清香。公園處表示，近日氣溫下降，梅花綻開的程度也越漸茂密，以白色居多。

▲榮星花園公園的梅樹正逢開花期，位於民權東路與建國北路側的荷花池旁。（圖／公園處提供）

▲公園處表示，近日氣溫下降，梅花綻開的程度也越漸茂密，靠近時還能聞到淡雅的清香。

▲榮星花園公園的梅樹正逢開花期，位於民權東路與建國北路側的荷花池旁。（圖／公園處提供）

榮星花園公園坐落於民權東路三段，與建國北路、龍江路、五常街所圍繞之區域，面積6.8公頃，不只園內水池旁老梅樹盛放，靠近共融式兒童遊戲場一帶，抬頭可見高聳的杜英，位於葉色由綠轉紅，在冬陽映照下，與白梅相互映襯，交織出層次豐富的季節風景。

▲榮星花園公園的梅樹正逢開花期，位於民權東路與建國北路側的荷花池旁。（圖／公園處提供）

▲靠近共融式兒童遊戲場一帶，抬頭可見高聳的杜英，位於葉色由綠轉紅。

另外，松山區的民生公園、南港區南港公園皆屬私房賞梅秘境。台北車站附近的逸仙公園，其內有約20株梅花；而士林官邸靠中山北路側與玫瑰園內白梅約250株；志成公園位於士林中正路，靠中式景觀牆旁白梅約29株，目前已達花況巔峰，加上中式庭園、小巧水池、環牆曲流造景陪襯，為冬日增添寫意風景。

榮星花園公園交通方式：
1.公車路線：搭5、49、214、225、617、685至民權建國路口下車。
2.捷運路線：中山國中站，往民權東路向西步行龍江路口進入。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 賞梅 台北榮星花園公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【老闆：這男人可以嫁】誤認咖啡450元！男子衝回店補錢　結局太可愛了

推薦閱讀

台北榮星公園梅花開了！美到月底

台北榮星公園梅花開了！美到月底

太保市7大草莓園區親子採摘活動全攻略

太保市7大草莓園區親子採摘活動全攻略

高雄市中心免費落羽松景點現在正美

高雄市中心免費落羽松景點現在正美

珍煮丹推「香蕉系列新品」！手搖飲新春限定　鶴茶樓滿額送刮刮卡

珍煮丹推「香蕉系列新品」！手搖飲新春限定　鶴茶樓滿額送刮刮卡

四代目菊川鰻魚飯規劃再展2分店

四代目菊川鰻魚飯規劃再展2分店

北投「白磺＋青磺鐳泉」雙泉質湯屋！

北投「白磺＋青磺鐳泉」雙泉質湯屋！

4家樂園優惠！姓「馬」免費玩六福村

4家樂園優惠！姓「馬」免費玩六福村

冬季限定！南投絕美「梅花林古厝」盛開中

冬季限定！南投絕美「梅花林古厝」盛開中

台中木門咖啡「起死回生」原址續營業

台中木門咖啡「起死回生」原址續營業

高雄超台手工拉麵「改用虱目魚熬湯」

高雄超台手工拉麵「改用虱目魚熬湯」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新北各大櫻花「花況預估」出爐

姓「馬」免費玩樂園　六福村3大優惠

雲林百年三合院變身「森林甜點店」

開業58年只賣花枝羹+米粉炒！

新北頂溪站「XL號草莓大福」

壽司郎台灣首家數位迴轉店型1/26開幕

人氣漢堡排新北首家第4季開幕

桃園Xpark「海洋摺紙展」期間限定

新竹長和宮五星級香客大樓只要千元

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台北榮星公園梅花開了！美到月底

太保市7大草莓園區親子採摘活動全攻略

高雄市中心免費落羽松景點現在正美

珍煮丹推「香蕉系列新品」！手搖飲新春限定　鶴茶樓滿額送刮刮卡

四代目菊川鰻魚飯規劃再展2分店

北投「白磺＋青磺鐳泉」雙泉質湯屋！

4家樂園優惠！姓「馬」免費玩六福村

冬季限定！南投絕美「梅花林古厝」盛開中

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366