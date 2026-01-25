台北榮星公園20株梅花開了！美到月底　6處免費賞梅點一次筆記

▲榮星花園公園的梅樹正逢開花期，位於民權東路與建國北路側的荷花池旁。（圖／公園處提供，榮星花園公園生態守護志工隊林雍善隊長拍攝，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

台北榮星花園公園梅花開了！公園處表示，荷花池旁的老梅樹群目前綻放約6成，觀賞期約至1月底，搭公車就能方便抵達，蔚為台北人的小確幸。

▲民權東路與建國北路側的荷花池畔旁的老梅樹，一共有29株，其中20株綻放出潔白花朵。



民權東路與建國北路側的荷花池畔旁的老梅樹，一共有29株，其中20株綻放出潔白花朵，隨風搖曳，如飄下細雪，浪漫不已，靠近時還能聞到淡雅的清香。公園處表示，近日氣溫下降，梅花綻開的程度也越漸茂密，以白色居多。

▲公園處表示，近日氣溫下降，梅花綻開的程度也越漸茂密，靠近時還能聞到淡雅的清香。



榮星花園公園坐落於民權東路三段，與建國北路、龍江路、五常街所圍繞之區域，面積6.8公頃，不只園內水池旁老梅樹盛放，靠近共融式兒童遊戲場一帶，抬頭可見高聳的杜英，位於葉色由綠轉紅，在冬陽映照下，與白梅相互映襯，交織出層次豐富的季節風景。

▲靠近共融式兒童遊戲場一帶，抬頭可見高聳的杜英，位於葉色由綠轉紅。



另外，松山區的民生公園、南港區南港公園皆屬私房賞梅秘境。台北車站附近的逸仙公園，其內有約20株梅花；而士林官邸靠中山北路側與玫瑰園內白梅約250株；志成公園位於士林中正路，靠中式景觀牆旁白梅約29株，目前已達花況巔峰，加上中式庭園、小巧水池、環牆曲流造景陪襯，為冬日增添寫意風景。

榮星花園公園交通方式：

1.公車路線：搭5、49、214、225、617、685至民權建國路口下車。

2.捷運路線：中山國中站，往民權東路向西步行龍江路口進入。