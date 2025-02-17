拐彎走進六張犁寧靜小巷！開賣50多年眷村麵店　牛腸越嚼會越香　

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

六張犁美食推薦吃什麼？六張犁美食來推薦吃這家「麗馥小吃」，小編會知道這家店也是透過好友小虎哥介紹文章，這家也是舒國治老師推薦美食小吃，收在口袋名單很久，主打眷村滷味小吃以及麵食。

開賣50多年的老字號小吃

必點滷菜切成薄片搭配辣椒醬好好吃，就連一般小吃店比較少見的牛腸這裡也有，來到這裡的客人幾乎都是點一碗麵，然後切大盤滷菜，就這樣飽足一餐很美味。

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麗馥小吃位置

▲出捷運六張犁站走路過來大約7分鐘就能抵達。

麗馥小吃營業時間

分為午餐時段11：00－14：00，以及晚餐時段17：00－20：00，小編工作晚上工作剛好來到六張犁，想說午餐就先來這裡用餐，稍微避開正餐時間，不過平日人還是很多，生意很好。

麗馥小吃用餐環境

起家於龍門國中附近眷村開賣多年，目前由第二代當家，以及第三代掌櫃，第三代我想應該就是在切滷菜的小老闆，用餐座位還挺多的，往裡面走也都有位子，大圓桌人多就要併桌。

麗馥小吃點餐方式

▲點餐方式，簡單來說就是拿菜單劃好單給煮麵區，然後滷味自行夾取給老闆。

麗馥小吃菜單

▲請依店家現場為主，菜單上面主要就是麵食分為乾麵以及湯麵，還有湯類、餃類以及小菜等等。

麗馥小吃滷味菜單

大家來到麗馥小吃都會來夾取滷味，夾好也可以跟店家說幾個人，店家會幫忙看份量，必點就是牛腸，其他就是看個人喜好，另外調味沾醬料都會放在桌上，我還蠻喜歡他們家的辣椒，會有後勁那種，還有酸菜也可以試試。

▲滷味櫃可以說是來到這裡的重點，算算光是滷味就將近30種，不誇張還有人專程來外帶滷味。

牛蛋麵

我看到虎哥推薦牛蛋湯必點，原本想說要點牛肉麵，看到菜單上面有牛蛋麵，我就點了牛蛋麵，這上桌就是個好吃樣，尤其是那蛋花超誘人。雖然簡單來說就是牛肉湯打上蛋花，但不僅蛋花很吸引人，就連湯頭也很濃郁，有機會再來會想要試試牛肉麵。





▲麗馥的牛肉湯麵以及牛肉麵的湯是一樣的，對我來說這湯頭蠻強的，也可以加點他們家的酸菜轉換不同滋味，就算加了也不會過鹹。

▲麵條使用細白麵，搭配牛蛋湯整個大開胃，麵條軟硬度剛剛好，會讓人想要大口吃麵，不知道可不可以加雙蛋花，如果能打個雙蛋就更完美了。

滷味推薦品項

第三代小老闆切的滷菜，果然刀工不錯，好的刀工能讓滷菜更加美味，滷菜多半都會切成薄片或者是細絲狀，他們家的滷味端上桌只會灑上點蔥花，如果需要調味再去拿醬油以及辣椒醬，推薦要加辣椒醬，香氣十足又有後勁。

必點牛腸

來到滷味櫃看到沒有牛腸我差點要淚奔，後來直接問就說還有，讓我當下鬆了一口氣，畢竟這可是來到這裡的亮點，牛腸看起來有點類似套腸，越嚼越香表現很出色。

很多人特別外帶滷味

他們家的滷味基本上我覺得不用特別調味，喜歡吃辣加點辣椒就很好吃，不用再加醬油膏，另外我還有點豆皮、豬耳朵以及滷蛋等等，都是滷到很夠味，難怪有人專程來只外帶滷味，這好適合在家追劇邊吃。

▲藏在巷弄內的小吃店，不僅滷味好吃就是麵食也有一定水準，有機會會想要再訪，以上分享給大家。

麗馥小吃

地址：台北市大安區安居街34巷8號

電話：02－27336397

營業時間：11：00－14：00／17：00－20：00（周日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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