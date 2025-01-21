山陰限定神話列車「天地號」開箱！時刻表＆預訂方式一次看

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃鄒承恩

雖說我常說自己談不上鐵道控，但之於日本旅遊我偏好火車，甚至收集各地的觀光列車卻也是事實。經過考察，終於搭上這輛山陰限定的「天地あめつち」。這篇日本觀光列車系列第11彈，就來分享一下個人在2024年11月底實搭「鳥取－米子」的過程，也針對這輛列車簡單的介紹，包含車上的餐點、紀念品及列車的時刻表、價位和預訂方式。

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天地號列車路線地圖

如果你曾經到過山陰，不管是鳥取或是島根，在各大車站一定都看過「天地あめつち」的廣告DM。實際上這輛2018年開始營運的天地あめつち一共有三條路線，分別為「山陰本線」（藍色）行駛於鳥取－出雲間、「木次線」（紅）行駛於米子－出雲橫田間，以及「因審－但馬」（橘）行駛於鳥取－城崎溫泉間。

假日限定的天地號列車

之所以一直到第15訪才有機會搭的主要原因是「天地あめつち」基本上是假日限定，而且不是每個星期都有。行程的路線會有所變化，官網上會一次公告三個月的列車行程，想搭的朋友記得隨時參考官網的運行資訊（官網）。

「天地あめつち－山陰本線」發車時刻＆價位表

以我搭乘的「天地あめつち－山陰本線」為例，常搭日本電車的朋友，應該會知道日本的車票分為搭車費用、指定席的費用，就像台灣高鐵自由席和指定席價位不一樣，只是台灣只會出一張票，但日本通常是分開的。以我們搭的鳥取到米子為例，上面的2690日幣（約新台幣564元），底下則為座位席的費用1840日幣（約新台幣386元）。但如果你有買JR PASS，那麼連同指定座位的費用就只要加1000日幣（約新台幣210元）就行。（預約網站）

天地號的誕生

天地號的誕生由一直頗受旅客歡迎的「黃昏特快瑞風號列車」而來，西日本JR繼而設計出一輛比「瑞風」更實惠和更能夠更親身感受山陰的列車，於是2018年「天地あめつち」油然而生。「天地」是取自山陰地方的神話《古事記》中的「開天闢地」，列車的Logo象徵山陰神話中的「太陽」、「眾神」和「白兔」。

行駛「鳥取－出雲」線細品山水風光

以主要行駛的「鳥取－出雲」為例，全長共有全線154.3km。由於列車的特色是「用五感盡享山陰」，因此列車的最高行車速度是低於普通列車的時速95km，最高以時速80km之速度行駛，以讓旅客更能夠欣賞風景。甚至會在部分區間配合車上的廣播介紹，會以時速45公里的速度慢駛，讓旅客欣賞大山、宍道湖和斐伊川，以及遠眺雄偉的日本海，此點跟日本多數觀光列車一樣。

▲配合車上的景點手冊，山陰本線的景點一個也不要漏勾。



天地號列車地圖

「天地あめつち」號列車使用KiHa47系柴聯車（KiRo47形2卡編成）行走，該車輛是經過改裝的專用車輛，只會行走「天地」號列車班次，共有兩列車廂，載客量為59人。

▲車上的座位大致上分為面窗，以及雙人、四人等座位，旅客可以依喜好和同行人數，提早在官網預訂。



宮崎駿美術指導「吉田昇」的藝術

車輛由出雲市出身的電影導演錦織良成，以及松江市出身的宮崎駿美術指導吉田昇設計，在車內各處都設有鳥取縣和島根縣的工藝品。1號車廂窗邊牆身使用島根縣隠岐的黑松木，天花板燈罩是使用鳥取縣的因州和紙，桌子是使用島根縣的石州瓦製造。2號車廂的窗邊牆身則使用鳥取縣的智頭杉木，分別展示了山陰雙縣鳥取、島根的木製工藝。

▲車門附近展出了鳥取縣的弓濱絣、倉吉絣和島根縣的安來織和出雲織。



岩井窯打造的臉盆

車廂洗手間的臉盆是鳥取縣的岩井窯製造，不得不說日本的觀光列車設計的質感都相當不錯。更讓人佩服的是總能結合地方的工藝、藝術家，徹底實行「觀光」列車的任務「推動地方觀光」，也籍機讓旅客了解地方的工藝價值。

▲至於可以放行李箱的地方倒是意外的簡單，但興許是因為這裡的國外觀光客較少。



▲兩輛車箱座位間是一個販售天地號紀念品的餐台，靠窗的一側是一邊喝酒、飲料，一邊欣賞沿途山陰景色的立飲位子。







▲車後方展出了島根縣的迷你版的神樂衣著，並有天地號限定的列車印章，立牌供乘客拍照打卡留念。

▲車上的酒、飲料都是鳥取、島根的酒造，店家特別為天地號量身打造的品項，在車上喝，或是當紀念品帶回家都是不錯的選擇。



▲車店的甜點、伴手禮，也都是鳥取、島根的老舖以兩縣的食材為天地號客製的。



▲列車紀念品、御乘印等商品也有不少可以選購。



▲天地號限定清酒，就連咖啡杯和水杯都印有天地號的Logo，也太可愛了。



招牌鳥取蟹便當

由於我們忘了預訂天地號的限量便當，於是在鳥取站上車前，先買了鳥取112年老字號便當店的招牌鳥取蟹便當。詳見早前分享過，我每次到鳥取一定會吃的鳥取蟹便當。

天地號限量便當

上車後發現，有人預約了便當沒拿，所以車上有幾盒可以販售，於是又買了一盒天地號的限定便當「あめつち御膳」（預約網址）。特別說明的是，日本觀光列車的御膳通常來回是不同的，比方說我們從鳥取上車到出雲方向，吃的是鳥取便當老店製作的「あめつち御膳」，而從出雲上車的回程吃的便是另一款「山陰の酒と肴」（預約網址），價位上都是2100日幣（約新台幣440元）。

「あめつち御膳」介紹

這款「あめつち御膳」和剛剛分享的鳥取蟹便當同樣出自鳥取市112年便當老店「アベ鳥取堂」之手，以鳥取的大山豚、名物豆腐魚板、香魚甘露煮、柿葉鮭魚壽司等，加上アベ鳥取堂便當的招牌「鳥取蟹散壽司」，一盒可以吃盡鳥取的名物及鄉土料理。

「星空舞」特製甜點

車上的甜點特色是以鳥取特有米「星空舞」製作，有戚風蛋糕、可麗露、餅乾和布丁等等，還有天地號特製的小購物袋，真心覺得日本的觀光列車真的很會讓人掏空口袋。

「おみくじ」御神籤活動

日本的觀光列車多數會有車上才有的小活動，天地あめつち自然也沒有例外。即是神話列車，那麼車上有神社特有的「おみくじ」活動便不奇怪。隨機的幸運籤上除了有各種山陰神社的介紹外，也有「大吉、小吉、未吉」等趣味性的標示。

柯南的故鄉「由良站」

「天地號あめつち山陰本線」沿途停靠依序為鳥取、倉吉、米子、安來、松江、玉造、出雲等大站。由於近年鳥取柯南的走紅，列車也會在柯南的故鄉「由良站」停靠近十分鐘，旅客可以短暫下車，順便一遊柯南的故鄉。就算不下車，可以感受柯南在窗外看著車箱的獨特視覺魅力，然後心中默默的說著：「真相只有一個」，如此的車窗風景也只有一個。

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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