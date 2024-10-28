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飄香桃園半世紀24小時鴨肉店！油肥鴨腿口感鮮嫩　激推獨門味噌醬

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

前陣子跟桃園友人討論台灣各地老店，幾乎脫離不了廟宇周邊，特別是吃的，他便給了我這家他常吃的「鴨肉」老店。位在桃園大廟附近，周邊留有當年乾隆時期桃園城的遺跡，現今稱之為桃園舊街，也是桃園發展較早的區域之一，鴨肉榮就在景福宮的斜對面，而且是24小時營業，50年來滋養了無數桃園人。

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▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲桃園大廟主祀開漳聖王，合祀玄壇元帥的景福宮，建廟的時間約莫是為乾隆10年。

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲鴨肉榮就在景福宮的斜對面，而且是24小時營業。

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲這家的鴨肉看起來就很膨皮滑嫩。

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲店內相較一般小吃店來的乾淨些，牆上掛著創店的沿革，從起源到現今。

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲雖說是賣鴨肉的，但料理的選擇頗多，除了鴨肉為主的料理外，也有不少豬肉料理等黑白切。

餐點介紹

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲鴨腿肉份量還蠻大的，與我在外面看到的皮滑肉嫩和過往吃過的鴨肉相比，確實是油肥了一點，入口有幾分像是鵝肉的鮮嫩。

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲即便不沾醬都好吃，但個人非常推薦這家的辣椒醬，非常對味特別是皮邊上的油質和這辣椒醬的共鳴，真是涮嘴。

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲兩層肉麵。所謂的兩層肉指的應該是台語的「離緣肉」、也就是豬背肉，吃起來有一點像厚實一點的嘴巴肉，軟糯帶點微嫩非常好吃。

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲上面紅紅的醬帶點甜辣，問了服務人員說是店裡特製的味噌醬，和剛沾鴨肉的醬好像一樣，乾麵用的是沒有鹹味的油麵，和味噌醬很搭，拌起來很過癮。

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

▲鴨血糕的湯像是加了薑絲的下水湯，鴨血綿糯微沾牙算是中規中矩。

▲▼桃園老店系列，鴨肉榮鴨肉、兩層肉味噌麵，桃園大廟景福宮前24小時飄香50年。（圖／小虎提供）

鴨肉榮

地址：桃園市桃園區中山路81號
電話：03－3385928
營業時間：24小時

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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