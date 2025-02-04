網友激推江子翠越式河粉！清甜洋蔥大骨湯沖過生牛肉再喝更香

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

常常有知道我住板橋江子翠的朋友問我，江子翠有什麼好吃的？純就小吃而言，黃昏市場是一個集散地，當然松柏街文聖街一帶也是一個選擇，再則埔墘也是我常常覓食的地方，如果算是江子翠的話。

阿準越南料理究竟強在哪？

但這家「阿準越南料理」在咱們「板橋區美食里」里民通報前我居然完全沒聽過，結論牛肉湯真心好喝，牛肉也有水準，再配上黃昏市場真鮮手工包子的肉包，根本就是江子翠人的幸福小吃無誤。

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▲位於江子翠一號出口往黃昏市場走的路上，用餐時間門口經常大排長龍很難不走過路過停下來看看。

▲用餐的空間就一般小吃，談不上裝潢，甚至有一點擠，地上的筷套、衛生紙感覺店家也是忙得沒空整理。

▲別看這店小小的，光是餐檯前就有三四位，看起來都是越南人無誤，雖然忙但服務倒算是親切。

阿準越南料理菜單

▲主打的自然是越式牛肉河粉，也有涼拌木瓜、越式麵包等大家耳熟能詳的越南小吃，也可以加價加料。

牛肉河粉 130元

看起來和一般的越式牛肉河粉倒沒啥兩樣，但第一口就讓我驚豔，尤其那意外帶洋蔥、大骨、沖過牛肉的清甜，讓我連喝了三口才放下湯匙，雖說我只去過一次道不道地也說不準，但光是這湯頭絕對是我在台灣喝過前三好喝的。

牛肉片全是當天現切

雖然看起來也沒啥特色，但鮮嫩度很夠，應該不是冷凍而是當天現切的牛肉片，和著湯頭一起，真是好吃得亂七八糟。基本上端上桌時牛肉都是半熟的，不好半熟的可以在熱湯中多泡一會兒，依個人而言剛上桌的半熟是最美味的，下次我肯定是要加肉，可以的話加兩次。

▲河粉微脆爽口也還算是滑順，但對我來說沒有特別喜歡，下回也許我只喝牛肉湯＋牛肉，配上越式法國麵包試試，猜想把麵包放湯中泡一下，應該也會十分美味才對。

▲覺得味道不夠可以跟店家要辣椒和檸檬，湯頭會變得更有層次，但建議別加太多，反而破壞了這湯的鮮甜。

海鮮河粉 130元

湯頭順口卻談不上特別，有一點像鍋燒麵，多了胡椒、油蔥的滋味，和越式牛肉湯加九層塔不一樣，這碗加的是香菜，河粉倒是一個樣。

▲肉片、蝦子、小卷等海鮮放得算不少，整體來說就是中規中矩，我沒有特別的好惡。

▲順便介紹一下我去黃昏市場常買的肉包子，說真要不是為了要寫，我壓根就不記得這家的店名，只記得排隊難免。

▲這裡的包子大抵上都是現包現蒸，而這也是要排隊的主因。

▲肉包子外皮軟綿，裡面肉餡很是扎實，蔥花也有畫龍點睛之效，趁熱咬下還會噴汁請小心。



▲韭菜炒蛋包基本上就是韭菜水煎包的味道，只是外皮的口感比較軟綿。

阿準越南料理

地址：新北市板橋區雙十路三段48號

營業時間：11：30－14：00、16：30－21：00（周日公休)

電話：0982－785674

包真鮮手工包子水餃

地址：新北市板橋區江寧路三段25號

營業時間：13：30－21：30（周一公休）

電話：02－22530930

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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