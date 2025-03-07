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實訪《孤獨的美食家》岐阜鄉土料理雞醬！來往當地貨車司機的最愛

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

「大安食堂」位於岐阜著名的日本三大溫泉「下呂」，主打的是岐阜鄉土料理けいちゃん（雞醬）、とんちゃん（豬醬），深受當地居民及來往的貨車司機喜歡，雖然開在鄉下，但用餐時間經常大排長龍。

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高山車站
岐阜的門戶對於台灣人來說應該是「高山」，但到高山的人又有一大部份是為了去白川合掌村。幾年沒來高山車站變得好美，這一趟來高山為的是鼎鼎大名的三大曳山祭「高山祭」，另外兩個為秩父夜祭（埼玉縣秩父市）、祇園祭（京都府京都市）。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

一般到高山都是從中部機場、名古屋進出
但個人覺得北陸新幹線開通後，小松機場也有桃園直飛（長榮），雖說班次比較少，選擇不多，但以交通的時間和距離來說是比較快且方便。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

活像小型的山車博物館
連結新高山車站前後出口的通道上，展示著高山人引之為傲的祭典山車，除了山車外還有不少山車的裝飾品，甚至是維修的工具，活像小型的山車博物館。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

上呂車站
大安食堂位於高山和下呂間的「上呂」，這是一個無人車站，而且連自動販機都沒有，可想而知非常鄉下，當天在這站上下車的都只有我一個人。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲大安食堂位於高山和下呂間的「上呂」。

來這樣的地方，下車的第一件事就是先看好回程班次的時間
避免沒車可以搭最後要流落車站，以我的經驗而言，通常有JR火車的地方會晚一點，有時候11點甚至12點還有最後一班夜車，但巴士則常常在太陽下山後就沒班次了，千萬要注意。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

大安食堂在國道14號上
來這裡的人也多數是開車。像我這樣搭JR來的人應該不多，另外如果從高山或是下呂來也有巴士（每小時一班）可以到達餐廳對面，我記得應該是光雲寺站。從上呂車站步行過來的時間約是7－8分鐘，遠遠就可以看到大安食堂的招牌，斗大的字寫著白飯可以免費續吃到飽，招牌則是「けいちゃん（雞醬）」。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

大安食堂
上網查發現這裡主要的客群是上呂的居民和來往的卡車司機（因為門口有超大的停車場），原本生意就不錯，《孤獨的美食家》主角五郎來過後就生意又更好，就當地人的說法，有時還得排隊，尤其是假日。店內的用餐空間比我想像中大上許多，基本上就是幾位奶奶在經營，每一位都笑容可掬，非常親切。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼除了《孤獨的美食家》之外，也有一些當地的電視台、名人曾來採訪，其中一位奶奶說這間店大約開了35年左右。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

菜單
因為多數的司機都有時間壓力，這裡主打的是各種方便的定食，除了一般日式食堂常見的料理外，大安的招牌是岐阜的鄉土料理けいちゃん（雞醬）。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲けいちゃん簡單說就是鐵板雞肉（岐阜人稱雞為けいちゃん），另外大安食堂也提供豬肉的選擇「とんちゃん（豬醬）」。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲大安食堂另一個受歡迎的主因就是白飯可以免費續，但請拿空碗到廚房請奶奶們幫忙盛。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲冰箱有自取的泡菜，每碟大概是150到300日幣之間。

酒類的選擇意外的多
除了汽水和烏龍茶外，也有岐阜著名的「飛驒牛乳」。結帳時，奶奶問我從哪裡來，我回答台灣後，她便請我喝牛乳，還一直跟我道謝，說著台灣人對日本的種種好，真的非常親切。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲店裡料理使用的味噌，喜歡的也可以帶回去自己做。

けいちゃん（雞醬）・とんちゃん（豬醬）雙併
看節目本來以為けいちゃん（雞醬）・とんちゃん（豬醬）是五郎自創的一半一半吃法，但奶奶說很多常客都會這樣點，雖然菜單上沒有。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲けいちゃん（雞醬）・とんちゃん（豬醬）雙併。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲羊肉炒麵。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲けいちゃん（雞醬）。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲とんちゃん（豬醬）。

看起來調味是一樣的，但奶奶說其實不太一樣，就連用的味噌也不一樣。雞肉基本上是帶皮的雞肉丁，吃起來微焦帶點咬勁，醬汁相對鹹一些，豬肉則是略厚的豬肉片，醬汁相對甜一些，兩者都搭配了高麗菜一起炒，奶奶說他們用的高麗菜都是高山產的。整體上對台灣人來說可能會覺得略鹹（味噌的鹹），但這裡畢竟是鄉下，上門的也多數是勞動階層，加上有免費的白飯，鹹一點也無可厚非。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲奶奶可能看出來我覺得有一點鹹，於是來跟我說可以加一點桌上的一味椒粉，加上後是多了一點辣度，但鹹度沒有減少。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲我學著五郎在冰箱拿了一樣的泡菜，微辣且多汁解膩剛剛好。

牛肉烏龍麵
另外五郎加點了羊肉炒麵，我則選了牛肉烏龍麵。作法其實很簡單，就是烏龍麵、牛肉、高麗菜、洋蔥，再淋上又不太一樣的醬汁。這一盤的味道比較像炒麵，但味噌又更甜一些，很像加了味琳之類的調味，牛肉基本上就是肉片捲成的條狀，事前應該有醃過，麵條是微扁型卻很有咬勁的烏龍麵，據說岐阜鄉下的烏龍麵就是這樣。

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼日本岐阜大安食堂。（圖／部落客小虎授權提供）

大安食堂

地址：岐阜県下呂市萩原町上呂876
營業時間：09：00－21：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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