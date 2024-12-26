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新竹紅燒牛腩拉麵每天限量20碗！2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

新竹居然有厲害的牛肉麵！某桃園美食名人相邀這家新開的牛肉麵館，看了照片也確實吸引人，於是欣然前往，結論是得到2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎的紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮，尤其是加上自製牛油和酸菜如虎添翼般的美味，如果在我家附近，我應該會常常去報到。

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▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲九添福牛肉麵館位於新竹小吃集散地城隍廟的周邊。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲到了現場才知原來這家牛肉麵有得獎，特別是這碗每天限量20碗的紅燒牛腩拉麵。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲牆上有為數不少的「勸世語」。

店家菜單

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲這裡的滷味每一種都有清楚的標價，新鮮透明看得見，喜歡什麼就夾什麼。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲調味料、餐具、冰茶都是自助式的、餐具提供的是有自動加熱消毒後的筷子和湯匙。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲牛油也是自己挖。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲紅燒牛腩拉麵，上面的牛腩我沒細數，但最少有七八塊之多，而且蠻大塊的。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲湯頭呈非常美的金黃色，清澈帶著誘人的油香泡泡，嘴中多了一點解膩的紅蘿蔔、蔬果的清甜。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲這湯原來還可以升級，這家的牛油真的很厲害，由老闆親自細心提煉。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲辣椒醬真的蠻辣的，而且很香、像是加了魔鬼椒那種。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲牛腩的口感軟嫩帶點討喜的微咬勁。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲麵條像是手工拉麵，微方微粗飽嘴感十足，也有白麵和冬粉可以選擇。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲紅燒半筋半肉拉麵，除了剛剛美味的牛腩，還多了軟綿化口的牛筋。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲喜歡酸菜的一定要加幾匙，這裡的酸菜半點不死鹹，微酸略甜和湯頭很搭。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲清燉作法有一點像是加了越式牛肉河粉的湯頭。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲像是涮涮鍋加強加厚版的牛肉片份量十足，而且片片滑口軟嫩。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲這碗什錦湯麵就是綜合了擔仔麵的元素。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲這碗裡除了海鮮、貢丸外，還有吸湯後美味翻倍的豬五花肉片。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲麵條的選擇也是有一點像擔仔麵的油麵，吃起來軟嫩微Q。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲牛肉燥飯，牛燥放得非常多，入口微化也不會過鹹，可以吃辣的朋友加一點辣椒醬非常過癮。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

▲滷味方面我們隨手夾了幾樣，大致上都比視覺上看起來更入味，而且同樣不會過於油膩。

▲▼新竹城煌廟美食，九添福牛肉麵館，2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎，紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮。（圖／小虎提供）

九添福牛肉麵館

地址：新竹市北區西大路436號1樓
電話：03－5277975
營業時間：11：30－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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