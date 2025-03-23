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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

阿爾貝蒂娜博物館（Albertina）位於維也納舊城區，過去為霍夫堡的一部分，一開始是作為Albert Casimir（頭銜：Duke of Teschen）與Maria Christina（頭銜：Duchess of Teschen）的住所。Albertina名字取自Albert跟Christina，Maria Christina是瑪麗亞．特蕾莎（Maria Theresa）集三千寵愛於一身的幼女，也是唯一被允許自由戀愛、結婚的一位。

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介紹

阿爾貝蒂娜博物館的收藏豐富，是奧地利代表性博物館，它擁有世界上最大最重要的版畫室，特別是版畫與素描，有豐富的杜勒作品，另一類典藏品則是近代繪畫，有畢卡索、莫內、雷諾瓦等人的作品。欣賞畫作之餘，博物館內部裝潢也是參觀重點，這邊過去是公爵夫婦的住所。

周邊環境

阿爾貝蒂娜博物館位於維也納旅遊的核心區域，右下角是維也納國立歌劇院，附近有沙赫咖啡館。左下角則是城堡公園，那邊有莫札特雕像跟知名的溫室，公園附近就是維也納必去的霍夫堡與奧地利國家圖書館。博物館建築本體蠻典雅的，外面有一尊雕像，騎馬的那位是 Albrecht von Österreich-Teschen，他是19世紀代表性的奧匈帝國將領，曾住在阿爾貝蒂娜博物館。

▲另一個角度。

紀念碑

阿爾貝蒂娜博物館旁邊的廣場Helmut-Zilk-Platz有一個紀念碑Mahnmal gegen Krieg und Faschismus（Monument Against War and Fascism，反戰與反法西斯紀念碑），紀念的對象是所有奧地利在二戰期間受法西斯（納粹政權）迫害的人，不僅限於猶太人，揹著荊棘、趴在地上的雕像則是象徵猶太人。

紀念碑於1988年揭碑，是奧地利第一個公共空間展示的反法西斯紀念碑，某種程度也象徵奧地利歷史上可恥的一面。他們當初歡欣鼓舞的歡迎納粹進駐，欣然成為納粹的附庸，而且希特勒是奧地利人、不是德國人。在奧地利待了一段時間可能會發覺這邊不像德國滿街都是反納粹的紀念碑，奧地利境內屈指可數，這並不代表二戰期間納粹沒有在奧地利為非作歹，而是奧地利的公眾很晚期才願意正視這段邪惡的歷史。

內部空間

阿爾貝蒂娜博物館過往的用途雖然是達官貴人的宅邸，結合了洛可可與巴洛克風格，但畢竟不是君主居所，內部稱不上富麗堂皇，走的是比較低調典雅的風格，其中讓我最有印象的擺設是一張瓷器桌子。這張桌子是法國安妮皇后（路易十六的老婆）送給公爵夫人的禮物，她們是姊妹，安妮皇后在法國大革命時被送上斷頭台。

▲First Vestibule（第一前廳），這兩個雕塑都是希臘神話的中謬思（muse）。

▲藍色源自於法國王室，中間白色的器具是以前的暖氣。

▲Hall of the Muses（謬思大廳）。

▲來自法國安妮皇后的禮物。

▲有擺放杜勒與林布蘭的作品。

▲這是書房。

▲畫作是宙斯化身成天鵝勾引斯巴達王后勒達（Leda）。

杜勒的作品

最知名的館藏是素描與版畫，具代表性的是杜勒（Albrecht Dürer）的作品。最知名的為《Feldhase》（野兔），用栩栩如生來形容也不為過，紐倫堡的杜勒之家外面有一個這兔子的雕刻。另一個很有名的杜勒作品是《Kopf des Laute spielenden Engels》，天使的神情跟杜勒描繪的耶穌有幾分神似。這些作品都有杜勒的象徵「A」字簽名。

▲野兔是阿爾貝蒂娜博物館的鎮館之寶。

▲《Kopf des Laute spielenden Engels》。

林布蘭、老布列哲爾的作品

除了杜勒的作品，阿爾貝蒂娜博物館也有一些林布蘭（Rembrandt）、老布列哲爾（Pieter Bruegel d. Ä）的創作，蠻值得一看的，特別是林布蘭的大象素描《Ein Elefant》，他從未看過大象，能畫得如此神似真是讓人嘖嘖稱奇。

▲林布蘭的風景素描，他很少畫這種主題。

▲林布蘭畫的大象，圖片來源：博物館官網。

▲這是老布列哲爾很知名的作品，圖片來源：博物館官網。

▲老布列哲爾很獵奇的作品，圖片來源：博物館官網。

其他畫作

阿爾貝蒂娜博物館其實有收藏不少油畫，但我不喜歡藏品風格、沒花太多時間欣賞，有興趣的話可以瀏覽它的線上收藏網頁，能找到超多畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）畫作，也有一些雷諾瓦、莫內等等。這邊也是維也納重要的博物館，經常舉辦特展，可能會需要加購門票，有興趣的話可以考慮，我也有遇到拉斐爾特展。

▲雷諾瓦的《Elisabeth Maître》，主角是雷諾瓦朋友的姪女。

▲畢卡索的《Mittelmeerlandschaft》。

心得

雖然阿爾貝蒂娜博物館的規模跟可看度都遠遠不如藝術史博物館，但豐富的素描、版畫以及現代化收藏，讓它依然是維也納非常具代表性的景點，非常推薦給對20世紀繪畫有興趣的旅人。除了豐富的館藏，位置也鄰近維也納眾多景點，這邊以前就是霍夫堡的一部分，算是維也納自由行必經之地。

阿爾貝蒂娜博物館

地址：Albertinaplatz 1, 1010 Wien, 奧地利

開放時間：10：00－18：00，周三、五開放到21：00，閉館日期請看官網

門票：成人票€ 19.9，憑維也納通行證可免費參觀一次

需要時間：1.5小時－2小時

官方網站：https://www.albertina.at/en/home（本文介紹的是 Albertina，另有兩個分館）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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