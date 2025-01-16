走進維多利亞女王時期落成的棕櫚屋溫室！澳洲第五大城景點指南

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃鄒承恩

阿德雷德市區景點不多，必去的區域之一就是中心商業區北緣的北台地（North Terrace），那邊的東側是阿德雷德植物園，順著北台地往西走會到南澳洲博物館與南澳美術館，這篇遊記就是介紹這幾個北台地的重點區域。

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北台地

雖然阿德雷德是澳洲第五大城、南澳洲首府，但是觀光客會去的市區其實很小，套句澳洲人常說的話「In walking distance」，就是東西南北四條大道包圍的區域。最重要的就是北邊的北台地，重要的政府機關、博物館跟大學都坐落在這邊，也是我最喜歡的阿德雷德景點，離逛街中心藍道街也不遠。

漫步路線一覽

通常北台地漫步路線的盡頭會是國家戰爭紀念碑（National War Memorial），旁邊就是後續會介紹的博物館。再往西走就會是比較偏向一般市區的購物與辦公區域。

般樂頓會堂（Bonython Hall）

阿德雷德大學的大廳，用來舉辦重要的宴會或儀式，傳說大廳地板是斜的，防止有人在裡面跳舞，而且選定這位置是為了阻擋Pulteney St.的擴張，但都未經證實。

▲般樂頓會堂的正面角度。

▲阿德雷德大學。

Ayers House

外觀是阿德雷德首屈一指的豪宅，Henry Ayers原本是政府的法律公務員，後來管理礦業有成而致富，大幅改建這棟建築。

▲這邊都是寬廣的人行道。

▲樹木扶疏，散步的好去處。



Venere di Canova

阿德雷德第一個公共裝置藝術，一開始被嫌棄過於裸露。

國家戰爭紀念碑（National War Memorial）

紀念一次大戰紐澳軍團（ANZAC）犧牲的紀念碑，於1931年揭幕。興建之初第一個原型燒毀而需要重新製作，而且位置也產生「是否要砍伐周遭榆樹去取得更好的視野？」的爭議。

▲英王愛德華七世。

▲Matthew Flinders，探勘澳洲海岸線的英雄，在澳洲南岸區域非常受歡迎。

南澳州立博物館

占地五層的南澳洲博物館於19世紀中葉成立，首任館長是曾經於大英博物館服務過的Frederick Waterhouse，是澳洲自然史研究的先驅。這個博物館的展出主題是澳洲的歷史、鄉土文化和考古研究等等，可以欣賞到不少原住民藝術跟動物標本。

▲格氏中喙鯨（Gray’s beaked whale）。

南澳美術館

緊鄰南澳州立博物館的南澳美術館（Art Gallery of South Australia，AGSA），規模在澳洲僅次於墨爾本維多利亞美術館。館內有J. M. W. Turner（英國最知名的風景畫家）、Hans Holbein the Younger（小霍爾拜因，亨利八世御用畫家）等人的作品，也有陳列一些羅丹的雕塑。

阿德雷德植物園

幾乎每個澳洲大城都有植物園，阿德雷德植物園（Adelaide Botanic Garden）就位在北台地東緣，於19世紀中葉落成，佔地超過50公頃，走完可能要花上半天。裡面最顯眼的建築是棕櫚屋（Palm House），是一棟維多利亞女王時期落成的溫室，而植物園的西北方就是阿德雷德動物園。

▲阿德雷德植物園的入口。



▲園內中間的人造湖。



▲棕櫚屋（Palm House）。

心得

阿德雷德市區景點不多，我最喜愛的區域就是北台地，在這區域散步非常愜意，再加上可以免費參觀的博物館，約略可以耗上一天，到了中午再繞回鬧區吃飯，是很好安排的阿德雷德半日遊，更多旅遊資訊請參考阿德雷德自由行攻略。

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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