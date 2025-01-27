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德國超冷門景點開箱！多瑙河畔爬360階石梯才能到的瓦爾哈拉神殿

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"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳品勻

位於雷根斯堡東邊多瑙河畔的瓦爾哈拉神殿（Walhalla）是非常冷門的德國景點，得由雷根斯堡搭乘約40分鐘的公車再步行約20分鐘，交通不甚方便。會知道這個景點是因為《德意志：一個國家的記憶》中有介紹這個德語區的「萬神殿」，覺得主題蠻有趣的，就將它安排在雷根斯堡一日遊的上半天。

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瓦爾哈拉神殿緣起
瓦爾哈拉神殿緣起於1806年神聖羅馬帝國被解散、拿破崙趾高氣揚的通過柏林布蘭登堡門，甚至將勝利女神搬回巴黎。當時正是德意志地區最低迷的時刻，巴伐利亞的路德維希一世想藉由興建類似「北歐英靈殿」的建築，喚起德意志地區的榮耀，不過他當時只是王子、沒足夠的資源與權力，所以先由雕刻做起。

瓦爾哈拉神殿是1842年開幕
但是蠻多雕像是那之前就完成了，外觀非常類似希臘的衛城或帕德嫩神廟的立面。瓦爾哈拉神殿位於雷根斯堡近郊是有緣由的，這城市舉辦多次神聖羅馬帝國的帝國議會，某種程度也象徵德意志地區過去的榮耀。

瓦爾哈拉神殿漫遊
由雷根斯堡到瓦爾哈拉神殿有一段距離，最後再介紹交通方式，總之從神殿下方要登上近360階的石梯才能到神殿所在地，雖然不難，還是會喘，風大時要步步為營，這邊沒有任何欄杆。

到了之後就購票入內，神殿裡面擺放超多半身像
每5至7年會評估是否陳列新的、並不是一成不變。若對德國歷史的發展有基本概念，欣賞這些雕像時會蠻好玩的、像個尋寶遊戲，可想看看誰在裡面、誰被排擠、誰讓你覺得牽強，裡面約可待1小時。正面跟背面立面的山牆也很值得欣賞，主題是「條頓堡森林之役」跟「1813年的德意志解放戰爭」。

條頓堡森林之役於西元九年爆發
當時萊茵河流域的部族同心協力大敗屢次進犯的羅馬軍團，從此之後雙方以萊茵河作為楚河漢界。今日在德國旅遊的時候鮮少於萊茵河東岸造訪羅馬帝國相關景點，就是因為這個緣故，對這段歷史有興趣的人可以搜尋影集《蠻戰之森》。至於1813年的德意志解放戰爭則是歐洲諸國對抗拿破崙的決定性戰役，主戰場之一是萊比錫，該場戰役又被稱為萊比錫大會戰，結果是拿破崙大敗、逐漸失勢，萊比錫附近的民族大會戰紀念碑就是為了紀念這一戰（相關遊記）。

除了內部，風和日麗時可在外面散步、拍拍這個新古典主義的建築，兩側走廊的光影非常好拍，我是在陰天造訪、參觀完內部後就早早回到雷根斯堡了。若是中午時到訪，建議可以先在火車站買點食物，在神殿外面的草皮野餐，神殿周遭可能有小販，但沒餐廳。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲瓦爾哈拉神殿。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲有不少階梯。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲正立面（南側）。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲南側的山牆象徵1813年的解放戰爭。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲多瑙河畔景色。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲這是背面（北側）。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲整體樣貌。

進入內部後就是欣賞「德語區」名人雕像
因為整體概念來自於北歐神話，所以裡面支撐屋頂的女性雕像是「女武神」（Valkyries）。以下介紹的人物不一定屬於我們認定的「德國人」，例如奧地利的瑪麗亞．特蕾莎皇后、荷蘭的哲學家伊拉斯謨、比利時畫家魯本斯。精確來說，他們的共通點都是：曾經屬於「德語區」，就不要用我們對「德國」的地理區域或歷史的概念來評斷。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲瓦爾哈拉神殿內部。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲女武神（Valkyries）。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲大多以這種方式陳列。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲路德維希一世。

神殿中有眾多雕像，有些雕像背後的插曲或意涵蠻有趣的，例如：

►馬丁．路德：巴伐利亞是死忠的天主教地區，對掀起宗教改革的馬丁．路德向來有種五味雜陳的感受，所以馬丁．路德直到1848年才被入列。
►海涅：他的胸前有一個明顯的裂痕，不是雕像壞了，而是海涅本身並不認同瓦爾哈拉神殿象徵的「萬神殿」概念，直到2010年才被入列。
►Sophie Scholl：慕尼黑大學學生，當時反戰運動－白玫瑰運動的代表性人物，於1943年被送上斷頭台，是德國平民反抗納粹的象徵。
►伊拉斯謨：低地國區域知名的神學家與哲學家，鹿特丹的地標之一就是伊拉斯謨橋。放他根本攀親帶故，跟德國毫無地理關聯，頂多就是曾生活在「神聖羅馬帝國」。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲這三位都是神聖羅馬帝國皇帝，中間那一位是鄂圖大帝（Otto der Große）。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲莫札特、德國最知名的畫家：杜勒。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲伊拉斯謨、馬丁．路德。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲促成德意志帝國的俾斯麥、富賈一方的富格家族一員。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲德國二戰時反納粹代表性人物：Sophie Scholl、瑪麗亞．特蕾莎，1811年製作。

▲▼瓦爾哈拉神殿。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲胸前有明顯裂痕的海涅。

參觀資訊
地址：Walhallastraße 48, 93093 Donaustauf, 德國（Google Map 位置圖
交通方式：由火車站附近的公車月台 Hauptbahnhof Steig G4搭乘5號公車，於 Donaustauf Walhallastraße 下車（車程約40分鐘），再步行約15至20分鐘，公車班次不多
開放時間：
3／23－10月：09：00－18：00
11月－3／22：10：00－12：00、13：00－16：00
費用：€ 4.5

心得
瓦爾哈拉神殿算是我非常推薦的德國景點，雖然需要有基礎的德意志地區、神聖羅馬帝國歷史概念才比較好理解這些人物。建議先看《德意志：一個國家的記憶》來了解當時的歷史背景，在裡面尋找這些名人雕像其實蠻有趣的，看到不認識的立馬 Google，也不失為一個增進德國史涵養的方式。通常到這邊會跟雷根斯堡搭配，與神殿各半天就可以組成一日遊，可以參考我的雷根斯堡遊記來規劃行程。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

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關鍵字： 瓦爾哈拉神殿 雷根斯堡 神聖羅馬帝國 德國旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 旅遊雲 Travel with Leo

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