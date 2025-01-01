倫敦自由行筆記！朝聖特拉法加廣場　免費參觀國家肖像館＆美術館

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者張宜樺

要說倫敦最知名的廣場，那就是「特拉法加廣場」了！廣場上的納爾遜紀念柱也是倫敦地標。這廣場也是倫敦必去景點，國家美術館跟國家肖像館都坐落在此。這篇文章會先介紹首開肖像博物館先河的國家肖像館，再分享特拉法加廣場，最後附上國家美術館簡介。

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國家肖像館

位於特拉法加廣場附近、國家美術館旁邊的國家肖像館（National Portrait Gallery）於1856年開幕，是全球第一個以肖像為主題的博物館。博物館的肖像館藏超過19萬件（含沒展出的）、非常豐富，除了繪畫也有攝影。這博物館的展品可以粗分成兩大類：英國王室、非英國王室，先介紹王室相關人物。雖說現在的英國王室可以追溯到征服者威廉時期，國家肖像館主要展示的是都鐸王朝、斯圖亞特王朝、漢諾威王朝，以及目前的溫莎王朝。

英國王室

都鐸王朝最知名的當然就是亨利八世跟伊莉莎白一世，我沒有特別紀錄亨利八世，反正已經看膩了這位在各大王宮跟牛津大學基督堂學院無所不在的傢伙。國家肖像館有陳列不少伊莉莎白一世的肖像，蠻容易認出來的，色系皆偏淺、很符合她的形象。

除了伊莉莎白一世，也有展示Francis Walsingham（法蘭西斯．沃辛漢，伊莉莎白一世的特務頭子）、Walter Raleigh（伊莉莎白一世的外交重臣）的肖像，他們都跟伊莉莎白一世關係匪淺。

▲這應該是加冕時。

▲腳踩地球，應該是極盛時期吧！

▲法蘭西斯．沃辛漢，略知伊莉莎白一世的人應該不陌生。

▲Walter Raleigh。

都鐸王朝結束之後便是斯圖亞特王朝

這期間最大的動亂就是英國內戰，結果查理一世於白廳被處決，爾後克倫威爾擔任護國公、主導當時英國的政治。克倫威爾死後，由他兒子繼承護國公，但其才幹遠不如父親，最後就是查理二世復辟，然後將克倫威爾拖出來鞭屍。

最後英國人受夠了王位由天主教徒把持，引發光榮革命

迎威廉三世由荷蘭入主英國，與瑪麗二世共同執政，並明令國王不得由天主教徒出任。國家肖像博物館也有展示這個王朝的君主，我只列出威廉三世與瑪麗二世，對他們的生活有興趣推薦去漢普頓宮，有一大部分展間就是介紹他們的生活。

接續斯圖亞特王朝的是漢諾威王朝

18世紀初到維多利亞女王即位前有多位君主以「喬治」為號，那段時間又被稱為喬治時期，造訪巴斯可以看到許多那時期的代表性建築。國家肖像館也有展示這時期的君主繪畫並簡單說明這時候的王位繼承危機。

簡而言之，就是率領英國擊敗拿破崙的喬治三世晚年因為精神疾病而無法視事，他的男性繼承人被視為紈褲子弟、花花公子，不得人心。原本大家寄望夏洛特公主（Princess Charlotte Augusta of Wales）即位，但她死於難產（溫莎城堡的聖喬治禮拜堂有她的雕像），後來輾轉由維多利亞女王成為繼承人。

▲喬治三世夫婦。

▲維多利亞女王。

維多利亞女王的過世也象徵漢諾威王朝的終結，接續的就是現代的溫莎王朝（一開始並不是這名稱，而是一戰時期考量到當時政治情勢對德國的反感，而更名為溫莎），至此就步入現代，讓我比較有印象的作品就是伊莉莎白二世與黛安娜王妃。

▲伊莉莎白二世。

▲黛安娜王妃。

英國與大英國協名人

除了英國王室相關人物，國家肖像館也陳列了多位英國名人的肖像或照片，例如：克倫威爾、莎士比亞、邱吉爾等等。除了「英國人」，也有諸如凱特．布蘭琪、馬拉拉等人的照片，這兩位的國家都屬於「大英國協」，不確定這個是否為博物館選擇人物時的國籍邊界。

讓我印象最深刻的是馬拉拉，她被槍擊時引起軒然大波，也喚起了世人關注中亞女性受教權的困境，我在《燦爛千陽》中便略知一二，即使那小說的背景是在阿富汗。

William Shakespeare：就是莎士比亞

Oliver Cromwell：英國內戰時期的圓顱黨領袖，後來成為護國公，查理二世復辟之後被拖出來鞭屍

Lady Colin Campbell：19世紀知名的記者、作家、劇作家和編輯

John Alcock：20世紀初知名飛行員，達成第一次飛越大西洋的壯舉

Winston Churchill：就是邱吉爾

Catherine Blanchett：凱特．布蘭琪

Malala Yousafzai：就是馬拉拉，巴基斯坦人權鬥士，致力爭取女性受教權，成為被槍擊的導火線。曾獲諾貝爾和平獎，也是時代雜誌封面人物

▲William Shakespeare。

▲Oliver Cromwell。

▲Lady Colin Campbell。

▲John Alcock。

▲Winston Churchill。

▲Catherine Blanchett。

▲Malala Yousafzai。

參觀資訊

地址：St. Martin’s Pl, London WC2H 0HE英國（Google Map），最近的地鐵站是查令十字（Charing Cross）

開放時間：10：30－18：00，周五跟周六開放到21：00

費用：免費參觀（官網）

特拉法加廣場

位於查令十字（Charing Cross）附近的特拉法加廣場（Trafalgar Square）是倫敦最知名的廣場，現今的廣場始於19世紀上半葉的大規模開發計畫，擘劃者是當時的知名建築師：John Nash，但動工沒多久之後他就過世了。原本廣場是以威廉四世為名，以紀念他於1830年登基，在1835年左右改以特拉法加廣場，為的就是紀念1805年的特拉法加海戰。

特拉法加海戰是英國對抗拿破崙的決定性戰役，在納爾遜的帶領下英軍大獲全勝，拿破崙也因法國海軍元氣大傷，自此放棄入侵英國本土的計畫，但英國也付出慘痛代價：納爾遜殉職（格林威治的國家海事博物館有相關介紹）。通常會到這個廣場是為了參觀緊鄰廣場的國家美術館，它是英國首屈一指的博物館，收藏了林布蘭、拉斐爾、透納、梵谷、莫內等人的大作。

撇除上述兩個博物館，廣場本身就是倫敦的地標，高約45公尺的納爾遜紀念柱（Nelson’s Column）非常顯眼，當然就是為了紀念於特拉法加海戰殉職的納爾遜。紀念柱於1843年完工，但下面的獅子雕刻則是於1860年代完工，每隻重約七噸、非常驚人。

▲納爾遜紀念柱。

這廣場是倫敦代表性廣場，加上兩間知名博物館，遊客絡繹不絕、好不熱鬧，廣場南邊的大道就是白廳（White Hall），可以通往騎兵衛隊博物館、西敏寺、西敏宮等地；廣場北邊是倫敦逛街熱區：萊特斯特廣場，由那邊往東步行約10分鐘就可抵達倫敦必去景點：柯芬園。

我到過這廣場兩次，分別是為參觀國家美術館與國家肖像館，還蠻推薦下午時分到這邊走走，三五成群的旅人或者民眾在這邊聊天、發呆，非常悠閒，但就是要小心財物！

話說回來，晚上想在這邊隨便找個吃的充飢，可以考慮查令十字站附近的itsu（Google Map地圖），是日本風格料理，價格很親民，可試看看，想喝當地精釀啤酒可到非常熱鬧的酒吧－The Harp, Covent Garden（Google Map地圖）。附近還有一間教堂－聖馬田教堂，它的地下墓穴是咖啡館，超奇妙的，有興趣的話不妨一探（官網介紹），我沒去過！

▲傍晚時分總是有絡繹不絕的遊客。

▲納爾遜。

▲殉職的納爾遜。

▲1797年的聖文生角海戰（Battle of Cape St Vincent），納爾遜因此役的受創而截肢。

▲喬治四世。

國家美術館

位於特拉法加廣場的國家美術館（National Gallery）是歐洲首屈一指的美術館，跟大英博物館一樣可免費參觀（但建議事先預約）。這美術館其實不用多介紹，單看它有林布蘭、拉斐爾、加納萊托的展廳外加兩幅維梅爾大作，以及一些莫內、梵谷、卡拉瓦喬作品，就可知其收藏之豐，是油畫愛好者必訪的倫敦景點。

▲國家美術館的林布蘭展廳。

心得

雖然我個人不甚喜愛國家肖像館的主題，但這區域還是我的倫敦必去景點，國家美術館跟特拉法加廣場都是倫敦的代表性景點。其實國家肖像博物館的策展方式蠻有趣的，它是以編年史加上肖像畫的方式介紹自都鐸王朝開始的英國史，也會穿插那時代的重要議題，蠻不錯的，只是我很不愛看王室肖像畫。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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