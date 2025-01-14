曾供倫敦1／5用電！泰晤士河畔巴特西發電站開箱　登上煙囪觀景台

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者柯珮萱

位於倫敦市區西南方邊緣、泰晤士河畔的巴特西發電站（Battersea Power Station）是倫敦的新興景點，過去是倫敦核心發電站、曾經提供約1／5的用電，在關廠之後荒廢了好一段時間，終於在2022年完成改造，轉型為倫敦購物熱區。這篇遊記會先介紹位於發電站內的觀景台－Lift 109，再分享發電站內的建築與購物區域。

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巴特西發電站漫遊

巴特西發電站以前是倫敦的重要電力來源，分為A跟B兩廠、共四根煙囪，分別於二戰前跟二戰後啟用，在當時是全球規模名列前茅的磚造建築，外觀頗典雅，白色煙囪是其象徵。

這發電站的外觀跟聖保羅大教堂南邊的泰特現代藝術館有異曲同工之妙，他們是同一個設計師的作品，泰特現代藝術館現址的前身是Bankside Power Station。巴特西發電站於1980年代全面停止營運後，閒置了很久的一段時間，直到21世紀才開啟最近一波的改建計畫、於2022年完成，也就是我們目前看到的巴特西發電站，地鐵Northern Line的「Kennington↔ Battersea Power Station」支線也是該計畫的產物。

到這邊當然不是要參觀電力設施，目前的巴特西發電站已經轉型為購物中心，是很受歡迎的逛街區域，其中的Lift 109是設置在煙囪內的觀景台，也是我造訪的原因，會先介紹它再簡單分享購物區域！

▲入口。

Lift 109

Lift 109是巴特西發電站的觀景台，發電站本身是一個佔地廣大的購物中心，請自己找路，總之會有告示牌說明「Lift 109」的位置，不難找，不然就是詢問服務人員Lift 109在哪，不然找UNIQLO也可，Lift 109在它的上面一層。

到了之後出示票券入場，我已經先在官網買好票，現場也可以購票就是了。票券上會顯示場次，時間到了才開放入場，等待的空檔可以隨意走走看看，會簡單介紹巴特西發電站的歷史，這區域是以前發電站的渦輪室。前面已經簡述這邊的歷史就不贅述了，有興趣的話可以參考官網的介紹。

▲等待區（Gallery）。

▲這電廠以前是裝飾藝術的代表，但我覺得目前裝飾其實蠻少的，鑄鐵件倒是很耐拍。

▲發電廠的建築師。

▲這發電站曾經出現在電影「黑暗騎士」中。

▲近期的發展。

Lift 109是有場次限制的

只能在票面上的場次入場，而且停留在頂層的時間只有約15分鐘。場次時間到了之後根據工作人員的指示入場，會先走一小段路才到煙囪內的電梯，搭電梯到頂層就可以欣賞周遭的倫敦天際線。

雖說停留時間不久，不過沿途還是有用心設計，例如有一些多媒體影音效果（THE INFINITY ROOM），路上也會介紹巴特西發電廠的小知識，例如全盛時期每周使用10000噸的媒來發電、使用約600萬的磚塊來興建發電廠、曾經提供倫敦所需兩成用電，可見這個發電廠在倫敦的歷史上確實佔有一席之地。

▲THE INFINITY ROOM。

▲我無法理解這想表達的涵義。

▲就是這根煙囪。

▲小知識之一：煤的用量。

▲沿途還有燈光效果。

時間到會回到下面樓層

上到頂層之後約略停留15分鐘，可以居高臨下欣賞倫敦的天際線。這邊算是倫敦市中心的西南邊陲了，無法像市區的碎片塔或空中花園那樣看到許多地標，但無法久待，再加上是待在室內、周遭有玻璃帷幕，其實沒有很好拍。我會強烈建議，除非待在倫敦很多天、有蠻多空檔，不然不需要特別跑來這邊，票價不便宜，停留的時間也不久，以觀景台來說遠不如碎片塔、空中花園、聖保羅大教堂。

▲遠方的倫敦市區。

▲中間像對講機的建築是空中花園（Sky Garden）。

▲碎片塔。

▲發電廠北側的切爾西橋，大蕭條時期為了促進就業而興建的。

▲切爾西皇家醫院（Royal Hospital Chelsea）。

▲周遭的高樓，右側有一棟是美國大使館，中間圓形那棟是St George Wharf Tower。

▲就是在這空間內拍照。

▲下方的地鐵站。

逛街區域

巴特西發電站目前的用途是購物中心，其實跟倫敦其他逛街熱區差別不大，也不是我到這邊的重點。總之，它有Apple、UNIQLO、Nike、Superdry等國際品牌，咖啡館也不少。值得一提的是巴特西發電站很好拍，如果喜歡裝飾藝術風格或者鑄鐵件的建材，在這邊一定會拍到不亦樂乎！開放時間跟店面一覽請參考官網說明，巴特西發電站緊鄰泰晤士河，不妨到河畔走走逛逛。

▲很好拍的購物區。

▲觀景台出入口附近。

▲換個角度。

交通方式

巴特西發電站附近有地鐵站：Northern Line的Battersea Power Station（Google Map位置圖），由該站走到發電站約5分鐘（發電站的位置）。前面有提到Battersea Power Station是Northern Line的支線，通常需要先搭Northern Line到Kennington，再由那邊搭乘往Battersea Power Station的支線，市區通往這邊的班次非常少！

▲黑色是Northern Line，左邊是Battersea Power Station、右邊是Kennington。

巴特西公園

位於巴特西發電站西邊步行約15分鐘的巴特西公園（Battersea Park，Google Map位置圖）是這區域的主要公園、占地廣大。不像市中心的海德公園、聖詹姆士公園、攝政公園等等跟王室有淵源，這公園就是單純的城市公園。

如果時間很有限，即使到巴特西發電站也不一定要過來這邊走走，畢竟路程約15分鐘、有點遠。真的過來的話，建議由東南角的入口走到中央的The Bandstand就好，沿途景色還不錯，也有供嬉戲的人工湖。這邊其實很熱鬧，但比較像是當地人休閒跟社交的區域，不是觀光景點。如果要由公園回市區的話，建議使用Google Map規劃路線，不一定要走回Battersea Power Station搭地鐵！

整體心得

雖然巴特西發電站是還不錯的倫敦景點，也是都市再造的代表作之一；不過離市區遠了點，而且在觀景台停留的時間並不久，我不太推薦專程因觀景台跑過來。除非像我一樣在倫敦待兩周、想探索比較新奇的景點。至於巴特西公園，有來發電站再考慮一起去就好，它不像攝政公園、海德公園等等屬於倫敦代表性公園。

巴特西發電站

地址：Circus Rd W, Nine Elms, London SW11 8DD英國

電話：＋44 2081－766500

營業時間： 周一～周六 10：00－20：00／周日 12：00－18：00

Lift 109

地址：Battersea Power Station, Circus Rd W, Nine Elms, London SW8 5BN英國

營業時間：周日～周四 10：00－18：00／周五、周六 10：00－20：00

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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