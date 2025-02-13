坐落慕尼黑王宮東側！開箱170歲國家博物館　近看貴族的炫富櫥櫃

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃鄒承恩

於1855年成立的巴伐利亞國家博物館（Bayerisches Nationalmuseum）位於慕尼黑王宮的東側約一公里處，是由當時的巴伐利亞統治者馬克西米利安二世所成立。這博物館的主要展品是工藝作品，一大部分來自於巴伐利亞統治家族維特爾斯巴赫王朝的收藏，也有不少當地民俗工藝品，算是德國類似博物館中的佼佼者。

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博物館漫遊

進入巴伐利亞國家博物館之後，先使用免費置物櫃寄存包包，再到售票櫃台購票，票價不貴。這博物館藏品非常豐富，不過隨意亂逛亦無妨，當成單純欣賞藝術品即可，不用像參觀首屈一指博物館那樣擬定詳細的攻略、動線。我是先上階梯、由二樓開始逛，會看到兩尊巨大的雕像。

▲左邊是皇帝、右邊是大地之母Ceres。

城市模型

巴伐利亞國家博物館展示了不少該邦的城市模型，其中一個是1570年左右的慕尼黑城區。當時已有聖母教堂，城牆還沒拆除，仔細觀察也可以發現周遭的四個大門，目前除了北邊的大門已拆除，其他三個還在。歐洲的城市通常是在火炮發達之後拆除城牆的，那時候的城牆已經難以抵禦火炮的進攻，反而造成城市發展的障礙。

▲慕尼黑舊城區。

▲超好認的聖母教堂。

茵格斯達

另一個有趣的模型是茵格斯達（Ingolstadt），它是這些模型之中唯一具備防禦工事的，城牆有眾多塔樓與炮口，也有護城河，可能是為了抵禦新教徒、土耳其人，或者神聖羅馬帝國。順帶一提，奧迪總部就位於茵格斯達，它的位置剛好在慕尼黑跟紐倫堡中間。

赫克力士

館內也有不少神話雕刻作品，其中的赫克力士（Heracles，又譯為海克力士）是一「組」很有趣的雕塑，這位仁兄是宙斯與阿爾克墨涅的小孩、希臘神話中知名的力士，以12件豐功偉業著稱，這邊展示了四個。

▲捕獲厄律曼托斯山的野豬（Erymanthian boar）。

▲馴伏地獄三頭犬（Cerberus）。

聖喬治屠龍雕刻

聖喬治屠龍雕刻是一個很有趣的作品，看到地上被宰的龍很容易推論出馬上人物就是聖喬治，仔細看看周遭有類似放筆的地方，這個應該是文具用品。順帶一提，這個文物的主人之一是納粹高官：赫曼．戈林（Hermann Wilhelm Göring）。

威尼斯玻璃

威尼斯的玻璃是歐洲工藝登峰造極的象徵之一，巴伐利亞國家博物館也有相關收藏，場景是很容易理解的狩獵活動，重點是到底如何製作出這種栩栩如生的作品呢？

▲坐等獵物的貴族。

▲栩栩如生的打獵場景。

櫥櫃

櫥櫃向來是歐洲王公貴族的炫耀標的之一，巴伐利亞國家博物館也有收藏一些，讓我最驚豔的就是以象牙、琺瑯、金和銀製成的櫥櫃，是奧格斯堡工匠的作品。奧格斯堡工匠的手藝向來是品質保證，在歐洲各大珍寶館很容易發現，慕尼黑王宮有不少來自於這個巴伐利亞城市的黃金飾品，讓人嘖嘖稱奇。

耶穌受難

耶穌受難是非常熱門的西洋藝術主題，巴伐利亞國家博物館也有不少相關展品，其中一個讓我印象深刻，算是巴洛克風格的。可以觀察人物的表情非常生動，周遭還有一些人物，我只認得出正在跟龍搏鬥的大天使聖米歇爾，龍在西方文化象徵邪惡。後續還會介紹一些耶穌受難雕刻，可以觀察一下風格，早期的耶穌受難強調的是受難這個事實，耶穌的姿態比較僵硬、死板，後來才逐漸增加藝術成分，變得更為動感、呈現更多情感。

維特爾斯巴赫王朝

維特爾斯巴赫王朝是巴伐利亞的統治者，館內有一個該家族的迷你紀念碑，在寶石上呈現了63位巴伐利亞統治者的樣貌，包括查理曼，當時的統治者真的很愛跟查理曼攀親帶故。不意外的，這個作品也是來自於奧格斯堡，而紐倫堡的商人則供應了不少材料。

▲嵌滿寶石的紀念碑。



麥森瓷器

巴伐利亞國家博物館也有不少瓷器收藏，有些是來自於麥森，維特爾斯巴赫王朝跟薩克森統治者韋廷王朝關係匪淺，獲贈非常早期的麥森瓷器。而早期的瓷器上的主題大多是歐洲人「想像」的東方風情。

▲裝飾用的麥森瓷器。



▲麥森的茶具。



▲這不是瓷器，不太清楚用途，也不是麥森瓷器。

兵器藏品

館內也有展示不少兵器藏品等工藝傑作，例如以寶石跟黃金打造的匈牙利騎兵風格頭盔（又是出自奧格斯堡工匠之手），也有一面匈牙利風格的鍍金盾牌，做工超精細，非常懷疑真的會拿它上戰場。

▲主要的兵器展間。

▲上方的雙頭鷹應該是象徵神聖羅馬帝國，右邊的盾牌很吸睛。

聖經相關雕刻

館內讓我印象超深的展區之一就是在一個哥德樣式的大展間中，陳列了超多跟聖經相關的雕刻，主角當然就是耶穌了。我覺得這邊比較偏早期的哥德風格，可以觀察一下耶穌的樣貌，跟前面介紹過偏巴洛克風格的雕刻是不同風格，這也是西洋藝術史的重要轉變之一。

▲這邊陳列許多早期的宗教雕刻。



▲仔細觀察這個耶穌，跟前面介紹的那一個有截然不同的風格。



▲這應該也是比較早期的作品，人物表情都比較不生動，而上面是耶穌誕生，下面是耶穌受難。



▲聖母與耶穌，不確定拿根棍子那位是否是施洗者約翰。



▲放在某個展間的三連畫。

心得

巴伐利亞國家博物館算是同類型博物館中的翹楚，藏品非常豐富。除了這篇文章介紹的，它也有一些杜勒（Albrecht Dürer）跟蒂爾曼．里門施奈德（Tilman Riemenschneider），這兩位都是德國大名鼎鼎的藝術家，可由博物館的線上展覽搜尋這兩位的大名。

巴伐利亞國家博物館



地址：Prinzregentenstraße 3, 80538 München, 德國

開放時間：10：00～17：00（周四到20：00、周一閉館）

票價：€ 7（約台幣238元），周日優惠票價是€ 1（約台幣34元）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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